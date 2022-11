‘KAKO SMO SE SAMO NAMETNULI, TO JE HRVATSKA’: ‘Jedna stvar baš je najgora, ubije ti svaku emociju!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Ma, biti ću vam iskren. I kad smo primili gol vjerovao sam da ćemo se vratiti. I još nešto da vam kažem, bolje je primiti gol u prvoj nego u 45. minuti. Još su se naši momci par minuta tražili, ali mi imamo kvalitetu, a kada su se svi trgli onda smo dobili sliku na terenu kojoj smo svjedočili”.

Govori nam to naš stručni komentator Zoran Vulić, sjajan nogometaš i trener koji dobro zna izbornički posao, jer je bio pomoćnik Otta Barića u našoj reprezentaciji.

„Eksplodirao je Kramarić, bitan je bio Livaja, oni su bili trpani dobrim loptama. Ono što sam govorio i za prvu utakmicu, jednostavno se moramo nametnuti. I nametnuli smo se. Konačno. I dobro je to izgledalo. Vidi se s visoka da imamo bolje igrače. Sad, što smo mi u velikom strahu od muhe radili slona, te Kanadu gotovo proglasili Brazilom, to je nešto drugo. Pa, ne igramo protiv Neymara i Richarlsona, makar i Kanada ima dobre pojedinca. A kod nas su svi dobri”.





‘Gvardiol je odigrao nevjerojatno dobru utakmicu’

Nismo Vuliću ni stigli postaviti sljedeće pitanje, a on nas je zamolio da nešto kaže. Naravno da smo mu dopustili:

„Želim vam reći da je mali Nikša Gvardiol odigrao nevjerojatnu dobru utakmicu. Koliko je lopti izbio u zadnji trenutak, koliko puta je otišao u napad, otkud mu ta snage. Pa, on je novi Beckenbauer. Podsjeća me na njega. A sva dodavanja su mu stopostotna točna. Miran, pouzdan i nametljiv. Traži igru, stigne sve pozatvarati, ganja suparničke napadače… Biti će fantastičan igrač, a već sada je odličan. Kada dobije na iskustvu biti će najbolji na svijetu”.

Ipak smo stigli potom postaviti pitanje. Ticalo se što je našem sugovorniku najviše smetalo u ovoj utakmici.

„Ma, meni je VAR najgori, ubije ti emociju, strast. Izjednačili smo, skakali par sekundi i ostali zaleđeni. To mi je nepodnošljivo. Mene to jednostavno ubija. Ali, dobro je prošlo, već kod tog poništenog gola vidjeli smo da je Kramarić pravi”.

Pa je opet Vulić sam sebi postavio pitanje?

„Znate što me smeta. Nama nedostaje malo bahatosti, ne na način da smo bezobrazni, nego da se postavimo jako, nametljivo, pa mi smo svjetski doprvaci, naši igrači igraju u najvećim klubovima. Nema protiv koga mi ne možemo. Zaista bi bilo šteta da ne prođemo dalje, jer mi možemo pobijediti baš svakoga. Zato bih volio gledati Hrvatsku u ‘knock-out’ fazi. To su svojevrsne kup utakmice u kojima smo mi najbolji. A najbolji smo kad je gusto, jelda”?









Protiv Belgije nam treba bod u zadnjem kolu?

„A da bi došao do boda moraš igrati na pobjedu, znamo mi treneri reći. Eh, te se utakmice sada najviše bojim. Belgija jest u krizi, ako počnemo tako razmišljati, ta ovaj ne priča s onim u belgijskoj momčadi, pa kad počnemo lamentirati da ne igraju ništa – sami sebe ćemo osakatiti. Belgija se mora vaditi, što znači da će biti oštra i beskompromisna.”, kaže i zaključuje:

“Dobro, mi isto ovisimo o toj utakmici. To je derbi cijele skupine, jer je Maroko sve nas ugodno iznenadio. A o Kanadi sam vam već sve rekao, malo smo je previše digli u zrak. Ipak je to najlošija momčad u skupini. No, igra na čudan način, fizički je moćna i ona može isto protiv Maroka. Baš me zanima hoće li Maroko moći odigrati treću dobru utakmicu u nizu. No, naš problem je Belgija. Moramo ga apsolvirati. I hoćemo”!