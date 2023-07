Kako se Hajduk riješio Mamića za slavnog Srbina: Bio je to za neke šok, ali se itekako isplatilo

Autor: Andrija Kačić Karlin

U Hajduk je stigao iz kruševačkog Napretka u paketu sa sjajnim vratarom Zoranom Simovićem. S druge strane, za razmjenu, Hajduk je Nepretku poslao centarfora Davora Čopa i – Stojka Mamića. Brata Zdravka i Zorana, današnjih bjegunaca od hrvatskog pravosuđa. On je Dušan Pešić. Sjajan napadač, dogurao i do reprezentacije. I on je tema našeg feljtona o nogometnim legendama ovih prostora…

Ma, bio je otkriće jugoslavenske lige, najbolji nogometaš Napretka iz Kruševca. Za njega su se otimali svi klubovi velike četvorke, međutim, Duci, kako su ga zvali, se zajedno sa svojim kumom Zoranom Simovićem, opredijelio za Split, za Hajduk.

Bila je to dobra odluka

Rođen je u Kruševcu 26. travnja 1955. godine. Bio je vrlo prodoran i izraziti golgeter s dobrim udarcem. Poniknuo je u redovima Napretka u koji je došao kao petnaestogodišnjak. Prvi profesionalni ugovor s Napretkom potpisao je 1976. godine, čiji je dres nosio do 1980. godine kada odlazi u Hajduk. Za majstora s mora igrao je sljedeće četiri godine, do 1984. godine, osvojivši s Hajdukom kup Jugoslavije 1984. godine.

Za Hajduk je odigrao 156 utakmica i postigao 46 zgoditaka. Iz Splita odlazi u turski Fenerbahce. Za A reprezentaciju Jugoslavije ima od 1980. do 1983. godine četiri nastupa – jednu kao nogometaš Napretka i tri Hajduka. U dresu bivše države debitirao je u utakmici za Balkanski kup protiv reprezentacije Rumunjske u Beogradu 30. ožujka 1980. godine (2:0), a posljednji je put isti dres nosio u prijateljskoj utakmici protiv reprezentacije Francuske u Zagrebu 12, studenog 1983. (0:0).

Sudionik je Olimpijskih igara 1980. godine u Moskvi, Po dolasku u Hajduk Pešić je debitira na Trofeju Marjan. Zadivio je tada Duci svojim prodorima i driblinzima, zaslužio pljesak i ovacije gledatelja. Međutim, iznenada mu je stigao poziv za vojsku pa je Pešić bijeli dres zamijenio sivo-maslinastim. Kako je jednogodišnja pauza ostavila trag, teško se nakon povratka vraćao u kolotečinu, izgubivši osjećaj za igru. Već u drugoj utakmici nakon povratka protiv Dinama u Zagrebu, teže je ozlijeđen.

U Hajduk je došao nakon što mu je, poslije susreta protiv Turske, prišao Boro Primorac i rekao da ga Hajduk traži. Pešić je o tome šutio kao riba, nitko to nije znao, niti je smio znati jer bi odmah u Kruševcu počeli pritisci. Hajduk je, kako sam kaže, izabrao kao svoju sljedeće odredište jer mu se prvi javio.

Osim toga bijeli su mu imponirali, osobito ona generacija sa Šurjakom i Mužinićem na čelu. Želio se okušati u novoj, jačoj sredini jer je volio brz nogomet. I lako je djelovao lijeno, na utakmicama je volio trčati. Kad se saznalo za namjeru odlaska u Split, počeli su pritisci, a najuporniji je bio beogradski Partizan, odnosno trener Kaloperović.

“Samo ti zuji u ušima i ništa ne čuješ, Ali te ponese!”

Svoj profesionalni nogometni kruh odrađivao je savjesno, korektno. Nesebično je volio svoj Napredak, tugovao je kad se ovaj sunovratio u drugu ligu, a svoj profesionalni kruh u Split i Hajduku odradio je korektno, kao pravi profesionalac.