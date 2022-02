KAKO JE DINAMO SRUŠIO SRPSKOG DIVA: Alkohol se točio do zore, a ono što je jedan igrač napravio neće se zaboraviti…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Danas je tome točno 40 godina. Bila je to, neki i danas tvrde najbolja Dinamova utakmica svih vremena…

Sjećanja na događaje, utakmice koje su vodili do Dinamovog legendarnog osvajanja prvenstva bivše Jugoslavije 1982. godine – nikako da izblijede. Evo i nas da one koji se sjećaju – podsjetimo. A za one koji to nisu vidjeli da osjete kakav je to bio zanos, entuzijazam, atmosfera na tribinama i naposljetku vrhunski nogomet.

Dakle, u nastavku nogometnog prvenstva bivše Jugoslavije u sezoni 1981./82., Dinamo je furioznom serijom krenuo u osvajanje naslova prvaka, prvog nakon 24 godine, a igrao je tako dobro i ostvario sjajne rezultate da je taj dio prvenstva proglašen – Dinamovim proljećem.

Dinamo prema naslovu prvaka

Naime, na današnji dan 21. veljače 1982. godine Dinamo je najprije na Maksimiru u sjajnom, neki vele u povijesti najboljem nastupu pobijedio Crvenu zvezdu 3-0. Samo sedam dana kasnije, 28. veljače, u Splitu pred rekordno popunjenim poljudskim stadionom (do danas taj rekord nije srušen), zagrebačka momčad nadvisila je Hajduk 2-1. Tim dvjema pobjedama Dinamo je nezadrživo krenuo prema osvajanju naslova prvaka!

Nogometni zaljubljenici iz svojih arhiva izvadili su stare snimke utakmice, koje su dosad bile tko zna gdje skrivene, te zaista vrijedi vidjeti kako se onda igralo i kako je to bilo zanimljivo. Pa, pogledajmo kako je to Dinamo razmontirao Crvenu zvezdu u pola sata. Na sastavne dijelove.

Na maksimirskom stadionu te hladne nedjelje, okupilo se 60-ak tisuća gledatelja. Stadion je bio pun već sat vremena prije utakmice, a teren je bio tvrd i zaleđen. Optimizam kod Dinamovih navijača bio je temeljen na brojnim, često u medijima citiranim, izjavama Ćire Blaževića, Dinamovog stratega koji je upravo počeo stjecati slavu dobrom serijom rezultata iz prethodnog dijela prvenstva.

“Čovjek s osmijehom demona, s licem Alaina Delona“, govorio je o Ćiri Blaževiću poznati radijski komentator Ivo Tomić, zaludio je Dinamove navijače optimizmom, pa je prepun stadion za tu utakmicu protiv Crvene zvezde bio logičan epilog Ćirinih duhovitih i optimističnih dosjetki u pauzi prvenstva. No, Blažević je, moramo mu to priznati, sjajno pripremio momčad za nastavak prvenstva. Utakmice je njegova momčad rješavala u prvih pola sata dotad neviđenim presingom na polovici suparnika.









I baš je tako bilo u Zagrebu, u tom dvoboju protiv Crvene zvezde. Dinamo je već nakon pola sata vodio protiv beogradske momčadi 3-0. Na stadionu je bila takva erupcija oduševljenja da se, kažu svjedoci, buka u nedjeljno popodne čula doTrešnjevke. Jedan pogodak Cerina i dva Zlatka Kranjčara.

Ipak, nije bilo sve tako lako kako se čini na prvi pogled. Crvena zvezda krenula je dobro, imala je praktički tri zicera, Vladimira Petrovića, Šestića i Savića, ali je vratar Marijan Vlak sve obranio. Kada je Dinamo krenuo – nije promašivao, niti je beogradski vratar Stojanović što stigao braniti.









Dinamo je tu utakmicu igrao u sastavu: Vlak, Bračun, Bručić, Hadžić, Bošnjak, Zajec, Hohnjec, Cerin, Kranjčar, Mlinarić i Deverić.

Samo tjedan dana kasnije Dinamo je morao u Split Hajduku, koji je također konkurirao za osvajanje naslova prvaka.

Ova pobjeda itekako se slavila, svjedoci pričaju da su igrači to nazdravili do zore uz boce (u jednom lokalu na zelenom valu), zasluženo, kako drugačije…