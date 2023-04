KAKO JE POZNATI SRBIN POGURAO DINAMO DO NASLOVA! Nakitili su ga zlatom, a presudnu tučnjavu i ‘masakr’ neće zaboraviti

Autor: Andrija Kačić Karlin

U zagrebačkom Dinamu je igralo nekoliko igrača srpske nacionalnosti u bivšoj državi, a neki su postali i neizostavni dio klupske povijesti. Jedan igrač koji je počeo igrati nogomet u Šumadiji iz Aranđelovca, u srcu Srbije bio je ljubimac navijača i to u najvećoj godini Dinama, u onoj šampionskoj iz 1982. godine. Katkad nam se čini da je kroz vrijeme njegov doprinos tom uspjehu ishlapio.

Taj lik se zove Zoran Panić. I zaista je bio sjajan nogometaš i čovjek. I u samo jednoj nadrealnoj sezoni postao je legenda Dinama.

Dakle, Ćiro Blažević je u sezoni 80/81 pomalo slagao kockice šampionske momčadi. U prijelaznom roku nije bilo “perverznih” pojačanja, tek su pristigli Zlatan Arnautović iz Borca i Zoran Panić iz Napretka.





Nije dugo ostao

Za Zorana Panića vrijedila je ona stara krilatica: veni, vidi, vici… Došao je, vidio i pobijedio. U Dinamo je došao u ljeto 1981. godine iz Napretka iz Kruševca i otišao godinu kasnije u Galeniku iz Zemuna. I u toj svojoj jedinoj zagrebačkoj sezoni osvojio naslov prvaka. A bio je jedan od najbitnijih igrača Dinama.

Jer, njegov je doprinos je bio iznimno važan, pogotovo u jesenskom dijelu kad je tresao mreže dok se čekao povratak Zlatka Kranjčara iz vojske. Bio je napadač, uglavnom lijevo krilo, izvodio je i jedanaesterce, a na putu do naslova je u 26 nastupa zabio čak deset pogodaka. Krasili su ga brzina, dobar dribling i snažan udarac lijevom nogom. I veliko prijateljstvo s ostatkom momčadi.

Zoran je došao iz kruševačkog Napretka i odigrao samo tu jednu sezonu, ali je bio jedan od glavnih kotačića pri osvajanju naslova prvaka. Kasnije je otišao u beogradsku Galeniku gdje je isto bio uspješan.

Nedavno smo obilježavali 40 godina od sjajnog Dinamovog trijumfa u prvenstvu Jugoslavije, nakon 24 godine čekanja naslova. Predvođen Ćirom Blaževićem Dinamo je te godine blistao, no na putu do naslova čekala su ga brojna ne samo sportska nego i nesportska iskušenja. Jedno od tih je, a malo tko se toga sjetio kada se pisalo o obilježavanju ovog trijumfa, jest i gostovanje u Skopju. Utakmica se kasnije nazvala „krvavom utakmicom„. Bio je to masakr počinjen nad nogometašima iz Zagreba.

Uistinu, trenutak odluke za Dinamo bio je na skopskom stadionu uz Vardar s klubom koji nosi ime najveće makedonske rijeke. Nepovjerljivi sumnjičavci očekivala su ziherašku podjelu bodova: Vardar bi na taj način osigurao opstanak u ligi i prestao strahovati, dok bi Dinamo sigurno nastavio utrku do konačne želje za osvajanjem naslova, duge gotovo četvrt stoljeća.









Ali, bila je to zadnja šansa da Zvezda pokuša zaustaviti zahuktali Dinamo i vrati se u utrku za naslov. Stoga je iz Beograda u Skopje nogometašima Vardara stigla “crna torba”, spominjalo se da je u njoj bilo deset tisuća njemačkih maraka. Što je onda bio golem novac, kojeg su nogometaši Vardara trebali podijeliti pobijede li Zagrepčane. Crvena zvezda bi se opasno približila Dinamu. Osvajanje naslova bilo bi za Dinamo pod velikim upitnikom…

Razgoropadeni skopski profesionalci, koje je zagrebačko gledalište uvijek dočekivalo toplo i sa simpatijom, nadasve zbog njihove čestite i za oko lijepe igre, odbacuju miroljubiva lica i na se navlače najstrašnije i najopasnije krabulje. Umjesto lopte mete su im noge njihovih gostiju„, pisao je novinar Pero Zlatar.

Milijuni ljudi u bivšoj državi koji su pratili izravni televizijski prijenos ružne skopske predstave, ojađeno se pitalo: a što je, odjednom, bilo Vardarovim nogometašima? Zašto su izazivali i tukli, umjesto da se viteški nadmeću kao što su do tada uvijek činili? To je bilo pravo krvoproliće. I kad se sad pogleda taj rezultat, 3-0 za Dinamo, neupućeni promatrač ni uz najbolju volju ne može doznati da se do bodova došlo užasno teško! Osim nogometne vještine, naime, trebalo je pokazati veliko srce i čelična “muda”, trebalo se doslovce potući s domaćinom, koji je igrao za tuđi račun.









Ondašnji Dinamov napadač, junak naše priče, Zoran Panić, također se dobro sjeća tog dvoboja, prije nekoliko nam je godina rekao:

„Kakva je to tučnjava bila! Bila je to zadnja Zvezdina šansa da nas stigne, premirali su igrače Vardara da nas pobijede. Kad to nisu mogli, onda su nas počeli tući! Pobijedili smo 3:0, Cerin je zabio dva gola, Kranjčar jedan, sva su tri gola pala nakon mojih prodora i dodavanja! Čuvao me Grnčarov, potrgao mi je zlatni lanac, koji je ostao negdje u travi. Kad smo se vratili kući, zagrebački su mi zlatari napravili novi zlatni lanac, nisu mi ga željeli naplatiti”, ponosno se sjetio tih šampionskih dana Panić.

I to je dokaz kako je onda Zagreb živio sa svojim Dinamom, bila je to ona neophodna simbioza za osvajanje naslova, nakon pune 24 sušne godine…