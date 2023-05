KAKO JE PROPAO NAJVEĆI HRVATSKI TALENT! Ma žao mu je što ih je slušao, a danas je završio tamo gdje nije mogao niti sanjati!

Autor: Ivan Lukač

Legenda kaže da je Hajduk odbio Zvonu Bobana i Luku Modrića, ali Hajduk je rijetko gotovo nikad do nedavno nije odbijao svoju lokalnu djecu. Nisu uspjeli zadržati Nikolu Moru i Martina Baturinu, ali su domaće dečke uvijek držali.

Jedan od njih za kojeg su govorili da loptu udara drugačije bio je Andrija Balić. Talentirani veznjak sjajnog udaraca te odličnog dodavanja koji je svojom frizurom podsjećao na Pirla pa je uskoro i dobio takav nadimak. Za Hajduk je debitirao i bilo mu je samo 17 godina i od tada je bio dio prve postave.

Prodan je protiv svoje volje?

U Hajduku nije uzeo trofeja u dvije godine skupio je 45 nastupa i pri tome zabio 10 golova. Puno se pričalo gdje će, ali na kraju kao i mnoge mlade Hajdukovce prije njega put je odveo “na čizmu”. Kao i mnogi mladi Hajdukovci prije njega priznao je da je prodan protiv svoje volje.

“Ja sam stvarno htio još godinu, dvije igrati u Hajduku, razviti se, steći neko iskustvo, ali to nije bilo moguće. I Igrački i kao čovjek sam sazrio u Italiji, evo ne znam što bih na to odgovorio” rekao je za Sportklub o svom transferu u Udinese.

Teška ozljeda

U Udinesu je proveo dvije i pol godine u prvoj ekipi što je poprilično veliki period u kojem se mogao nametnuti, ali nije u tome uspio. Krenula je posudba u Nizozemsku pa u Perugiu, a onda je stigao u slovački DAC gdje je odigrao jako dobro te nakon raskida ugovora s Udinesom 2020. službeno postaje igrač DAC-a.

Zbog ozljede leđa nije igrao 329 dana, a DAC ga je poslao na posudbu Duklu gdje trenutno igra i briljira u 8 nastupa zabio je 5 golova i upisao asistenciju te ozljeda leđa kao da je nije ni bilo. Nedavno je rekao da mu je velika želja vratiti se u Hajduk:

“To je svima želja, moja prvenstveno. Sad će to možda zvučati ‘nema di pa bi kući’. Želim se vratiti. To nije upitno. Dijete sam Hajduka. Pričali smo i ranije, ali nije se odvilo kako smo htjeli. Prije mog dolaska u Dunajsku Stredu smo bili na pregovorima, ali onda je došlo do promjene u klubu, otišli su Stanić i Kepčija i nije se realiziralo.”

Andrija Balić bio je veliki talent, a dokaz za to je i veliki broj nastupa za mlade selekcije Hrvatske.

Bio je odličan mladi veznjak u HNL-u, ali kao i mnoge transfer vani je bio prebrz što mu je na kraju bio loš korak.

Tko zna, možda se vrati u Hajduk i podsjeti nas na svoj talent kakav smo nekad gledali na HNL livadama.