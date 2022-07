KAKO SU HRVATI UOPĆE IZVUKLI ŽIVU GLAVU? Bio je to masakr, a zgroženi su bili čak i u Beogradu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nedavno smo obilježavali 40 godina od sjajnog Dinamovog trijumfa u prvenstvu Jugoslavije, nakon 24 godine čekanja naslova. Predvođen Ćirom Blaževićem Dinamo je te godine blistao, no na putu do naslova čekala su ga brojna ne samo sportska nego i nesportska iskušenja.

Jedno od tih je, a malo tko se toga sjetio kada se pisalo o obilježavanju ovog trijumfa, jest i gostovanje u Skopju. Utakmica se kasnije nazvala „krvavom utakmicom„. Bio je to masakr.

Uistinu, trenutak odluke za Dinamo bio je na skopskom stadionu uz Vardar s klubom koji nosi ime najveće makedonske rijeke. Nepovjerljiva sumnjičala očekivala su ziherašku podjelu bodova: Vardar bi na taj način osigurao opstanak u ligi i prestao strahovati, dok bi Dinamo sigurno nastavio utrku do konačne želje duge gotovo četvrt stoljeća.





Ružna skopska predstava

„Ali od nagodbe neće biti ništa. Udarit će tuk na luk pa tko bolje rodilo mu polje. Razgoropadeni skopski profesionalci, koje je zagrebačko gledalište uvijek dočekivalo toplo i sa simpatijom, nadasve zbog njihove čestite i za oko lijepe igre, odbacuju miroljubiva lica i na se navlače najstrašnije i najopasnije krabulje. Umjesto lopte mete su im noge njihovih gostiju„, pisao je Pero Zlatar.

Milijuni Jugoslavena koji su pratili izravni televizijski prijenos ružne skopske predstave, ojađeno se pitalo: a što je, odjednom, bilo Vardarovim nogometašima? Zašto su izazivali i tukli, umjesto da se viteški nadmeću kao što su dotle uvijek činili?

Vrag će ih znati! Tek rezultat od 3:0 za Dinamo ostao je u sjeni grubijanskih ispada Bankovića, Grnčarova, Aleksovskog i ostalih ratobornih pripadnika poražene čete.

U beogradskom dnevniku »Sport u povodu tih žalosnih slika, novinar Slavoljub Vujović je napisao:

„Neverojatne scene, nogometna TV bruka sa gradskog stadiona u Skoplju. Kako je taj Vardar ušao u igru sa Dinamom, kakvim su se sredstvima od prvog trenutka služili njegovi nogometaši to je zaista za prijatelja sporta neshvatljivo. Zašto i čemu, apsolutno nejasno.

Ovog proljeća novine štite pojedince i reprezentativce, a tog popodneva nije trebalo zaštiti jednu momčad, već jednu igru kojoj se s razlogom klanjamo. Niko, sem tog rezultata, nije htio da zaštiti- nogomet„.









Zlatko Kranjčar u Sportskim novostima ovako komentira skopsku bitku:

„Kad smo prošli Vardar i ove batine, onda više ne trebamo strahovati. Prvenstvo je odlučeno, bodovi iz Skoplja zlata vrijede. Nikad mi neće biti jasno zašto su nas domaćini tako nemilosrdno udarali – mi im ništa nismo uradili.

Trener Blažević bio je najkonkretniji, kad je u razgovoru sa sportskim urednikom »Vjesnika« Stankom Kučanom otvorio srce i ovako ocijenio prohujali skopski vihor:









„Imam mnogo razloga da sa sigurnošću utvrdim kako nam je pripremljena stupica, da u nju uletimo, da i mi prihvatimo grubu igru, i da na taj način dode do umjetnog kompromitiranja našeg kluba… No u stupicu nismo uletjeli – naši igrači su se borili časno i pošteno, ne odgovarajući na provokacije i sačuvali smo čist obraz… Odlučno tvrdim da ćemo osvojiti naslov prvaka Jugoslavije na najčistiji i najkristalniji način, i da svakome možemo pogledati u oči svjesni da smo do uspjeha došli samo svojom igrom, odlučnošću i hrabrošću … Milivoje Gugulović, dugo godina naš najbolji sudac, dobro upućen sa situacijom u našem nogometu, reče mi poslije utakmice u Skoplju:

»Čudo je što ste učinili s vašom igrom. Ovakav preobražaj ne pamtim kod naših najboljih klubova.

Da bi se potom Ćiro temperamentno još jednom osvrnuo na skopski pokolj:

„Ne mogu se načuditi da Banković udara Kranjčara i na terenu, a udara ga nogom i za vrijeme poluvremena u svlačionici kluba; ne mogu se načuditi postupku redara prema meni: s koliko su me mržnje i antipatije pokušali isprovocirati

I napokon zaključuje:

„S ogorčenjem i revoltom odbijam svaku insinuaciju na račun naših izmišljenih mućki, smatrajući to sportskom zločestoćom. Naslov koji ćemo osvojiti nema ni jedne mrlje na sebi. Ni jedne mrlje!

Nakon te „krvave utakmice1 nije bilo novina koje nisu objavile razgovor s čovjekom u bijelom šalu, kako ga sve češće zovu zbog njegova svilenog Cardinova šala koji mu je na svim utakmicama i zaštitni znak i amajlija. Ugledni NIN poslao je svog vrsnog novinara Aleksandra Tijanića da posveti dvije strane Ćiri Blaževiću. Tako je spomenuti trener na pitanje: je li uistinu diktator koji o svemu odlučuje, uzvratio bez dlake na jeziku:

„Htio bih da budem vrlo precizan: moja funkcija zahtijeva takvu vrstu autoriteta, iako sam izvan profesionalnog rada, drugačiji. Čim udem na stadion postajem drugi čovjek. To nije teatar, to je nešto u meni. Kad sam odlazio iz Švicarske, nekadašnji golman njihove reprezentacije i ekipe Lausanne ovako me je opisao pred televizijskim kamerama: »Što da vam kažem o čovjeku kojega tri godine nisam vidio nasmijana?« Moja se žena tada okrenula prema meni i rekla: »Pa ti si manijak! Na žalost, posao kojim se bavim odgovaram, takve je vrste da ne dopušta neozbiljnosti, a i slučajnosti nastojim da svedem na najmanju moguću mjeru„.