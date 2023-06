Kako je Dalić nesretno ostao bez jednog asa! Ali tu je ‘mlazni pogon’ koji gura ovu Hrvatsku

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kartaški rečeno, uoči nastupa na završnom turniru Lige nacija u Nizozemskoj (od 14, do. 18. lipnja) naš izbornik Dalić u dijeljenju karata ima četiri asa, ali i džokera. Ne tepamo mi sami sebi da Hrvatska ima jednu od najkvalitetnijih veznih redova u svijetu, mnogi drugi to isto misle, a neki su to i doživjeli. S neugodnim iskustvom.

U veznoj liniji su naša prva tri asa; Modrić, Brozović i Kovačić. Taj jedinstveni tercet koji zna „sakriti„ loptu i u zgodnom trenutku proigrati napadače ili krila – forte je na kojem je naša reprezentacija godinama radila senzacija, pa i domogla se dvije medalje na zadnjim svjetskim smotrama.

Opet, prvi preduvjet da bi taj blistavi tercet bio u punoj snazi jest natjecateljska forma i pojedinačno zdrastveno stanje svakoga od njih. I tu bi mogli imati problem.





Dalić ostao bez jednog asa

Nije tajna, Luka Modrić odigrao je tešku sezonu, ima čak 37 godina. I bez obzira na njegovu besprijekornu disciplinu, brigu o tijelu, posvećenost i motivaciju valjda smo svjesni da to ne može biti onaj Modrić, otprije pet ili desetak godina. Ili može, voljeli bismo da se varamo. Još uvijek kotač zamašnjak „vatrenih„ ima sigurno želju čak i oprostiti se od reprezentacije s trofejom pobjednika Lige nacija. I kakav god bio u Rotterdamu to neće moći sam.

U Realu je imao dobru sezonu, ali nerijetko su razmaženi pristalice Reala za svaki posrtaj krivili samo njega. Iako je Ancelottijeva momčad imala rupa kud i kamo većih od Modrićevih. Luka je na to navikao, te je opet bio jedan od boljih igrača Reala, unatoč posrtaju u polufinalu Lige prvaka protiv Cityja, te izgubljenom prvenstvu. Kup je ispao samo utješna nagrada.

Pritom, samo se nadamo da se ovih dana Modrić odmorio i osvježio. Njegova „glava„ nikad nije bila u pitanju, on je rođeni lider i tako će se i postaviti u Nizozemskoj, već protiv Nizozemske.

Fizički radnik umoran dolazi Marcelo Brozović, koji je samo četiri dana prije utakmice Hrvatske i Nizozemske igrao svoju najvažniju utakmicu života, onu finalu Lige prvaka u Istanbulu, ali dolazi i pun samopouzdanja. Jer, iako poražen, odigrao je sjajno u dresu Intera. I dolazi zdrav, bez ozljede.

Dva smo asa iz vezne linije obradili. No, što je s trećim. Mateom Kovačićem koji je na transfer listi londonskog Chelseaja, a za njega se ozbiljno zanima ipak veći Manchester City. Sve su to točni podaci, da ne vrijedi ne bi ga United ni pogledao. No, zadnji dani po Kovačića nisu bili baš najljepši. U zadnjih nekoliko kola skupio je u Chelseaju minuta jedva za jednu utakmicu. Kao razlog se navodi ozljeda, osjeća bolove u koljenima i leđima i tom je podatak koji nas ledi.

Za ostvariti senzaciju u Nizozemskoj trebamo Matea Kovačića u raskošnom izdanju. U onom, ne tako davnom, kao u Bursi protiv Turske. Uz sjajnu organizaciju na gerenu zabio je još dva gola, često je uletavao u kazneni prostor iz drugog plana. Znamo da je to s njim mjesecima radio bivši trener Chelseaja Tuchel, inzistirajući na Mateovoj mirnoći u završnici.









Pa se isto možemo zapitati u kakvoj formi će nam zapravo Kovačić biti u Nizozemskoj.

Nažalost, četvrti as je otpao, Joško Gvardiol. Ali bez onoga koga nema – mora se. Još se dotaknimo džokera. U današnjem brzom nogometu vratar je praktički pola momčadi, napose u utakmicama kup sustava, gdje samo jedan dvoboj odlučuje slavljenika. Priznajmo sami sebi, naš golman Dominik Livković, sjajan i u zadnjoj utakmici u Turskoj, a da ne govorimo o svjetskoj smotri u Kataru gdje je sam uništio Brazilce – mogao bi biti ključna figura na hrvatskom putu do prvog trofeja u povijesti.

Možda je i on malo psihološki opterećen razvojem svog transfera iz Dinama, koji nikako da se ostvari. Od golmana se očekuje da obrani sve ono što se može obraniti. Tu je Livaković jak, a još kada izvuče nešto nemoguće i da zrak, prostor momčadi da preživi – onda je to veličanstven posao. U ovako jakoj konkurenciji zaista će trijumfirati momčad koja će imati najboljeg vratara.









Eto, to je stanje naših aseva. Sa svim vrlinama i slabostima. No, nije tako samo u nas, i ostale tri reprezentacije imaju svoje aseve i džokere u nezgodnom stanju, ta kraj se sezone. Biti če to turnir umornih, iznurenih i zacijelo emotivno ispražnjenih igrača. Sigurni će se morati pojaviti i neko novo, mlado i možda još neafirmirano iznenađenje.

Mislimo i da i mi imamo takvih!