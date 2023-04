KAKO JE MAMA HRVATICA OTKRILA VELIKU TAJNU! Dijana Đoković s ocem nije bila u dobrim odnosima, a sve zbog jednog razloga…

Novak Đoković možda nije u najboljoj formi u nastavku sezone, no može biti zadovoljan jer se osvajanjem Australian Opena izborio za 22. Grand Slam naslov u karijeri i s pravom cilja na vječni tron.

A do tog božanstva dijeli ga samo još jedan naslov, moguće da je već do ljeta padne i taj rekord, jer slijedi Roland Garros (moguće i bez Nadala), te Wimbledon.

Jasna podrška u uzletu Novaka tijekom cijele karijere bili su njegovi roditelji. I dok je Srđan bio glasniji u medijima, mama Dijana ostala je nekako u pozadini, rijetko – nastupajući.





‘Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nisam bio’

Tko je zapravo Dijana? Obitelj Dijane Đoković porijeklom je iz okolice Vinkovaca. Njeni otac i majka rođeni su u Slavoniji, no tijekom mladosti su se oboje preselili u Beograd, gdje su se vjenčali i gdje je rođena Novakova majka.

“Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se poslije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda.”, rekao je Novakov djed Zdenko Žagar u jednom intervjuu i dodao:

“Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla”,

Tad je spomenuo i Novaka.

“Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Prije nekoliko mjeseci zvala me je jedna rođakinja koja živi u Vinkovcima da me pita gdje je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se raspravlja o tome”, dodao je Zdenko.

Neko vrijeme nije bio u kontaktu s kćeri jer su se on i njena majka rastali.









“Dijana je mene krivila za razvod i to mi ne može oprostiti. Ja smatram da je za razvod uvijek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv toliko je i žena kriva. Međutim, moja kći to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene”, otkrio je.

Dijana i Srđan Đoković u braku su 35 godina, a upoznali su se na Kopaoniku, gdje je on bio instruktor skijanja.

“Došla je skijati i polagati za instruktora skijanja, a na kraju je ostala nasanjkana. Ugledao sem je u plavome kombinezonu, zapazio njezinu figuru. Nisam je uspio zavesti na prvu, trebalo mi je nekoliko dana uvjeravanja, ali naposljetku sam uspio”, ispričao je jednom prilikom Đoković.









Dijana je otkrila i kako su njegovi reagirali na njeno hrvatsko porijeklo.

“Imali smo malo vremena za upoznavanje, ali naravno da smo upoznali jedni druge s roditeljima, nitko ništa nije krio. Sigurna sam da su njegovi roditelji obratili više pažnju na to odakle sam. U jednom trenutku sam čak postala ‘pevaljka’ jer je sestra pokojne Srđanove majke bila nagluha. Naime, kada joj je Srđanova majka kazala da sam Hrvatica, prečula je riječ i zaključila da sam pjevačica”, ispričala je.

U emisiji Dok anđeli spavaju otkrila je i detalje jednog emotivnog razgovora sa sinom nakon jedne operacije…

“Novak je stalno u potrazi za nekim novim saznanjima. Nešto što nama, što bi rekli smrtnicima, nije dostupno, nije blisko. Ishrana, terapije, alternativne metode, njega to zanima. Nije pobornik klasične medicine, što je već poznato, ali je imao jednu epizodu kada je morao da se operira”, osvrnula se na njegovu operaciju kad je napravio i najdužu pauzu u karijeri.

“Kad se probudio iz narkoze rekao mi je da je izdao sebe. Objasnila sam mu da je uradio ono što je morao i da je, ako misli da nastavi igrati, to bilo neophodno”, otkrila je emotivna Dijana.

Upravo su se Dijana i Srđan opet pojavili u Melbourneu nakon 2008. godine gdje su sina pogurali do prvog Grand Slam naslova, a sad su bili tamo gdje je Novak deportiran samo godinu dana ranije. Dijana je sigurno podnijela golemi teret ove karijere, kako je Srđan znao govoriti, neizostavna, možda i najveća karika u usponu Novaka na svjetski tron…