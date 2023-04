KAKO JE ZLOČESTI DEČKO HRVATSKOG NOGOMETA POSTAO JEDAN OD NAJBOLJIH: Bio je otpisan i izbačen, a sada je heroj koji ruši rekorde!

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Otkada je u zimu 2021. došao u Hajduk Marko Livaja je za dalmatinski kraj postao ono što je Maradona bio u Napulju. Doduše, Livaja još nije uspio uzeti naslov, ali je svojim igrama oduševio sve.

Livajina karijera bila je puna uspona i padova. Nije ni debitirao za Hajduk, a već je potpisao za Inter i preselio u Milano. Na Poljudu je debitirao, ali u dresu Intera. Bilo je to u sklopu kvalifikacija za Europsku ligu. Kada je ulazio u igru salve zvižduka čule su se s Poljuda. Zamjerili su svom najvećem talentu što je tako rano napustio klub. Vratio se u Hajduk 10 godina kasnije i postao heroj.

Marko Livaja trenutačno je četvrti igrač Europe po zbroju golova i asistencija u nacionalnim ligama, a šesti u svijetu. Podatak koji dovoljno govori o njegovoj kvaliteti i važnosti za klub.





Koliko je dobar vidjeli smo i u Šibeniku. Iako je odradio samo jedan trening i igrao pod injekcijom Livaja je za 60 minuta upisao gol i dva puta asistirao. Bolji od Livaje u Europi su samo Haaland i Valenica. U svijetu je najbolji Phillipe, 22-godišnji Francuz stigao iz Dijona, ljevokrilni napadač luksemburškog kluba Hesperange, koji je u 19 utakmica naslagao 21 pogodak i 20 asistencija.

Idol navijača

U Interu nikad nije ni dobio priliku. Bila je to momčad koja se tražila nakon osvajanja Lige prvaka i praktički do 2020. nisu pronašli formulu za stare staze. Livaja se dugo tražio. Hrpa posudbi po Italiji, a ona najupečatljivija zapravo nije bila vezana za golove nego sukob s navijačima. Bilo je to u Atalanti kada su mu navijači na hrvatskom napisali natpis: “Livaja sranje čovjek.” On im je uzvratio: “Dođite sa mnom u Hrvatsku, talijanski gadovi.”

Igrao je solidno u Las Palmasu, ali svoju sreću pronašao je tek u AEK Ateni. Posebna je glava i to se oduvijek znao, a nije ni on pokušao sakriti svoj karakter. Niko Kovač izbacio ga je iz u21 reprezentacije i javno rekao da dok god je izbornik bilo koje selekcije Livaju neće zvati. Očito je da takva glava može uspjeti samo u ludom okruženju kakav je AEK i Hajduk.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marko Livaja (@livajamarko)







U Grčkoj su ga voljeli. I tamo je bio heroj navijača. Igrao je odličan nogomet, zabijao u najvažnijim derbijima, a njihovim navijačima je to važnije i od trofeja. Iako za razliku od Hajduka s njima je 2018. uzeo naslov prvaka. Te 2018. bio je u idealnoj momčadi grčke lige, a dvije godine kasnije i najbolji igrač lige. Zatim dolazi u Split gdje se odlučio smiriti.

Otkako se vratio u Hajduk dao je za njega 57 golova uz 26 asistencija u 89 nastupa u svim natjecanjima. Dobar učinak imao je i u AEK-u, tamo je u 147 utakmica skupio 42 pogotka i 29 asistencija.









Sada u dresu Hajduka želi ostvariti veliki momčadski cilj. U Splitu se probudila nada da mogu prestići Dinamo i doći na vrh u prvenstvu.

“Nadamo se. Imamo još jednu utakmicu na Poljudu protiv Dinama, ali moramo gledati sebe. U ekipi je dovoljno iskusnih igrača da nam se ne smiju događati padovi u igri kao u Šibeniku, gdje smo rezultat odveli u neizvjesnost” rekao je poslije Šibenika.

On također i dalje ima jedan san. Na tijelu punom tetovaža on želi još jednu. Onu prvaka Hrvatske s Hajdukom.

Nećemo pogriješiti ako kažemo da je Livaja možda i najdominantniji HNL igrač još od odlaska Eduarda. Može li uzeti titulu? Pokazat će nam vrijeme.