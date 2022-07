KAKO JE NAJVEĆI ŽENSKAROŠ SVE ŠOKIRAO S TRI PLAVUŠE: Nitko nije vjerovao da je tako proveo noć i to baš uoči svog velikog dana…

Bio je jedan od najvećih zavodnika među tenisačima početkom ovog tisućljeća, može se reći čak kako je i bio zadnji playboy svjetskog tenisa, a sad vrijeme provodi potpuno drugačije od onog po čemu je bio poznat tijekom karijere.

Riječ je o Martinu Safinu, koji je nekada bio i broj jedan na svijetu, osvojio je US i Australian open, a poznat je i po tome kako je razbio više reketa od Gorana Ivaniševića, izračunali su kako ih je nastradalo 1055.

Uz razbijanje reketa osvajao je i ženska srca, na Australian openu 2002. godine u njegovoj loži bile su tri plavuše, po vlastitom priznanju neke mečeve je odigrao je pijan, kao finale već pomenutog Australian opena, a okušao se i u politici kao zastupnik u Dumi.





Maknuo se od svega

Safin se dosta rijetko pojavljuje u medijima, a sada ga je nakon više od godinu dana pronašao portal sports.ru i napravio je intervju s legendarnim tenisačem.

Uvod u razgovor je bio zabavan kada je Safina novinar pitao ‘Marate, kako si?’, na što je dobio odgovor ‘Odlično’, a na pitanje ‘Čime se baviš u životu?’, Rus je odgovorio ‘Ničim’, a onda je opisao svoj dan:

“Idem na spavanje rano, već oko 22-23 sata, a dižem se između 8 i 10. Volim šetati i putovati, a tenis me uopće ne zanima. Ponekad odem na neke veteranske turnire, ali i za to se moram pripremati dva, tri tjedna. Shvatio sam kako nema smisla više igrati. Zamislite, radite kao novinar, završite karijeru i onda ponovno radite posao koji ste do sada radili. Glupo, zar ne?”

Samoća i putovanja

“Putujem dosta. Bio sam u nekih šest, sedam zemalja. U Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, SAD-u, Peruu… Kada mi je dosadno, negdje otputujem. Kada mi se ne putuje, ostanem u Moskvi i odmaram”, rekao je Safin kako provodi vrijeme pa dodao:









“Ništa ne radim. Ostanem sam. Nitko mi ne treba. Svima treba neko društvo, a meni je najdraže kada sam sam, kada mi nitko ne smeta”, i otkrio koja ga se zemlja najviše dojmila:

“Peru me osvojio. Pogotovo Machu Pichu. Oduvijek su bile neke dileme jesu li ga ljudi uopće sagradili, a sada je i meni to jasno. Čak i vodiči tamo sumnjaju da je to ljudsko djelo. Vjerujem da postoji neka druga strana priče”, rekao je Rus pa spomenuo svemirce.







“Ne želim reći da, ali kada vidite to zdanje, onda vam je jasno da je to izgrađeno na isti način kao piramide u Egiptu. Ne vjerujem da ljudi tako nešto mogu napraviti. Uostalom, ne vjerujem da smo sami u svemiru”, mišljenja je bivši tenisač i nadodao kako misli da postoji puni svjetova:

“Ima puno svjetova, uostalom zar to Steven Hawking nije znanstveno dokazao? Siguran sam da postoje različiti oblici života u svemiru i potpuno je glupo razmišljanje da smo mi jedini kada znamo da postoji nekoliko trilijuna galaksija”, pa je rekao i svoje mišljenje o religiji:

“Religija ne postoji. To je izmišljotina stvorena da se kontroliraju ljudi. Ne želim nikoga uvrijediti, ali meni je sve jasno. Zar stvarno neko misli da Isus i Sotona negdje sjede i odlučuju što će se dešavati ‘dolje’. To je glupo!”

Mogućnost izbora

Safin je za vrijeme karijere često bio na Ibizi, a danas ipak ne toliko.

