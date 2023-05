KAKO SE BIVŠI VATRENI POTUKAO I SVE PROSUO! ‘Ne volim tučnjave, ali s njim nisam imao drugo rješenje’!

Mnogi mladi Hrvati za svoj slijedeći korak u karijeri su birali Italiju, ali nažalost mnogi od njih su tim izborom jako pogriješili. Tu se odmah prvi nameću Vukušić i Balić, a put Italije poslije Hajduka krenuo je i Josip Radošević i također pogriješio. On je tema našeg feljtona…

Talentirani veznjak bio je od najmlađih dana dio Hajduka. Krasio ga je snažan udarac kao i snažna građa od najmlađe dobi. Imao je Radošević sve da bude vrhunski veznjak i izdvaja se u mlađim kategorijama.

Mišo Krstičević ga je sa 17 godina ubacio u prvu ekipu, a svoj debi dočekao je u četvrtfinalu kupa protiv NK Zagreba.





Nije to bio dobar transfer

Bio je to početak njegovog rasta te je sve više počeo biti nositelj igre iako je imao veliku pomoć od strane Tina Svena Sušića. Skauti su odmah uočili talent pa se za njega zainteresirali klubovi poput Salzburga, Rome, Udinesa.

Njegova vrijednost dodatno je narasla kada je debitirao za vatrene. Dogodilo se to potpuno neočekivano. Tadašnji izbornik Igor Štimac pozvao ga je za susret protiv Belgije nakon brojnih ozljeda i kartona. Ne samo da ga je pozvao nego je Radošević krenuo od prve minute protiv moćne Belgije i odigrao je vrlo dobro utakmicu. Ispostavit će se i zadnju za A vrstu.

Svađa s legendom kluba

S Hajdukom je uzeo kup i zatim ga kupuje Napoli za 2 milijuna eura. Bio je dvije godine dio prve ekipe prije posudbe u Rijeci, ali je nedavno legenda Napolija Marek Hamšik otkrio kako si je tada mladi Hrvat potpisao ispisnicu iz grada pod Vezuvom:

“Momak je bio previše nabrijan i drzak te je oštro startao na meni tijekom jednog treninga. Nakon toga se hvalio fizičkom dominacijom, a potom u svlačionici pokazivao što ima među nogama. Znate, ne volim tučnjave, ali s Radoševićem nisam imao drugo rješenje.

Bio je jako mlad igrač, koji je tek stigao u Napoli iz Hrvatske, i možda nije razumio da treba napraviti korak unatrag, slušati i upijati te da to ne znači da nemaš karakter. Izgubio sam strpljenje i došlo je do fizičkog sukoba, a suigrači su ostali zapanjeni. Nikad me nitko nije vidio tako bijesnog u Napoliju” napisao je Slovak u svojoj autobiografiji.

Iako su ga još držali po posudbi gdje je igrao dobro u Rijeci, a potom završio u Eibaru gdje nije briljirao. Bila je to i zadnja posudba koju je Napoli plaćao jer mu je nakon toga ugovor istekao i otišao je put Austrije. Dobro je čak i krenuo u Red Bull Salzburg, ali je s vremeno postao više igrač s klupe nego dio prve ekipe.









Vratio se zatim na mjesto najveće sreće, u Hajduk. Dočekan je kao veliko pojačanje što je za Hajduk te sezone stvarno i bio. Pružao je dobre partije pa su se navijači nadali da će ostati i oko njega krojiti neki novi Hajduk to se nije dogodilo. Još jednom je napustio Hajduk, a ovaj otišao je put danske u Brondby gdje je i danas. Skupio je za njih 166 nastupa i postao miljenik navijača i sada s 29 godina postao vođa momčadi.

Radošević je za razliku od brojnih drugih na kraju uspio se ustaliti negdje, a ne kao neki talenti lutao od kluba do kluba. U karijeri je osvojio hrvatski, talijanski i austrijski kup kao i prvenstvo Danske i Austrije. Je li uspio? Iako su mnogi mu predviđali najveće svjetske pozornice Splićanin to nije dosegnuo, ali uspio je zato što živi od nogometa što je već samo po sebi ostvarenje sna.