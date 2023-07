Kako su Hrvati život spašavali u Beogradu: Komunisti su im zaprijetili, imali su samo jedan izbor

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nogomet se igrao i za vrijeme NDH, ta činjenica koliko je nepobitna toliko je i prešućivana, što i ne mora biti čudno s obzirom da su događaji s ovih prostora u vrijeme Drugog svjetskog rata precizno selekcionirani. U to vrijeme je nastupala i hrvatska reprezentacija, no ona nije osnovana za vrijeme “endehazije” nego još za vrijeme stare Jugoslavije, u okviru Banovine Hrvatske. U teško vrijeme rata i neimaštine, u sklopu “endehazije” igralo se i prvenstvo, pa nije zgorega pomalo i opisati kako je sve to izgledalo. Nogomet kao fenomen 20. stoljeća bio je neizbježan i tijekom tih dana…

Raspadom stare Jugoslavije, uspostavom NDH – Hrvatski nogometni savez podnio je Svjetskoj nogometnoj federaciji (FIFA) molbu za primanje Hrvatske u članstvo. Fifa je molbu pozitivno riješila i nogometna reprezentacija mogla je nastupati u službenim Fifinim utakmicama.

Reprezentacija NDH odigrala je 15 međunarodnih utakmica od 1941. do 1944. godine. Osnovicu te reprezentacije činili su igrači zagrebačkog Građanskog, od kojih su mnogi nakon rata završili, spašavajući živu glavu, u beogradskom Partizanu. I u ono vrijeme znanje nogometa moglo je spasiti život.





Postojala i liga

Nogometna reprezentacija Hrvatske počela je nastupati već 1940. kao izabrana vrsta Banovine Hrvatske te je odigrala 4 utakmice. Reprezentacija NDH odigrala je 15 međunarodnih utakmica u razdoblju 1941–44.

Prvu je odigrala 15. lipnja 1941. protiv Njemačke u Beču i tada se prvi put prije susreta svirala himna Lijepa naša domovino. Za vrijeme Drugog svjetskog rata igrana su četiri prvenstva NDH, ali su samo dva dovršena.

Nogometni klubovi počeli su s redovitim radom odmah nakon uspostave NDH u travnju 1941. Tako je Građanski 20. travnja 1941. odigrao utakmicu s reprezentacijom njemačke vojske i pobijedio 9-2. HAŠK je u isto vrijeme počeo s treninzima seniorske i juniorske momčadi u Maksimiru. Referent tog kluba pozvao je sve igrače prve momčadi da dođu “na igralište pod prijetnjom posljedica”.

U sezoni 1941–42. odigran je samo jesenski dio prvenstva (vodio je zagrebački Građanski), a 1942. prešlo se na sustav proljeće–jesen. Pa je 1942. godine prvak je bila zagrebačka Concordia, a 1943. Građanski. Prvenstvo 1944. nije završeno.

Uz prvake, u ligaškome natjecanju Nezvisne Države Hrvatske sudjelovali su još HAŠK, Željezničar, Ličanin, Ferraria iz Zagreba, Hajduk, Građanski i Radnik iz Osijeka, Građanski, Zemun i Viktorija – iz Zemuna, SAŠK i Gjergelez – iz Sarajeva, HBŠK i Hrvoje iz Banje Luke, Bata iz Borova, Zrinski iz Mostara, Tomislav iz Zenice i Zagorac iz Varaždina.









Concordia bila prvak

Prvo nogometni prvenstvo je započelo 5. listopada 1941. godine. Momčadi su međusobno trebale odigrati dvokružni liga sustav, a prvakom je trebala postati momčad s najviše osvojenih bodova. Krajem 1941. godine uslijedila je reorganizacija nogometnih natjecanja u Hrvatskoj, te je za sezonu 1941./1942. odigran samo jesenski dio utakmica. I tu se stalo… Prvenstvo nije bilo dovršeno.

Prvenstvo Nezavisne Države Hrvatske u nogometu 1942. pod nazivom “Natjecanje u hrvatskom državnom razredu” je bilo drugo po redu nogometno natjecanje u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj koje je organizirao Hrvatski nogometni savez.

U izlučnom dijelu natjecanja 16 momčadi je bilo svrstano u 4 skupine. Pobjednici skupina plasirali su se u završni dio natjecanja. U polufinalu Concordia je u dvije utakmice nadvisila sarajevski SAŠK, dočim je Građanski bio bolji od Hajduka iz Osijeka. U finalu Concordia je u prvoj utakmici pobijedila Građanski s čak 6-2, u uzvratu je bilo samo 3-1 za Građanski. Prvak je, dakle Concordia.









