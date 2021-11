‘KAKO JE SAMO ONAJ LUĐAK ŠUKER ZAJE*AO TUĐMANA!’ Kad je Franjo za to saznao, šest mjeseci nije smio ući u njegove odaje!

Autor: Andrija Kačić Karlin

U divnoj, sada već i podužoj, 31-godišnjoj povijesti hrvatske nogometne reprezentacije bezbroj je anegdota, događaja, slavlja, pa i suza, jer sport je to. Ima tu i političkih zakulisnih igara, lobiranja, pravdi i nepravdi. Ali, sve to potpada u povijest jedne uspješne momčadi, što je nesumnjivo naša nogometna reprezentacija…

No, nećemo biti pretenciozni ako se prisjetimo i jednog od najvećih navijača hrvatske reprezentacije, prvog hrvatskog predsjednika, Franje Tuđmana. Ajmo reći ovako, slagao se netko ili ne s njegovim političkim djelovanjem, ponašanjem, strategijom ili idejama, nitko mu ne može osporiti srčano i gorljivo navijanje i podršku hrvatskoj reprezentaciji. Čak je u svojoj opčinjenosti katkada inzistirao na nekim svojim odlukama glede reprezentacije.

Sjajan motivator i reklamer nogometa Ćiro Blažević, naš izbornik sedam godina, od 1993. do 2000. godine, voli reći da mu je katkad i ugađao. No, to je više mitologija nego istina.

Predsjednik Franjo Tuđman bio je gotovo na svakoj domaćoj utakmici hrvatske reprezentacije. Da, i na onoj prvoj protiv Sjedinjenih Američkih država 17. listopada 1990. godine u Zagrebu. kada je doživio ovacije. Da, došao je i na četvrtfinale svjetske smotre u Francuskoj, u Lyo, na utakmicu protiv Njemačke, kao i koji dan kasnije u Pariz na polufinalni dvoboj protiv Francuske.

Vratimo se na Ćiru Blaževića koji se nije libio skrivati koliko je „zaljubljen„ u Franju Tuđmana. Igra tako hrvatska reprezentacija utakmicu protiv Estonije i dobije je sa 7-1. Ćiro Blažević nakon utakmice govori novinarima:

„Predsjednik Tuđman je prognozirao rezultat, rekao je da će biti 6-1. I kad je nastao taj rezultat ja krenem dovikivati igračima da stanu, da je sve gotovo, kad onaj luđak Šuker me zajebe i da još jedan gol za 7-1. Ma, baš sam ljut zbog toga„.

Istina jest, volio je Tuđman u dugačkim sjedeljkama na Pantovčaku Ćiri objašnjavati kako bi i tko bi trebao igrati. Što mu je Ćiro ispunio, a gdje ga je „zavaljao„ teško je reći. No, postojao je i jedan veliki problem, baš veliki i nerzrješiv.

Predsjednik Tuđman na jednom od svojih putovanja u Australiju svjedočio je dogovoru Dinama i mladog australskog nogometaša Marca Viduke. Njegovi su roditelji bili iz Privlake nedaleko Zadra, potpisao je ugovor s Dinamom. I bila je to zaista lijepa priča, dijete hrvatskih iseljenika, sjajan sportaš i nogometaš obreo se u Zagrebu i Dinamu.

Tuđman je bio impresionirna tim događaje, makar je Viduka često znao bti na meti navijača i novinara zbog nekih promašaja u utakmicama. Kasnije se potvrdilo da je Viduka bio veličanstven nogometaš, njegova kasnija karijera u škotskom Celticu i engleskim Leddsu i Midllesbroughu potvrđuje navedeno.









No, Tuđman je silno želio da Marc Viduka nastupi za hrvatsku reprezentaciju. To mu je bila gotovo pa opsesija. Kako uvijek ima ali, tako je bilo i tada. Viduka po strogim pravilima Fife nije imao pravo nastupa za Hrvatsku, jer je već nastupao za Australiju.

Samo, Tuđmanu se nitko to nije usudio reći, pa je bilo čak i povika na Blaževića zašto ga konačno ne pozove. Legenda kaže da mu je to netko ipak pripomenuo i da taj tip nije smio šest mjeseci ući u Tuđmanove odaje. No, barem je splasnuo pritisak na izbornika Ćiru Blaževića.

