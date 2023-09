Kako su Cikatića optužili za pokušaj ubojstva poznatog Hrvata, a onda je jedna stvar pokrenula njegov slom

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bistro “Tigar”, svojevrsni mali muzej jednog od najvećih boraca Branka Cikatića, kojeg vodi njegova supruga Ivana, uskoro će morati prestati s radom. Odluka je to Grada Splita. Koji tvrdi da njegova supruga Ivana Cikatić više nema odobrenje za korištenje tog prostora.

Sukob je završio na sudu.

“Ponavljam nije prvi put, a ni zadnji da se kao obitelj borimo za pravdu i poštovanje. Ovaj gastro muzej i postav Hrvatskog Tigra koji smo napravili će u prostoru ostati i mi ćemo se za to boriti”, veli njegova supruga, udovica, Ivana Cikatić.





Dodaje, a oglašava se i na društvenim mrežama:

Uspjeh, ali i problemi u mirovini

”Evo, devet godina nakon primanja u Kuću slave splitskog sporta Branko ni danas nema svoj postav u Muzej splitskog sporta a obitelj mu se pokušava istjerati iz prostora u kojem je napravila gastro muzej njemu u čast. Dobrodošli u renesansu grada Splita u 2023 godini”.

Branko Cikatić istinska je ikona i Splita i borilačkih vještina.

Podsjećamo, Cikatić je na vrhuncu svoje slave bio megapopularan. Osvajač je K1 Grand Prixa, svladao je čak i legendu kickboksa, Ernesta Hoosta, a svojevremeno je bio popularniji čak i od Jean Claude Van Damma i Chucha Norrisa. Najbolji dokaz popularnosti bila je Zlatna rukavica za najpopularniju osobu u svijetu borbe, a dobio ju je 1989. godine.

Svoj sportski put Cikatić je započeo u Karate klubu Solin, potom u Karate klubu Hajduk iz Splita, gdje je jedno vrijeme obnašao i dužnost tajnika. Branko Cikatić, ili kako su ga u Solinu zvali – Masa – nikad nije skrivao svoje izuzetno domoljublje, stoga je Hrvatski tigar, u vrijeme najtežih dana za Domovinu, prenosio istinu o Hrvatskoj i Domovinskom ratu diljem svih kontinenata, naglašavajući ulogu hrvatskih sportaša kao svojevrsnih hrvatskih veleposlanika u promicanju pravedne istine o Hrvatskoj.

Rođen je 3. listopada 1954. godine, a kad smo već kod godina frapantno jest da je svoj najveći uspjeh ostvario u 39. godini. U svojoj je profesionalnoj karijeri Cikatić redao same uspjehe pa je tako bio dvostruki europski prvak u tajlandskom boksu i to 1985. i 1986. godine. Nadalje, 1987. postaje svjetski prvak do 82,5 kg. Idemo dalje, 1989. bio je prvak po WKA u kickboksu, a 1990. godine po organizaciji IKBF. 1991. bio je svjetski prvak u tajlandskom boksu, a 1993. osvaja prvi K-1 naslov. Što je bio senzacionalan rezultat. Dvije godine kasnije na istom je turniru osvojio treće mjesto, a 1998. godine postaje svjetski prvak po organizaciji WMTA u Zagrebu.









Njegova udovica Ivana ne može doći k sebi od razočaranja:

“Hvala svima na povjerenju i podršci, od naših gostiju do Brankovih štovatelja, prijatelja, ambasadora svjetskih borilačkih federacija… A ovi obični činovnici slučajno izabrani u Gradu Splitu će biti zaboravljeni kad njihova renesansa završi, skupa s aferama i problemima koje su napravili. Vidimo se na sudu pa ćemo vidjeti kako će sve završiti i tko je u pravu. Sve ove patnje, boli i stres nas samo jačaju, i motiviraju da idemo naprijed kao i do sad. Biti će nam to dodatan vjetar u leđa našem Bruni, koji je odlučio slijediti svog oca i krenuo hrabro u borilačke sportove i svijet boksa”.

Život Branka Cikatića bio je buran i zanimljiv. Nadasve filmski, Svoj je život posvetio sportu već od najranije dobi. U osnovnoj školi učiteljica mu je bila majka, a ono što čudi je da je nekoliko puta morao ponavljati razred jer je njegova majka smatrala da ne zna dovoljno. Nakon prestanka bavljenja sportom, stekao je zvanje diplomiranog profesora kineziologije.









Najveći dio karijere trener mu je bio Nizozemac Thom Harinck. Postali su veliki prijatelji i kumovi, čak se Harinck svojevremeno doselio u Solin da bude blizu Cikatića. Pamtimo riječi nizozemskog trenera:

“Tada se još borio pod jugoslavenskom zastavom. Nakon turnira mi je prišao i pitao me može li doći trenirati kod mene u Amsterdamu. Nikad nije zakasnio, štoviše, na početku je spavao u mojoj dvorani jer nije imao gdje živjeti i nije imao novca.”

Suradnja je potrajala više od 20 godina i dobrano nadrasla klasični odnos trenera i sportaša. Njen najpoznatiji plod bila je naslov prvog pobjednika K-1 Grand Prixa 1993., kad je Cikatiću bilo već skoro 39 godina. S 39 godina osvojio je prvi u povijesti K-1 turnir i to s tri nokauta. U finalu je porazio slavnog boksača Ernesta Hoosta. S osvojenim naslov ostao je do danas najstariji boksač kojemu je to pošlo za rukom.

No, nakon sportske karijere spletom okolnosti zapao je u brojne probleme. Pa je tako proživio prvu golgotu 2001. godine. Naime, bio je optužen za pokušaj ubojstva Mirka Filipovića i prebijanje Slavka Linića, tadašnjeg ministra financija. Optužbe je podnio njegov bivši radnik u tvrtki Tigar – Cikatić security Đino Zekan.

Bio je osuđen na četiri mjeseca uvjetno, ali sve su optužbe pale u vodu te je bio oslobođen i isplaćena mu je odšteta. Zbog te situacije, Brankova majka nije izlazila iz kuće, a otac je pretrpio srčani udar i od posljedica umro. U pritvoru je proveo pedeset šest dana jer je bio zatvaran pa puštan i tako više puta, a osim majke i oca, teške su posljedice na zdravlje pretrpjele i njegove kćeri i žena.

Neko je vrijeme proveo u Hollywoodu te je snimio film s Anne Nicole Smith pod nazivom Neboder. Ipak, shvatio je da taj stil života nije za njega te se vratio u svoju rodnu Hrvatsku. Okušao se i u poslovnim vodama pa je osnovao svoju zaštitarsku tvrtku Tigar-Cikatić Security, ali tvrtka nije ostvarila uspjeh zbog Cikatićevih previranja po sudovima, a njegov je direktor Zvonimir Lučić osnovao svoju tvrtku Zvonimir Security koja je zatim preuzela Brankove radnike.

Branko Cikatić je preminuo 23. ožujka 2020. godine nakon duge i teške bolesti.

Njegova udovica Ivana otvorila je prije dvije godine lokal sa zakupom kod grada Splita, napravljen kao svojevrsni mali memorijalni centar pokojnom sportašu. Danas Grad Split tvrdi da tvrtka koju vodi Ivana Cikatić nema valjanu pravnu osnovu za korištenje tim poslovnim prostorom, odnosno nema zaključen pravovaljani ugovor, jer je dodjela provedena bez javnog natječaja. Odlučivat će sud.