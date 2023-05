KAKO SU NESRETNOG LUKU NAPALE NEZNALICE! Trpio je konjske bolove zbog svetinje, nezaslužuju ga!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Real je uistinu izgledao bijedno protiv Manchester Cityja u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka (0-4). Temperamentni, kakvi već jesu, Španjolci su brzo našlo krivca za poražavajući nastup madridske momčadi. No, to što čine španjolski mediji je i po njih ponižavajuće. Postaviti, označiti Luku Modrića kao glavnog krivca nije samo sramotno, bezobrazno, već i nepravedno do bola.

Real je, zar je to tako teško priznati Španjolcima, fakat nadigran od raspoložene momčadi Pepa Guardiole. Koja je visokim pritiskom i dosad neviđenom, pokeretnom kombinatorikom rastavila momčad Carla Ancelottija na komadiće. I u postavi Reala nije bilo niti jednog pristojnog čovjeka. Svi, baš svi su podbacili. Ne samo Luka Modrić.

Pa, zadnja linija Reala cijelu utakmicu nije bila sposobna zadržati loptu, a kamoli pripremiti momčad za neki dugotrajni, osmišljeniji napad. Tu je i Luka Modrić djelovao kao statist, svi smo vidjeli da lopta uopće ne može doći do njega. Ako Španjolci očekuju da Modrić sam rješava ovakve utakmice i u obrani i u vezi, te u napadu, onda takvim zaključcima samo vrijeđaju Real.





Modrić na meti

Uostalom, već je to postala tradicija nekih zadnjih godinu i pol dana. Kada Real posrne krivac je – Modrić. Ti alibi argumenti idu na ruku onih mlađih koji odigraju groznu utakmicu, pa se sve svodi na jednu te istu priču. Modrić im nije distribuirao dobre lopte. Pritom, nitko od tih mlađih nije oteo niti jednu loptu od suparnika i dobacio je Modriću.

Ima tu jedna sličnost i s hrvatskom reprezentacijom, mislimo tu na Modrićevu ulogu u momčadi i doprinos. U našoj nacionalnoj vrsti Modrić je u svakoj utakmici najborbeniji. Navlas isto je u Realu. Modrić gine na terenu, nema gdje ga nema, dočim svi ostali čekaju da on baš sve pokrene. U momčadi su obično najborbeniji oni koji najmanje znaju, a ne oni koji znaju najviše.

Jest, Modrić je u poznim igračkim godinama. I izgleda da će dobiti još jedan ugovor s Realom. Makar mu je, navodno, poručeno da će zacijelo biti alternativu zacijelo novom igraču madridskog Reala.

Naime, španjolski novinari tvrde da će Englez iz dortmundske Borussije Jude Belllingham biti novo pojačanje Reala, kupnja bi de trebala relizirati ovoga ljeta. Cijena? Čak 120 milijuna eura. To bi ispao rekordni transfer za kraljevski klub, Edena Hazarda su platili 115 milijuna eura.

U redu, Modrić može sjajno poslužiti kao pričuva. On je veliki profesionalac i lako će to istrpjeti. Lakše nego ove neopravdane kritike koje su ga poplavile nakon eliminacije Reala protiv Cityja.

Im tu još jedan bitan detalj u cjieloj priči. Izgleda da Modrićeva ozljeda mišića nije posve zaliječena. Sjećate se njegovog nedavnog posjeta Beogradu gdje je išao kod farmaceutkinje Marijane Kovačević. Koja, tako se piše, pomaže u rehabilitaciji ozljeda na puno brži način nego što to rade liječnici po klubovima i u bolnici. Sad odjednom saznajemo da je Modrić u Manchesteru utakmicu odigrao pod injekcijama, te unatoč njih trpio velike bolove.









Pa, što se onda uopće očekivalo od njega? Da sam odluči utakmicu?

Ovako je nesretnik Luka ispao jedini krivac za užasavajuće izdanje Reala. Ma da ne bi! Postava Reala ima puno gore pokrivenih pozicija nego što je Modrićeva i iskusni strateg Pep Guardiola je to uočio i iskoristio. To je i laiku jasno.

Žao nam je Luke, nego što. Opet, nekako si mislimo, barem će nam biti spremniji za završni turnir Lige nacija u Nizozemskoj od 14. do 18. lipnja. Hrvatska igra polufinale protiv Nizozemske 14. lipnja. Real neće nastupii u finalu Lige prvaka koji se igra 10. istog mjeseca u Istanbulu. Barem će se stići odmoriti, posve zaliječiti ozljedu. I pokušati Hrvatsku dotegliti do osvajanja Lige nacija i baciti cijelu naciju u trans.









Dobro, molit ćemo se da se Brozović ne ozlijedi, njegov Inter pokušati će zaustaviti zahuktali Manchester City na putu do krova Europe. Luka Modrić ima pet osvojenih Liga prvaka. I svaki taj naslov imao je velike, ako ne i najveće zasluge. Pa, ne može vući Real baš uvijek kada je cijela momčad „u zaleđu„.

Napisa po španjolskm medijima da „zbog Modrića Real ne osvaja španjolsko prvenstvo„ smo se već načitali. Sad je krivac i za „neosvajanje Lige prvaka”. Pa, u Realu još uvijek ima igrača koji ne znaju pravilno štopati loptu pod pritiskom, usput su plaćeni kao suho zlato. Posrtaj Reala malo je širi problem, fokusirati se samo na Modrića jest iznimno glupo i neinteligentno.