Kako je Mandžukić otvorio dominaciju Hrvata! Brozović nije uspio do trona, ali pamtit će se serija Vatrenih

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Epic Brozo nije uspio, bio je na zadnjem koraku do sna. Brozovićev poraz značio je i kraj serije Hrvata, a koja je trajala čak 10 godina u nizu…

Dakle, prvi put od 2013. godine, tijekom proslave najvećeg klupskog trofeja europskog nogometa, nije se vijorila i zastava Lijepe naše.

Tko zna, da je Romelu Lukaku malo bolje namjestio nišanske sprave po ulasku na teren, govorili bismo o Brozovićevom ključnom dodavanju koje prethodi zgoditku. Šteta, nije se dogodilo…





Kraj serije koja će se pamtiti

Čak 10 godina bilo je Hrvatima strano izgubiti finale Lige prvaka. Niz je prekinut, no pamtit će se zauvijek.

Doduše, mogao je početi i godinu ranije – u finalu 2012. Ivica Olić s Bayernom je imao priliku nadigrati Chelsea, no Londončani su slavili boljim izvođenjem jedanaesteraca. Baš je naš bivši reprezentativac propustio svladati Petra Čecha, a promašaj Bastiana Schweinsteigera zapečatio je sudbinu Bavaraca.

Nijemci su se ipak razveselili iduće sezone. Hrvati zajedno s njima, jer Mario Mandžukić u pobjedi nad Borussijom Dortmund (2:1) postigao je pogodak za vodstvo i postao prvi naš igrač u povijesti s takvim uspjehom.

I evo nam onda Luke Modrića koji je s Real Madridom zasjeo na europski tron. Kraljevi su u produžecima uništili gradske rivale s 4:1.

Red je onda bio za Ivana Rakitića koji u dresu Barcelone sjajni igra protiv Juventusa. Još jedan epski moment hrvatskog nogometa – u četvrtoj minuti Barcin igrač s brojem četiri, tada još naš užareni reprezentativac, trese mrežu Gianluigija Buffona, da bi Katalonci u konačnici s 3:1 nadigrali Staru damu.

Zatim, repriza madridskog finala i europska dominacija hrvatskog dvojca. Mateo Kovačić i Luka Modrić kao članovi Kraljevskog kluba ponovo su bacili Atletico u očaj (6:4 nakon jedanaesteraca). Iduće godine, odnosno 2017., Hrvatska je u svakom slučaju morala imati pobjednika. Mario Mandžukić i Juventus suprotstavili su se Real Madridu. Ponovo su Mateo i Luka slavili (4:1), a pamti se spektakularan pogodak Mandžukića škaricama.









Prvi je to bio put da jedan klub brani europsku krunu, a 2018. Real je stigao i do trećeg odličja u nizu. Modrić i Kovačić nastavili su hrvatski niz slavljem (3:1) nad Liverpoolom i Dejanom Lovrenom, koji se upisao u asistente prilikom pogotka Sadija Manea za 1:1. Lovren je došao na svoje godinu kasnije, kada su Redsi s 2:0 proslavili najljepši moment od ere Jürgena Kloppa.

Godinu kasnije u pobjednike se upisao i Ivan Perišić. Minimalno 1:0 slavlje Bayern Münchena nad Paris Saint-Germainom ponovo je hrvatskog igrača okitilo zlatom. U 2021. smo gledali englesko finale – Manchester City i Chelsea susreli su se u Portu. Bila je to utakmica poprilično slična ovosezonskom finalu – City nije stvarao mnogo šansi, teško je probijao linije. No, bitna je razlika da je tada Pep Guardiola izgubio (0:1), što je bio savršen scenarij za Hrvatsku, jer je Kovačić u plavom dresu stigao do prvog, a ukupno četvrtu LP u karijeri.

Niz je završio prošle godine, Luka Modrić stigao je do pete europske krune s Realom, dok je s druge strane stajao Liverpool. Podsjetimo da hrvatski nogomet pamti još neke pobjednike Lige prvaka otkad se igra pod takvim imenom: Alen Bokšić (Marseille 1993.), Zvonimir Boban (Milan 1994.), Davor Šuker (1998.), Darijo Šimić (Milan 2003. i 2007.) i Igor Bišćan (Liverpool 2005.).