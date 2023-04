KAKO JE IGRAČ PARTIZANA OSVANUO NA MAKSIMIRU! Senzacija je to bila, kao potjeran sve je šokirao u Dinamu

Autor: Andrija Kačić Karlin

Rijetki su igrači koji su u Dinamo došli iz beogradskog Partizana. U memoriji navijača tu najveći prostor ima Zoran Čava Dimitrijević, ali bilo je još takvih slučajeva. Jedan naročito zanimljiv zbio se u ljeto 1984. godine. U Zagrebu je osvanuo izvanredan vratar beogradskih „crno-bijelih„, Ranko Stojić. I to je tema našeg feljtona…

Ponikao je u Iskri iz rodnog Bugojna, a u Partizanu je došao od 1979. godine. Status prvog golmana stekao je dvije godine kasnije, u toj sezoni branio je svih 34 utakmice za „grobare„.

U sljedećoj, po Partizan šampionskoj sezoni dijelio je minutažu s Radom Zaladom. Nadalje, u sezoni 1983/84 Stojić ponovo na golu Partizana proveo svaku minutu u svim utakmicama. Imao je tada 25 godina bio kao jedan od najboljih golmana u Jugoslaviji i nalazio se pragu reprezentacije. Za koju će i zaigrati u rujnu 1984. godine, ali ne više kao član Partizana.





Velika senzacija u to vrijeme

U ljeto te godine, naime, Ranko Stojić prelazi u zagrebački Dinamo. Bila je to poprilična senzacija, rijetko su standardni igrači, potencijalni reprezentativci naročito, iz Partizana odlazili u domaće klubove, pogotovo velike rivale. Tim odlaskom iz kluba, do tada vrlo poštovan kod navijača, kod istih će Ranko Stojić zauvijek postati jedna od najneomiljenijih figura među bivšim igračima i navijačima beogradskog kluba.

Stojić je u Dinamu proveo nešto više od dvije sezone (u trećoj je gotovo cijelo vrijeme bio u JNA), a 1987. godine prešao je u belgijski Standard iz Liegea. Punih deset sezona proveo je Ranko Stojić u Belgiji, braneći u nekoliko klubova, sve dok 1997. godine nije okončao karijeru. Nakon igračke, otpočeo je menadžersku karijeru, i još uvijek se nalazi u tim vodama.

„Branio sam za Iskru iz Bugojna u ondašnjoj jakoj Drugoj ligi sa 17 godina, ali sam bio anoniman kada sam stigao u Beograd. Zapravo, ja sam te 1978. godine upisao redovne studije na Višoj školi unutarnjih poslova i po cijeli dan sam bio na predavanjima. Moj brat Dušan je igrao za Zvezdaru, pa sam i ja otišao tamo. Nakon dvije godine prešao sam u Partizan, a peti semestar završio izvanredno. Došao sam u Partizan kao četvrti golman, prvi je bio Ivančević, a konkurirali su i mladi reprezentativci Zalad i Nikitović. Ipak, nakon samo šest mjeseci postao sam prvi golman. Ta prva sezona je bila kaotična, prethodne je Partizan jedva ostao u ligi, da bismo već sljedeće bili prvaci„.

A kako je uopće završio u Dinamu? U kojem je postao i reprezentativac. Doista, priča je zanimljiva.

„Kad je trebalo produžiti ugovor, a bio sam uz Momčila Vukotića najbolji igrač Partizana, ponudili su mi ono što sam već odradio u prvom. Dok su drugi dobivali nove, sjajne ugovore. E tako hoćete, rekao sam, onda odoh ja. Tri mjeseca ranije sam se oženio, preselio roditelje u Beograd da bismo svi bili zajedno, a onda sam odlučio otići. Nije mi to odgovaralo, ali to je moj karakter. Uz taštinu i tvrdoglavost. Velimir Zajec, za vrijeme jednog reprezentativnog okupljanja, pitao me je bi li došao u Dinamo. Rekao sam mu da nije logično da napuštam Partizan, ali i napomenuo da se nešto čudno događa u klubu i da moram prvo razgovarati sa čelnicima oko novog ugovora. Tako da me je Partizan, praktično poslao u Dinamo, da ne kažem baš otjerao. Jer mi je ipak ponudio novi ugovor koji je bio sve samo ne korektan„.









Stojić je u Zagrebu imao zanimljive epizode:

„Vrijeme provedeno u Zagrebu je bilo od turbulentnog do dobrog. Nisam imao nikakvih problema osim što nismo imali neke sjajne rezultate. Bilo je mnogo turbulencija u klubu tih godina. To je bilo razdoblje promjena u klubu, ne samo trenera nego i uprava. Samo u prvoj godini su se promijenila tri trenera, prvo je tu bio pokojni Branko Zebec, nakon nekoliko mjeseci je došao također pokojni Tomislav Ivić, i za kraj sezone je došao, nedavno preminuli Ćiro Blažević. Kad bi neko zaželio tri trenera od kojih može puno naučiti teško bi dobio ono što smo mi dobili u tom trenutku – tri najbolja. I to je bila velika sreća za nas. Svi smo puno naučili„.









Otišao je u Belgiji gdje je sjajno branio još deset godina, u Standardu, Anderlechtu, a branio je i za Charleroi i Seraing. Nakon igračke karijere posvetio se menedžerskom poslu. Tu je radio sjajan posao. Kasnije je bio i vlasnik beogradskog Rada i sportski direktor Olimpije.