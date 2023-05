KAKO SE MARINOV PRIJATELJ SPASIO ŠKOLSKOG UBOJICE! Zagrlio je brata i sakrio se ispod stola, dok je ovaj pucao po školi

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Stravične vijesti iz Beograda, gdje je u jednoj osnovnoj školi u srijedu dječak od 14 godina, po dosadašnjim saznanjima ubio devetero ljudi, najviše svojih kolega iz razreda, podsjetila je na traumatično iskustvo jednog od najboljih tenisača današnjice.

Andy Murray pohađao je osnovnu školu u Dunblaneu gradiću u Škotskoj, kada je 13. ožujka 1996. godine u školu upao Thomas Hamilton i napravio strašan masakr.

Jedan od dobrih prijatelja našeg Marina Čilića jako rijetko priča o tom strašnom događaju, u kojem je ubijeno 18 osoba, od toga 17 djece, a pomahnitali Hamilton prvo je puca na djecu u dobi od pet i šest koja su bila vani na tjelesnom odgoju, da bi potom ušao u školu i nastavio svoj luđački pir.





Sakrio se i zagrlio brata

Murray i njegov stariji brat Jamie preživjeli su zahvaljujući tome što su se sakrili ispod stola u učionici, a pomahnitali ubojica je tog tužnog dana ispalio 109 metaka, da bi na kraju presudio sam sebi.

Tijekom uviđaja policija je otkrila da je Hamilton bio naoružan do zuba sa 743 metka i imao je namjeru ubiti svakoga koga sretne na njegovom putu.

U jednoj od rijetkih izjava o tom incidentu, Murray je otkrio kako su površno poznavali pomahnitalog ubojicu:

“Srećom, nismo nastradali, no nekoliko smo puta tog čovjeka pokupili automobilom i odvezli ga s posla”, prisjetio se jednom Murray tog tragičnog dana.









Još je rekao i ovo na tu temu:

“Pitate me zbog čega mi je tenis toliko važan u životu. Između ostalog i zbog te traume iz Dunblanea. To je bilo kada sam imao devet godina. Siguran sam da je svoj djeci bilo teško, iz različitih razloga. Znali smo tog čovjeka, išli smo u dječji klub, on je bio s nama u busu”, otkrio je škotski tenisač detalje i dalje najvećeg masovnog ubojstva u povijesti Velike Britanije.









Srećom, nije ostavilo traga na njega. Napravio je grandioznu karijeru, jedno vrijeme bio je član velike četvorke, međutim kasnije su se Federer, Nadal i Đoković nezaustavljivo odvojili. Pamtit će olimpijsko zlato iz Londona, ali i velike Grand Slam naslove na US Openu, Wimbledonu…

“Ovo je bila naša noćna mora. Kad ti jave da su ti djeca u školi u kojoj se puca, proživiš užasne trenutke”, govorila je mama Murray u jednom od intervjueva.

Nažalost, ovakvi prizori nisu rijetkost. U SAD-u dosta se toga događa na ovu tematiku, vjerojatno pomaže i to što se oružje može kupiti “u kiosku”, sad su se takvi prizori preselili i u susjedstvo. Jedinica iz povijesti, navodno, kao okidač za masakr u Beogradu…