“Pa… više nisam tako često tamo. Ali, dolazak na Ibizu ne znači da se morate napiti i ići na partije. Postoji i druga strana Ibize, puno mirnija. Kupanje, ronjenje, sjajna hrana, sport… Zapravo, tek pet posto ljudi na Ibizi ide na partije”, rekao je Rus i otkrio što ga čini sretnim:

“Mogućnost izbora. Kad možeš raditi što god te volja, bez da zavisiš od bilo koga drugog”, i odgovorio što misli o novcu:

“Imam ga dovoljno. Nekome treba za život 10 milijardi dolara, nekome 10 milijuna, a nekome puno manje. Nisam nikada video sretnog čovjeka u Maybachu ili u vili od ‘milijun’ kvadrata. Novac ne može kupiti sreću i zdravlje”, rekao je Safin pa objasnio kako ne kupuje skupe marke:

“Zašto bi kupovao kada ima super stvari u običnim trgovinama. Tamo se oblačim”, rekao je Safin, kojeg je novinar pitao i o autima i kući:

“Moja auto je džip, ostali su od roditelja i sestre, a kuću sam kupio davno. Mogu sebi priuštiti živjeti kako god hoću, a kvart u kojem živim mi se jako sviđa. Obožavam hodati i zašto ne bih kupio kuću tamo gdje hoću?”, upitao se Safin i nadodao:

“Nemam pojma. Ali mrzim brojanje tuđeg novca. Pusti ljude na miru, neka rade što god žele. Svatko kroji svoju sudbinu. Mnogi su ljubomorni, love novac, žele se naglo obogatiti, a onda se razbole. A novac ne možete ponijeti sa sobom u grob”.

Nemam prijatelja

Safin se prisjetio i karijere tijekom koje su ga dosta kritizirali kako je lijen.

“Nije istina, uvijek sam ozbiljno pristupao poslu. Imao sam veliku odgovornost, morao sam prehraniti obitelj. Meni novac nitko nije poklonio. Ljudi su govorili da sam lijen, da nisam shvaćao tenis ozbiljno, a moj jedini problem je bio da su me ozljede uništavale. Jednu godinu bi igrao, a sljedeću bi propustio… Moja posljednja ozljeda je bila lom noge i tu sam odlučio da je gotovo. Tko zna, da se to nije dogodilo, možda bih još igrao”, rekao je Safin i priznao kako se promijenio nakon karijere:

“Puno toga se promijenilo. Iskusniji sam, stariji, neke stvari sam u međuvremenu naučio i shvatio. Još uvijek učim”.

Na pitanje ima li prijatelja tenisač je odgovorio, ‘Nemam uopće prijatelje. Ne želim prijatelje. Uživam kada sam sam’, a slično je i s djevojkom:

“Nemam ni djevojku, ni suprugu, već duže vrijeme. I ne želim, nemam nikakvih potreba. Ne želim nikakvu vezu. Ma ne mogu izdržati ni tjedan dana. Obožavam svoj život i ne želim graditi vezu ni s jednom ženom. Imam potpunu slobodu i želim raditi ono što god ja želim. I ne, nijedna me nije razočarala, jednostavno se ovo dogodilo. Bio sam u jednoj dugačkoj vezi i sada uživam u slobodi. Mir, tišina… To je to!”

U kuću ne pušta nikoga

“Moja kuća je sveto mjesto. Ne želim da unutra ulazi itko osim mene. Dobro, moje dvije mačke smiju, one žive sa mnom. U principu, ja obožavam životinje, a mačke su mi draže od pasa. Mačke me smiruju, osjećaju čovjeka, kad se loše osjećam priđu mi i smire me”, rekao je Safin i objasnio što radi sam doma:

“Od društvenih mreža zanima me samo Instagram, a volim gledati i serije. Satima gledam dokumentarce na YouTubeu. Samo da vas ispravim, nije baš da po cijeli dan sjedim u kući sam. Imam neko društvo iz kvarta, ponekad odem s njima na pivo, čaj ili kavu. Ali ja biram kad želim izaći i gdje želim izaći. I ne, nisu mi to prijatelji. Ja prijatelje nemam”, rekao je Martin i objasnio kako ga tenis više ne zanima:

“Uopće me ne zanima. Kao što ste primijetili, na mom Instagram nalogu ne postoji nijedna slika s reketom. Ne gledam ga, ne sanjam svoje mečeve, pa čak i ne pričam o tenisu. Možda će se jednog dana sve to promijeniti, ali danas je ovako kako sam vam rekao”.

Za kraj Martin Safin je odgovorio na pitanje može li se zamisliti živjeti van Rusije:

“Mogu, pa ja sam svjetski čovjek. Zapravo, mislim da ja uopće nisam Rus. Mogu se prilagoditi svakoj okolini, preživjeti bilo gdje na svijetu. To je moj veliki plus. Danas me to ne zanima. Želim samo biti slobodan čovjek”, zaključio je Safin.