Ne smijemo biti nepravedni pa danas govoriti kako je Tuđmanovo temperamentno i opsesivno navijanje za reprezentaciju zemlje kojoj je bio predsjednik bilo nešto iritantno. Ne, ne i ne! Bili bi ne samo nepravedni već i bezobrazni.

Sjetimo se samo talijanskog predsjednika Sandra Petrinija, gotovo 80-godišnjaka koji je na svjetskoj smotri na tribinama navijao za Italiju koja je senzacionalno postala svjetski prvak, nakon što je prvo išamarala i Brazil i Argentinu, a potom u finalu i Njemačku. S desecima tisuća talijanskih navijača na utakmice je putovao i talijanskim Petrini, gledoa je utakmice temperamentno, skakao je u loži, pušio svoju lulu, zgražao se nakon promašaja svoje momčadi, samo što se nije skinuo gol do pasa kada bi njegovi davali odlučujuće pogotke.

I Sandro Petrini je pokupio simpatije cijelog svijeta. I sad, ne mođemo biti oduševljeni Pertinijem a kritizirati Tuđmana zbog navijanja za reprezentafjiu države koja se kroz rat rađala u teškim porođajnim mukama.

Došla je tako i svjetska smotra u Francuskoj gdje je Hrvatska umalo postala svjetski prvak, bila je to rapsodija Blaževićeve momčadi, nacija je bila u transu, na ulicama. U Hrvatskoj je sve gorilo i orilo.

Na pripremama za tu svjetsku smotru dogodio se i jedan nesvakidašnji događaj- Predsjednik Tušman došao je usred priprema u olimpijski centar na Bjelolasici, cijeli dan se zadržao u druženju s nogometašima, čelnicima Saveza, predsjednik je bio Branko Mikša, a domaćin svih domaćina bio je baš Ćiro Blažević. I danas kolaju fotografije s tog druženja, a svjedoci kažu da je Tuđman prognozirao u Francuskoj na SP – najmanje polufinale. Ćiro je bio zgrožen, shvatio je to kao imperativ. No, tako je i bilo!

Kada je Hrvatska na svjetskoj smotri rastavila Nijemce kao lego kocke, a sjetimo se bilo je 3-0, Ćiru Blaževića je kamera stalno lovila kako se naginje iza klupe i gleda prema loži gdje je sjedio predsjednik Tuđman. Kad smo Ćiru podsjetili na te njegove ekshibicije u dahu nam je rekao:









„Ne mođete vi ni zamisliti koliko sam ja bio sretan, zbog momčadi, naroda i predsjednika Tuđmana. Sjećam se, gledam ja prije utakmice prema loži. Tuđman se jedva vidi, njemački predsjednik Helmut Hohl, morfološki snažniji tijelom i glavom dominira u loži, Tuđman se jedva i primjeti. Kako mi dajemo koji gol, a ja se naginjem da bi ga vidio, tako je Tuđman sve veći, a Kohl nestaje. Hlapi… Na kraju, Kohla nisam ni vidio, bio je tu samo golemi Tuđman koji se razgoropadio, raširio, osvojio cijelu ložu. A osmijeh mu je dokazivao njegovo uživanje”!

Samo jednom predsjednik Tuđman istinski je bio nesretan zbog Ćirine Hrvatske. Kada je 1999. godine u kvalifikacijama za EP 2000. godine naša reprezentacija igrala 2-2 protiv Jugoslavije, čime je propustila plasman na europsku smotru. No, iako su tada bili učestali pozivi da Ćiro da ostavku bilo je jasno da če ga Tuđman zaštiti. Kao i koju godinu prije na EP u Engleskoj 1996. godine.

Rezimirajmo. Zašto predsjednik zemlje koju vodi ne bi bio tako žestok navijač. Bio je Tuđman i veliki obožavatelj Dinama, to nije tajna. No, s Dinamom tih godina nije doživljavao takve navijačke ekstaze kao s hrvatskom reprezentacijom.

Sljedeći hrvatski predsjednik, pak, Stipe Mesić nije se pojavio niti na jednoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije. Danas? Zoran Milanović ide na utakmice, očekuje ga se i u Splitu protiv Rusije. Zaključak? Neka ga, predsjedniku jedne države mjesto je na stadionu kad reprezentacija njegove zemlje igr velike utakmice. Nema tu ničega lošeg, naprotiv…