Nogometno prvenstvo NDH 1943. godine je odigrano u četiri natjecateljska kruga. U prvom izlučnom krugu odigrano je sedam regionalnih natjecanja iz kojih se u drugi krug plasiralo 10 momčadi, te izravno u treći krug četiri momčadi. U drugom krugu su momčadi bile podijeljene u četiri skupine, a pobjednici skupina plasirali su se u treći krug (četvrtzavršnicu).

Pobjednici četvrtzavršnice plasirali su se u završnu skupinu u kojoj su dvokružnim liga sustavom međusobno odlučili o prvaku natjecanja. Prvak je bio Građanski, imao je zaista sjajan sastav: Franjo Glaser, Miroslav Brozović, Ernest Dubac, Branko Pleše, Ivan Jazbinšek, Gustav Lechner, Zvonimir Cimermančić, Franjo Wölfl, August Lešnik, Milan Antolković, Mirko Kokotović (trener: Márton Bukowi).

I naposljetku, prvenstvo 1944. je započeto, ali se nikad nije završilo.

Osnovan Dinamo, rasformiran Građanski

Natjecanje se igralo u tri natjecateljska kruga. U prvom izlučnom krugu odigrano je 8 regionalnih natjecanja iz kojih su se u poluzavršnu skupinu izravno plasirale tri najbolje momčadi prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza. Najbolje momčadi ostalih regionalnih natjecanja su doigravale za plasman u poluzavršne skupine. Pobjednici poluzavršnih skupina su međusobnim dvobojima trebali odlučivati o prvaku. Natjecanje se zbog ratnih prilika nije moglo pravilno odigrati do kraja, te je donijeta odluka Hrvatskog nogometnog saveza da sezona 1944. nema nogometnog prvaka.

Još jedna zanimljivost.

U ratnim uvjetima pojedini nogometaši bili su na ratištima, tako je nogometaš Marko Rajković, član Građanskoga koji je 1936. senzacionalno pobijedio Liverpool u Zagrebu, poginuo kao vojnik NDH na ratištu u Ukrajini. Pripadnici oružanih snaga NDH bili su primjerice vratar Concordije Zvonimir Monsider i vratar HAŠK-a i Građanskoga Franjo Šoštarić.

Nakon završetka rata i ulaska komunističkih snaga u grad odmah je rasformiran Građanski. Te je osnovan Dinamo…

Meho Brozović, član dotad Građanskog i igrač NDH vrste morao je u Beograd. Sjećao se…

“Nas sedam-osam komunisti su mobilizirali: Šoštarić, Čajkovski, Bobek, Matekalo (strijelac prvog gola za Banovinu Hrvatsku, op. p.) i ja smo igrali za tim Jugoslavenske armije. Odmah po okončanju rata, u Beogradu je organizirano prvenstvo tadašnjih republika; armijski tim je igrao izvan konkurencije, ali je dospio do finala, gdje je poražen od reprezentacije Srbije sa 1-0. Onda su od mene zatražili da ostanem u Beogradu. Tko je smio reći – Neću. Mislio sam ostati godinu, pa se vratiti u Zagreb, ali sam ostao tri godine.”

U reprezentaciju NDH je bio pozivan i Stjepan Bobek, kao član Građanskog koji je odmah nakon svibnja 1945. godine morao otići u beogradski Partizan, Klub jugoslavenske vojske. U razgovorima za novine Bobek koji je kadnije živio umro u Beogradu govorio je:

“Sređeno mi je da kao domobranski djelatnik igram za Građanski koji je tada bio jaka, prava momčad, a Bukovy bio prototip modernog trenera. Igrali smo prave utakmice, bio sam pozvan i u reprezentaciju, a ja sam bio oduševljen kako su me stare zvijezde Građanskog prihvatile”.

Zanimljiva priča išla je i dalje. NDH se raspala, mnogi igrači su opet završili po logorima, čak i Stjepanov brat Otto, a samog Štefa odmah su kao pravog igrača priključili momčadima JNA.

“Ja sam pripao momčadi KNOJ-a koja je nastupila na jednom beogradskom turniru. Na turniru šest republike i vojske ja sam igrao jako dobro, pa su me počeli nagovarati da pređem u vojnički klub koji se tada osnivao. Što sam mogao, ni danas mi nije žao, iako mi se tada nije baš išlo iz Zagreba. Kad si u vojsci uvijek biraš gdje će ti biti bolje, kao u životu. Mogao sam ići negdje u pustinju ili biti u Domu JNA i igrati nogomet. Kako je i Otto, moj brat bio u logoru, tako sam sve to iskoristio, pomogao Ottu, služio vojsku u Beogradu i igrao nogomet. Da, to je bio moj početak u Partizanu“, sjećao se Bobek.