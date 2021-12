KAKO JE HAJDUK SKINUO PETOKRAKU! Dočekali su ih pljeskom, iako je igrače bilo dosta strah odmazde…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk je na turneju u Australiju poletio 30. svibnja 1990. godine na dan kad je konstituiran Sabor Republike Hrvatske. Demokratske promjene zahvatile su sve pore hrvatskog društva, no još uvijek nisu bile raskinute sve veze s bivšom državom. Iako su u izaslanstvu Hajduka u Australiju ponijeli suvenire s povijesnim grbom, na dresovima su još uvijek imali grb sa zvijezdom, jer se čekala skupština kluba, na kojoj je trebalo donijeti odluku o povratku povijesnog grba.

„Uoči puta pričalo se o promjeni grba, no čelni ljudi kluba bili su uporni da se to može napraviti samo na klupskoj Skupštini te je bila odluka da se do tada igra u postojećim dresovima” sjećanja su tadašnjeg kapetana Mladena Pralije. Hajduka je u Australiji dočekalo mnoštvo iseljenika u narodnim nošnjama i sa zastavama, slaveći povijesni dan osnutka Sabora, odnosno, Dan državnosti Republike Hrvatske.

Među igračima se počelo raspravljati trebaju li utakmice ondje igrati s petokrakom ili bez nje.

Poskidao sve petokrake

Uoči prve utakmice protiv reprezentacije Australije, iz Splita nije stigla odluka o skidanju grba, no organizatori su vršili pritisak na vodstvo kluba i igrače, koji su se u tajnosti dogovorili što će napraviti. Bilo je mnoštvo navijača koji su bili razočarani što će njihov Hajduk nastupiti s petokrakom na prsima.

Hajdukov fizioterapeut, danas pokojni Domeniko Sisgoreo, govorio je nakon povratka u Split…

„U dogovoru sa starijim igračima Pralijom, Štimcem, Bilićem u hotelu sam poskidao sve grbove s dresova, a na onoj garnituri u kojoj smo trebali igrati, odšio sam ih, tako da su se držali samo na par končića.“

Igrači su na zagrijavanje prije utakmice najprije istrčali u trenirkama, tako da se odmah ne vidi kakav grb imaju i imaju li ga uopće na dresu. Zanimljivo, za Hajduk su u to vrijeme igrala i dva igrača koja nisu iz Hrvatske, Crnogorac Zvjezdan Pejović i Bošnjak Mili Hadžiabdić.

Na sugestiju Igora Štimca da skinu grbove oni su bespogovorno pristali, a Štimac je kasnije objašnjavao kako se sve odvijalo:









„Obukao sam trenirku preko i zamolio i druge igrače da je obuku. Skinuli smo ih pred sam početak utakmice, onda kada se igrači idu osvježiti. Na tribinama je najprije zavladala konsternacija, a zatim oduševljenje.“

S momčadi su na turneju otišla dvojica ljudi iz osiguranja, koji su se trebali pobrinuti da se igra s crvenom petokrakom na prsima.

„Na poluvremenu je jedan od njih došao u svlačionicu i prijetio da nam je bolje da se ne vraćamo na teren bez zvijezde. Meni je rekao da mi je bolje da se ne vraćam u Hrvatsku jer da ću završiti u zatvoru. Dao mi je 500 dolara da se snađem, da ostanem u Australiji“, riječi su Igora Štimca.

Jedan od organizatora turneje Tony Vržina i danas se dobro sjeća:









„Bio sam neprekidno uz Hajduka, svi mi smo željeli, tražili, pa i molili da skinu zvijezdu, da vrate povijesni grb. Mi smo u Sydneyu pripremili komplet dresova sa starim grbom. S druge strane, rukovodstvo bijelih na turneji nije htjelo ni čuti za promjene. Sjećam se Mladen Pralija kao kapetan i Igor Štimac su se dogovorili za akciju skidanja petokraka“…

Tony Vržina je godinu dana kasnije organizirao i gostovanje hrvatske reprezentacije s izbornikom Stankom Poklepovićem po Austraiji.

„Oduševljenje naših ljudi potezom Hajdukovih igrača bilo je veliko, nije nam u krajnjoj liniji bilo toliko važno što je Hajduk s 0:1 izgubio od reprezentacije Australije. Znam da je u poluvremenu bilo natezanja i prijetnji, dvojica iz vodstva puta su tražili da se odjenu rezervni dresovi, ali su ih igrači, navodno, zaboravili ponijeti iz hotela. To je bila poruka Hajduka”…

Bilo je velikih polemika oko tih događaja, ali je Hajduk i na preostalim utakmicama u Melbourneu (protiv Croatije), Adelaidi (protiv reprezentacije Južne Australije) i opet Sydneyu (protiv Croatije) igrao bez grba sa zvijezdom.

Uoči posljednje utakmice turneje predsjednik HDZ-a za Australiju, Rade Čikeš poklonio je Hajduku na Biloj noći garnituru dresova s povijesnim grbom, kakav je na dresu i danas, a oni su mu obećali da će u njima nastupiti na prvoj utakmici na Poljudu. Među igračima je bilo dosta straha, nisu znali što će se dogoditi po povratku kućama.

„Mi smo ubrzo uzvratili gostovanjem, momčad Croatije iz Sydneya je došla na turneju u Hrvatsku”, sjeća se Vržina.

Igor Štimac, kao i ostatak momčadi, vratili su se u Split nakon 22-dnevne turneje, a mnoštvo ih je već u zračnoj luci dočekalo kao junake.