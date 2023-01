KAKO SU SE BOBAN I VIALLI ‘SUKOBILI’: Jedna tema izazvala je veliki ‘obračun’ u TV studiju

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Svijet se oprašta od Gianluce Viallija, poznatog bivšeg nogometaša, reprezentativca Italije, trenera.

Već smo pisali da je preminuo, a reakcije svjetskih medije nepodjeljene su:

Boban i Vialli na suprotnim stranama

Imao je 58 godine, nije izdržalo tijelo u velikoj borbi. A mi se u ovom tekstu prisjećamo jednog TV sučeljavanja između njega i našeg Zvonimira Bobana, jedna tema nikako ih nije spojila.

A tema je bila – Francesco Totti. Za razliku od Zvonimira Bobana koji je tad, prije šest godina u toj emisiji, smatrao da je s karijerom Francesca Tottija gotovo, Gianluca Vialli vjerovao je da to nije tako.

Treba li Francesco još igrati ili ne rasprava je kojom se tad bavila cijela Italija, a u nju se uključio i Zvonimir Boban.

“Totti mora shvatitti da ne može više igrati ozbiljan nogomet. Zaslužuje sve najbolje i simpatije talijanskih navijača, ali ne možemo skrivati realnost. Ako više ne ide, treba stati,” izjavio je bivši veznjak Milana i hrvatske reprezentacije.

“Nisam oduševljen onim to rade Tottiju. Ako želi igrati do kraja sezone, to je u redu. Spalletti bi trebao biti zadovoljan što se Francesco i dalje osjeća kao da ima 32 godine,” rekao je tad bivši trener i igrač Chelseaja:

“Znate što mislim? Totti će ponovo igrati i na kraju sezone zabit će ključan gol koji će Romu odvesti u Ligu prvaka. Samo će tako biti spreman reći zbogom.”

Svijet se oprašta od legende, nije zaslužio otići ovako rano…