KAKO SU VLASNIK KOCKARNICA I NJEGOV KUM BRUTALNO UBIJENI Htjeli su zaraditi od transfera igrača, ali im se dogodila sačekuša…

Autor: Dnevno

Na ovim prostorima igra se dobar nogomet, to više nije samo pretpostavka, uostalom rezultati to potvrđuju. Hrvatska tu dominira na reprezentativnom nogometu, ali i u klupskom, HNL daleko je najjača liga u okruženju…

No kad su u pitanju kontroverze, pa i namještanja utakmica, UEFA je to sama potvrdila, ali i brutalne likvidacije vlasnika, čelnika klubova, čini se da tu nema dvojbi tko je na tronu. U našem susjedstvu, u Srbiji, dosta je takvih primjera, pa je tako i jedan tamošnji tabloid otvorio feljton na temu:

“Srpski nogomet u raljama kriminala – mračne devedesete”

Teška vremena u Srbiji i likvidacije

Bilo je to vrijeme kad se Hrvatska u ratu upravo protiv Srbije borila za nezavisnost, bilo je to vrijeme kad su našim susjedima opravdano uvedene sankcije, pa i vrijeme kad je NATO počeo djelovati nakon im je prekipjelo nakon napada na Sloveniju, Hrvatsku, BIH, na kraju i na Kosovo i bile su to specifični uvjeti za odigravanje utakmica u tamošnjoj jugoslavenskoj ligi.

Kako je to bilo vrijeme očaja, teških uvjeta, laka zarada je svakako bila okidač za tamošnju mafiju, a transferi igrača bili su sigurno jedan od “lakših zarada”.

Tako su pripadnici raznih kriminalnih grupa preuzimale lokalne klubove s kojima su radili vrtoglave uspjehe. Utakmice su namještane, igrači ucijenjivani, protivnici zastrašivani, rangovi natjecanja su preskakivani i nerijetko se znalo dogoditi da su niželigaši brzinom svjetlosti postali etablirani – prvoligaši.

Ubojstva nogometnih dužnosnika, u stilu krvavih kolivudskih filmova, nizala su se u Srbiji. A jedno se pamti, a tiče se Nogometnog kluba Zvezdara…









Uspon tog kluba događa se u devedesetima kad u njega ulaze kumovi Miodrag Miša Nikšić i Branislav Trojke Trojanović.

Oni su bili kontroverzni biznismeni. Od niželigaša, još 1992. godine, postaju prvoligaš 1995. godine. I već tad prvi šok – ubijen je prvi čovjek kluba.

Vlasnik lanaca kockarnica i Zvezdare ubijen je ispred kafića na Zvezdari. Nakon njegovog ubojstva, uslijedio je niz likvidacija u tamošnjem nogometu.









Poslije smrti svog kuma, popularni Trojke, preuzeo je Zvezdaru i podigao je u visine. Čak je planirao otvoriti stadion 2002. godine s 12.000 mjesta, ali nije dočekao.

Doživio je istu sudbinu kao svoj kum. Ubijen je 2001. godine, također u srpnju. Nepoznati počinitelj ispalio je osam metaka iz pištolja s prigušivačem. Ubijen je na putu za aerodrom.

“Zvezdara nije preživjela smrt još jednog svog vlasnika. U ljeto kad su trebali otvoriti novi stadion, ugašeni su.”, piše Kurir u svom feljtonu.