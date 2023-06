Kako je iznenada umro Mladen sa samo 33 godine: Vatreni imaju tamo motiv osvojiti, za njega!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvatska će polufinalni sraz Lige nacija protiv Nizozemske igrati na čuvenom De Kuipp stadionu, igralištu velikog kluba, Feyenoorda, za kojeg je igrao i jedan Hrvat.

A tribine ”De Kuippa” znale su mu skandirati minutama. Feyenoord je svjetskom nogometu ostavljao krasnu baštinu, neki od najboljih igrača potekli su iz ovoga kluba, ili došli kasnije. Tu su igrali velikani poput Wim van Hanegena, Johana Cruijffa, Ronalda Koemana, Henrika Larssona…

A naš, Dinamovac, Mladen Ramljak bio je iskonska legenda ovoga kluba. Ramljak je s Dinamom osvojio jugoslavenski Kup 1963., 1965. i 1969. godine, a bio je dionik jednog od najvećih uspjeha u povijesti kluba, slavlja nad Leedsom u finalu Kupa velesajamskih gradova 1967. godine. Ramljak je bio starter u obje utakmice protiv engleskog kluba, a sveukupno je u plavom dresu upisao čak 523 nastupa.





Pamti se ovaj Hrvat u Nizozemskoj

Karijeru je nastavio u nizozemskom Feyenoordu, u kojem je proveo četiri pune sezone i pritom osvojio nizozemsko prvenstvo i Kup Uefa 1974. Potonjim se poduhvatom upisao zlatnim slovima u povijest našeg nogometa, postavši prvi Hrvat – osvajač Kupa UEFA-e. Zatim je 1977. godine potpisao za AZ Alkmaar, ali u posljednjem klubu u karijeri nije uspio odigrati niti jednu utakmicu. Razlog? Teška ozljeda koljena.

Ramljak, sjajni, polivalentni branič koji je mogao zauzeti bilo koju poziciju u zadnjem redu, izgubio je život 13. rujna 1978. u strašnoj automobilskoj nesreći, a bile su mu tek 33 godine.

Mladen Ramljak je za reprezentaciju bivše države upisao 13 nastupa, a prvi je nastup zabilježio protiv reprezentacije Mađarske u Zagrebu 1966. godine. No, na vrhuncu svoje karijere, sjajni branič Ramljak doživio najveću nepravdu u svojoj karijeri.

Naime, Tomislav Ivić bio je tada asistent izbornika jugoslavenske reprezentacije Miljana Miljanića i došao je u Rotterdam pratiti Mladena na tri utakmice, jer se tada krojio popis putnika za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj.

Ivić je na odlasku Mladenu kazao kako o popisu odlučuje Miljan Miljanić – Čiča, ali da će on reći sve najbolje o njemu. Možete si samo zamisliti kako je Ramljak reagirao kada je taj popis bio objavljen bez njegova imena; bio je nevjerojatno ljutit, razočaran i povrijeđen. Jer, on je te sezone bio jedan od najboljih igrača Feyenoorda, čijih je čak sedam bilo pozvao u reprezentaciju Nizozemske koja je došla do finala Svjetske smotre gdje je izgubila nezasluženo od domaćina Njemačke.

A umjesto Mladena, na SP bio je pozvan Dojčinovski iz beogradske Crvene zvezde”.









U čast na neprežaljenu legendu, Dinamo od 2003. godine organizira tradicionalni međunarodni juniorski turnir „Mladen Ramljak“ na kojem sudjeluju ponajbolji klubovi svijeta.

Bilo bi lijepo kada bi se i u našoj reprezentaciji sjetili na stadionu”De Kuipp” evocirati uspomenu na Mladen Ramljaka.