KAKO JE ‘MAMA’ OLAKŠALA ZVIJEZDE ZA MILIJUNE! Savršena prevara, koja je završila zatvorom

Jedna potpuno luda priča dolazi na, a odakle drugdje nego iz Amerike, gdje je poznata prevarantica Peggy Fullford, pod nadimkom ‘Mama’ uspjela olakšati veliki broj poznatih sportaša za deset milijuna dolara.

Peggy se predstavljala se kao financijski i bankarski stručnjak, na uvid je davala diplome sa Harvarda, financijsku evidenciju depozita i bankovnih računa na Wall Streetu, kao i pravnu dokumentaciju koja potvrđuje njen legitimitet i legitimitet njene tvrtke “King Management Group”.

Nudila je i spisak klijenata, među kojima su bili i košarkaši Sean Marion, Denis Rodman, Jermaine O’Neal, igrači američkog nogometa Marvin Jones and Ricky Williams, Oscar-winning actor Cuba Gooding Jr. i drugi, a njene žrtve nisu bili samo poznati i slavni.



Razrađene prevare

Peggy je uvijek bila jako ljubazna prema svojim klijentima, pomagala im je i u najobičnijim dnevnim poslovima, a prevarama se počela baviti davne 1999. godine, kada se NFL igraču Rickyju Williamsu predstavila kao odvjetnik jedne dizajnerske kuće.

Nakon toga toliko se zbližila sa njim i njegovom suprugom, da nije imala samo pristup njegovim bankovnim računima, već im je i dovodila dijete iz škole.

Sljedeći na njenoj listi bio je Dennis Rodman, s kojim je postala toliko bliska da je bila s njima na ceremoniji uvođenja u Kuću slavnih, a njen sin sjedio u istoj loži zajedno s diktatorom Sjeverne Koreje, kada je Rodman bio u posjeti toj zemlji.

