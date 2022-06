KAKO JE POPULARNI KOMENTATOR IZAZVAO TUĐMANOV BIJES: Toliko ga je naživcirao tijekom prijenosa, da su mu drastično zaprijetili

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sport ima svoju povijest koja se opet tako križa s politikom. I to je neizbježno, kolikogod mi imali mantru da se sport mora odvojiti od politike to je praktički nemoguće. Često se sjetimo ranih devedesetih i uloge prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u našem sportu, konkretnije nogometu. Povodom 100 godina rođenja bivšeg predsjednika, odvrtit ćemo jednu zgodu…

Bezbroj anegdota, ali i ozbiljnih događaja datiraju iz tog vremena. Svakako ih se zgodno sjetiti. Pa se tako naš čuveni sportski reporter, koji i danas u mirovini izvrsno prenosi utakmice, jednom sjetio u internetskoj emisiji zgode kako je pokojni predsjednik Tuđman gledao na svakoga tko bi u ono vrijeme nazivao zagrebački nogometni klub Dinamom, a ne Croatijom.

Sam Sušec i danas govori, a to je istina, da je tijekom prijenosa utakmica modrog kluba izbjegavao govoriti Croatia što je više mogao. Koristio bi stare. Ovinarske trikove; „modri„, „plavi„, „purgeri„… To je na neki način bio i njegov prosvjed protiv negiranja imena Dinamo.





Veliki problemi s Dinamom

Naravno, u kabinetu predsjednika to su primjetili, zacijelo i dojavili samom Franji Tuđmanu. A njega je to silno smetalo. A još kada bi se Sušec, kao, „zabunio„, pa bi u prijenosu ipak izgovorio Dinamo – tada bi se sve još zakompliciralo.

Pa je tako Sušec znao pričati:

“Kada sam bio sasvim mali, otac me vodio na utakmice na Maksimir i vodio me na Dinamo, živio sam s Dinamom desetljećima i navijao za Dinamo. Ali nikada kao komentator. Ali Dinamo je bio klub koji mi je prirastao srcu i nisam nikad mogao prihvatiti tu promjenu imena i te ružne načine na koje se izglasavala promjena u HAŠK Građanski, Croatiju„.

O svojim reporterskim danima početkom devedesetih iz komentatorske kabine na maksimirskom stadionu je govorio:

„Međutim, kako sam i dalje morao komentirati utakmice Dinama, pronalazio sam kompromisne mogućnosti, odnosno, barem sam mislio da sam pronalazio kompromise. Pa su tako igrali ‘zagrebački plavi’, ‘naši dečki’, ‘modri iz Maksimira’. I to je prolazilo, možda nisu ni čuli”…

Došla je i ona čuvena utakmica protiv Newcastlea, kad se Dinamo nakon sjajne partije sam uništio greškom Darija Šimića u posljednjim trenucima utakmice. No, i prva utakmica u Newcastleu je bila zanimljiva i dramatična, Dinamo je primio pogodak nakon nedosuđenog prekršaja Kolumbijca Asprille nad vratarom Draženom Ladićem.









“Ovako, u poluvremenu utakmice Newcastle – Croatia, dakle one u Engleskoj, nazvao me tadašnji šef Informativnog programa i kazao: Na liniji imam Kabinet predsjednika i poručuju ti da, ako u prvih deset minuta tri puta ne kažeš Croatia, prijenos će dalje ići bez tona. Ja sam dvaput kazao Croatia i tako sam se pokrio”, kazao je Sušec u internetskom podcastu Indexa.

Ima Sušec još sjećanja;

“Ruku na srce, predsjednik Franjo Tuđman bio je veliki sportski fan, jedne smo večeri nekim povodom bili na večeri na Hipodromu i tada me upitao: ‘Pa kako nisi mogao reći Croatia’? ‘Zar ti je to bilo tako teško, grozno’? Odgovorio sam mu da volim Dinamo i da će to zauvijek za mene biti Dinamo. Nije to prihvatio. Bio je strašno osjetljiv na tu temu, nevjerojatno„.