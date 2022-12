‘KAKO OVAJ HRVAT SVE TO STOIČKI PODNOSI’! Klanjaju se Vatrenom: ‘Prvi se ima razloga buniti, a on je odgovorio najljepšim golom Prvenstva!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvatska je osvojila brončanu medalju na Mundijalu, nova kolajna za hrvatski nogomet. Fantastičan dan za sve Hrvate diljem svijeta.

Zoran Vulić, naš proslavljeni igrač i trener je oduševljen. Kliče, pjeva, sretan je kao malo dijete:

“Ja sam pionir ove Hrvatske, 32 godine živim reprezentaciju. I kako neću biti presretan, razdragan. A još smo pritom odigrali jako dobro. Čak mislim da je prvih 45 minuta najbolje poluvrijeme koje smo odigrali na svjetskoj smotri u Kataru.”, rekao je i nastavlja:





Oršić je čudo

“Ušli smo u utakmicu žestoko, odmah s namjerom da pokažemo da smo gazde. I govorio sam da nam je falilo tog bezobraznog pristupa, pod motom: ‘mi smo svjetski doprvaci i nas se sve pita’. I mi smo se tako postavili i isplatilo nam se”.

Je li vas iznenadila naša neka nova postava?

“Ništa me nije iznenadilo, mnogi su igrači umorni, potrošeni, iscrpljeni. Dalić se oslonio na svježinu. Opet, jedno je svježina, drugo pamet. A bili smo i pametni. Vidite da ja govorim ‘Vi’. Jer, ja se smatram dijelom reprezentacije, kao i svi naši ljudi. Tako na to treba gledati. Svi smo mi pobijedili i osvojili brončanu medalju. Ljubav je to. Moji dojmovi su na nebu. Ovo je prekrasno, ma nemam riječi. Čestitke svima. Odigrali smo dobro u pravom trenutku. A na cijelom turniru smo samo jednom izgubili i to možda protiv svjetskog prvaka. Koji je imao sudačku pomoć”.

Što vas je najviše impresioniralo u cijelom događaju, dvoboju za brončanu medalju?

“Rekoh, postava me nije iznenadila, a moram pričati o Mislavu Oršiću. Sad se se pokazalo koliko ti jedan brzi igrač donosi u igri. Mislav Oršić je dao najljepši gol svjetskog prvenstva i to u najvažnijem trenutku. A to nije sve. Asistirao je Petkoviću za izjednačujući gol protiv Brazila, a i penal protiv Brazila je dao s lakoćom, kao da vratara nema. Njegova mirnoća je divna, pa i danas nas je sve smirio. A koliko igra prvi se mogao malo i buniti zašto ne dobiva više prilika. A on stoički podnosi, on je veličanstven sportaš. Drugi ne bi izdržali ono što je on izdržao. Kakva junačina. Ne mogu prestati pričati o njemu.”

Baš ga je oduševio!









“Čim imaš brzu stranu odmah si opasan. Mi imamo tehniku, ali falilo nam je na ovome prvenstvu malo brzine. S njime smo to dobili. Moramo biti fer i korektni i čestitati Maroku na svjetskom uspjehu. Prva afrička država u polufinalu. Ona utakmica protiv Francuske je njih ubila. Mislim da što se tiče ove utakmice odigrali smo pametno i kvalitetno. Nismo ni ušli u provokacije, izdržali smo. A zadnje minute smo izdržali, bili mirni, jer su Marokanci radili pritisak i na suca i na nas. Kuhali su u mutnom, a mi bili hladni kao ledenjak. Tako se to radi. Za mene je ovo fantastična večer, dan, tjedan, mjesec i godina”!

Nismo ni stigli postaviti pitanje a Vulić se opet vratio na Oršića…

“Livaja mu je odlično asistirao, baš u prostor, na njegovu nogu koja je bila u zaletu. A udarac Oršića je već toliko puta viđen da se uvijek može to gledati. Ja b injegove goove mogalo gledati uzastopce nekoliko dana i noći. To su rijetki igrači da iz jednog kuta pogodi drugi kut. To je nadrealno kad imaš takvu nogu u ekipi. Imam još jednom momka za pohvaliti. Šutalo je odigrao gvardiolovski. Maestralno”!