Kako je poznata Hrvatica hrabro prelomila i pobjegla od oca nasilnika, ali onda je upala u nove probleme

U svijetu sporta ne postoji zahtjevniji odnos nego između roditelja, koji želi kontrolu svakog aspekta sportskog razvoja njegovog djeteta i samog sportaša, koji u jednom trenutku poželi sam nastaviti svoj put.

Pozitivnih i negativnih primjera takvog odnosa ima na pretek, ali onaj Mirjane Lučić Baroni možda je i najpoznatiji u svijetu tenisa, nažalost u jednom vrlo negativnom kontekstu.

Mirjana je rođena u Dortmundu 1982. godine i već kao mala dobila je reket u ruke te je pokazala iznimni talent, koji je njenog oca Marinka ponukao da se presele u Makarsku, gdje mala Mirjana stasava u veliku nadu hrvatskog i svjetskog tenisa.

Streloviti uspon

Mirjana Lučić je svoj prvi WTA turir osvojila na Bolu na Braču kao tinejdžerka s 15 godina, a suradnja s ocem dovela ju je do 20. mjesta WTA liste i jedne od najperspektivnijih igračica na svijetu.

Lučić je s Martinom Higins u paru osvojila Australian Open, izbacila je Moniku Seleš iz Wimbledona, a imala je velike mečeve protiv možda najveće svih vremena Steffi Graf.

No iza njenog uspjeha stajala je mračna tajna, koja je kulminirala u srpnju 1998. godine, kada je njena majka Anđelka s petero djece pobjegla iz hotela u Zagrebu oko dva i pol sata poslije ponoći te se sakrila na tajnom mjestu izvan grada.

Kako se poslije saznalo Marinko je bio pravi diktator, koji je tukao Mirjanu, ali i ostale članove obitelji tako da se Lučić tada povjerila Goranu Ivaniševiću, koji joj je pomogao da se makne od oca zlostavljača.

Od zvijezda do trnja

Obitelj zatim seli u Ameriku bez ičega, gdje stvari nikako da krenu na bolje za Mirjanu, za život je morala raditi na blagajni jednog teniskog kluba na Floridi, a kako nije imala za trenera, trenirala je s bratom.

Iz tog doba datira i tužba iz 2003. godine od 700.000 dolara, koje je Lučić posudila od menadžerske agencije IMG, ali ih nikad nije vratila pa je na kraju nakon godina sudova izgubila taj spor.

Tenis u to doba nije bio primaran za Mirjanu Lučić, koja je potpuno nestala s radara sve do talijanskog poduzetnika Danielea Baronija, koji je vratio mir u život tenisačice.

A New Year’s surprise: the Mirjana Lucic-Baroni comeback is officially ON. 🙌

The two-time Grand Slam semifinalist shared a pic to Facebook with brother Miro this afternoon. pic.twitter.com/cGAKhWqICz

— David Kane (@DKTNNS) December 29, 2021