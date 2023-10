Kako poznati Srbin voli tetovaže zločinca: ‘Ja sam četnik i uvijek ću biti četnik’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Srpski košarkaš Darko Miličić, koji se prije nekog vremena ogradio od mogućnosti kako bi Hrvata mogao zvati bratom, opet je u akciji. Pisali smo da je nedavno otvorio dušu za grčku Gazzettu, a u kojoj je iznio niz otvorenih stavova, a u ovom feljtonu se posjećamo na njega i njegove bisere…

U svojoj novoj ispovijesti, Miličić je pričao kako je tonuo u alkohol i izlazio do ranih jutarnjih sati, ne mareći previše za to da je morao biti na treningu u Detroitu. Dok je jedanput pijan došao na trening, Kokoškov ga je uzeo pod svoje i dočekao oštrim riječima.





“Uhvatio bi me i rekao, hej kretenu, sve se osjeti koliko bazdiš. Nije me bilo briga. Zaudaralo je po alkoholu, ali to me nije zanimalo. Izlazio sam iz kluba u sedam ujutro i dolazio trenirati dva sata nakon toga, htio sam im pokazati da su u krivu što ne igram”, rekao je Miličić, dodajući da je s 18 godina bio u momčadi prvaka tadašnjih Pistonsa i u alkoholiziranom stanju išao na trening, mislio je da će se uspjeti probiti, ali priznaje da je sve radio krivo.

Voli Šešelja i četnike

Jedna od posebnih epizoda nakon što je popio previše dogodila se u jednoj kavani u kojoj je pjevao Baja mali Knindža. S tetovažom četničkog vojvode Draže Mihailovića na sebi, Miličić je tu tetovažu četnika zalijevao pivom, a ta sumanuta scena ga i danas itekako prati.

Srbin koji je trebao biti velika košarkaška zvijezda je baš divljao, a nakon završetka karijere na parketu, mir je pronašao u obiteljskom životu u kojem se primirio uza suprugu Zoranu i troje djece.

“Mislio sam da radim stvari normalne za čovjeka koji je zaradio neke proklete ‘pare’, a hvala Bogu što me nije ostavio i što me privukao k sebi. Hvala Bogu i na iskušenjima, kroz iskušenja me doveo u red”, nastavio je.

“Bog je rekao, ići ćeš u poljoprivredu, vozit ćeš traktore, viličare, naučiti kako ih sklapaš. Doći će do toga i da će ti se srušiti pet hektara, moglo je i 15, hvala mu i slava mu, 10 je spasio, pet je palo, srušio je snijeg”, dodao je Miličić.

“Slava mu i hvala mu što sam izašao bolji i jači. To stradanje za koje sam mislio da je veliko na kraju nije bilo nešto”, zaključio je bivši srpski košarkaš i štovatelj četnika govoreći o tome što su mu donijeli duhovnost i okretanje prirodi.

Nije ga briga za reakcije iz Hrvatske.









“Ne zanima me šta Hrvati kažu. Svatko ima pravo na mišljenje. Ja se ponosim srpskom tradicijom i povijesti. Nemam ništa protiv da i oni veličaju svoje ljude iz prošlosti. To je njihovo pravo. Baš me briga kakve tetovaže imaju Hrvati ili muslimani. Meni ne smeta da s njima dođu u Srbiju. Nitko mi ne može zabraniti da volim i poštujem ljude koje su obilježili dio naše prošlosti”, izjavio je tada Miličić, koji je podržao i Haškog optuženika Šešelja.

Njegove tetovaže koje je pokazao tijekom karijere u kick boksu sadrže likove Ravnogorskog pokreta Draže Mihajlovića, Momčila Ðujića i Nikole Kalabića, no Darko u tome ne vidi ništa sporno.









Nekoliko godina unatrag, Darko Miličić je u intervjuu za B92 objašnjavao zbog čega je jednom prilikom pivom zalijevao lik četnika koji ima istetoviran na tijelu, što je odjeknulo u Srbiji i drugdje.

“Neki ljudi imaju svoje mišljenje o meni na osnovi onoga što negdje pročitaju ili vide. To je u redu, možda na to imaju i pravo. Vide da napijam četnika, pa što – ja sam četnik i uvijek ću biti četnik. No, čovjek mora imati i ispušni ventil”, govorio je Miličić u tom razgovoru, dodajući i da se njemu stavlja na teret dok pije, a ako netko drugi ‘potegne’ rakiju, preko toga se često prelazi.

Tko je Darko Miličić? U karijeri je igrao za NBA klubove kao što su Detroit, Orlando, Memphis, New York Knickse, Boston Celticse, a karijeru je počeo 2001. u Hemofarmu. Njegov otac Milorad sudjelovao je u ratovima Srbije u kojima Beograd nije htio pristati na samostalnost Hrvatske, Bosne i Hercegovine, čak se pojavila i vijest da je ubijen, ali je to bila dezinformacija…