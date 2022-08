KAKO OBJASNITI OVAKAV HAJDUK: Protiv Osijeka najprije bijedan, potom sjajan, ali spasa nema

Svjedočili smo finoj, zanimljivoj i dramatičnoj utakmici, neutralan promatrač mogao je uživati, a oni opredijeljeni su imali prigodu za istinsku sportsku nervozu i strast. Naposljetku, Osijek je trijumfirao, ali je moglo, zaista je moglo, biti i drugačije. Iako je i Osijeku i Hajduku ova utakmica bila jako bitna, to nije utjecalo na ljepotu ovog sportskog događaja…

Hajduk je dobro igrao samo drugi dio nastavka, prije toga gotovo da nije postojao na terenu. Otkuda tolika razlika u pristupu, igri u jednoj utakmici, to će biti osnovno pitanje za trenera Valdasa Dambrauskasa?

Osijek je svoje prvo poluvrijeme odigrao odlično, stekao 2-0 prednost, prije uzdizanja Hajduka. Leovac je dao prvi gol, drugi Beljo iz kaznenog udarca. I nije da to nije bila dobra utakmica, ma bila je i veoma dobra. Hajduk je nakon svojeg poražavajućeg ulaska na utakmicu živnuo, napao je kako je zacijelo trebao ispočetka. Smanjio je rezultat.

Pritisak Hajduka

Hajduk je dao gol iz jedanaesterca, precizan je bio Livaja. Prethodno je bio srušen Awaziem. No, Hajduku su i poništena su dva gola zbog, valjda, minimalnog zaleđa… Ali, nije došao do pozitivnog rezultata.

Jurišao je potom Hajduk kao rijetko kad, izjednačenje je bilo u zraku, a sjajio je Osijekov reprezentativni vratar Ivušić. Hajduk je tada djelovao goropadno, baš kao što je prije toga izgledao siromašno.

Sad news hit this morning that Marko Livajas father died in a car accident. My condolences go to him and his family.

However Marko has stayed with Hajduk in Osijek and will be starting tonight.

— Croatian Football 🇭🇷🇺🇦 (@CroatiaFooty) August 28, 2022