Kako je bivši Vatreni propao, a još nema niti 28 godina: Čekala se eksplozija talenta, ali on je potonuo

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sve je izgledalo blještavo i sjajno za mladog igrača Dinama. Kao što je i u mlađim kategorijama pokazivao svoja znanja i vještine, tako je bilo i u seniorskoj momčadi. Ljubitelji i fanatici Dinama bili su očarani Alenom Halilovićem, zvijezda je bila rođena. Osim pobornika Dinama i ljutiti rivali su morali odati počast Haliloviću jer u toj dobi igrati na tako važnoj nogometnoj sceni bilo je zadivljujuće gledati.

Gdje je danas? U nizozemskoj Fortuni Sittard.

Nije Alen Halilović, taj negdašnji Bogom dan talent – niti prvi niti zadnji nogometaš koji je uprskao svoju karijeru. Svi smo bili uistinu opčinjeni njegovim izvedbama u juniorskim i mlađim seniorskim danima, a nagao transfer čak prema Barceloni potvrdio je naša razmišljanja „kako Hrvatska dugo nije imala takvog talenta„.





Nije se uspio dokazati nigdje

U desetak godina karijere Halilović se, nažalost, nigdje nije posve dokazao. Dobrim partijama u Dinamovoj drugoj momčadi, gdje se osjetio taj enormni talent, došao je i do prvog sastavaka i nakon samo tridesetak utakmica, ali i uz inzistiranje oca Sejada, bivšeg i hrvatskog i bosanskohercegovačkog reprezentativca, otisnuo se prema Barceloni.

Tamo je involviran u B momčad gdje se čekala eksplozija talenta. Kada je to izostalo, počele su posudbe, od nemila do nedraga. I nigdje nije ostavio trag. Redom, Sporting, HSV, Las Palmas, pa i Mlian gdje nije odigrao ni minute, Standard Liege, Hereenven… I Barcelona je digla ruke od njega. Morao je sam naći sredinu gdje će se pokušati dokazati, probao je u Birmingham Cityju, pa u Readingu. Ma, bio je neprimjetan.

Dobro, netko se prije ili kasnije izvuče, počne s boljim partijama, dokaže se. I tek onda se vidi što je taj igrač propustio. A kod Halilovića nismo vidjeli ni taj pomak.

Ne tako davan dolazak u Rijeku bio mu je lijepa šansa. Prije toga je promijenio nakon Dinama i Barcelone skoro pa desetak klubova. I u jednoj Rijeci, jednom ne odveć kvalitetnom prvenstvu mogao je potražiti novi motiv i započeti svježi nogometni život. Ni to nije iskoristio. U osrednjoj momčadi, oslabljenoj otprije, Halilović ne da nije bio prevaga, već je bio nevidljiv.

A Rijeka mu je dala šansu. U natjecanju koje je tko zna koliko puta slabije od engleskog prvenstva. Mladić je tu mogao doći do zraka, sabrati se, pripremiti i oživjeti karijeru. Ostavio je takav dojam da kad je došao novi trener Sergej Jakirović – dobio je „cipelu„. Odmah mu je novi kormilar Rijeke rekao da „mu nije potreban„.

Baš je nisko pao taj Bogom dani talent. Ali, zaista mu želimo povratak, još nema ni 27 godina.









No, navlas isto kao i u školstvu, pedagogiji, ma bilo čemu, oni najtalentiraniji skloni su zarana steći jednu manu. Koju kasnije cijeli život ne mogu ispraviti. Postani oni, naime, uvjereni, da im je nadarenost dovoljna za komotan i uspješan život, ili za karijeru. To im se usadi kao kod u glavu. I tu nastane problem, golemi problem. Da je barem rješiv! Najčešće nije. Alen Halilović je tipičan primjer.

Opet, takvih priča, rekosmo, smo se nadgledali. Očito je jedna od „tajni„ njegovog neuspjeha prerani odlazak iz Hrvatske, konkretno Dinama. Umjesto da se igrački osnaži, iskustvom, golovima, slavljima, da si nabilda samopouzdanje zapravo je kao dječak otišao u klub s najvećim ambicijama na svijetu.

I nije Halilović kod nas usamljen primjer. U devedesetak posto slučajevi tinejdžeri koji napuste matični klub – nestanu. Rijetki naprave karijeru kao Ivan Perišić.









Takav igrač sa sjajnim predispozicijama kao što je on se stvarno rijetko rađa. Imao je sjajnih predstava, ali davno,. Naravno, igra on i danas, ali nije to ni sjena igrača kakav je bio prije. Mora se istaknuti kako je očigledno napravio pogrešku što je otišao iz Dinama u tako ranoj dobi. Trebao je ostati i biti glavni igrač, kapetan, dogurati do legende kluba.

Promijenio pola Europe, ali ništa

Pokazivao je svoj raskošni talent te je uprava Dinama napravila odličan potez, potpisali su s mladim Alenom njegov prvi profesionalni ugovor u karijeri. Prvi nastup za seniorsku momčad Dinama imao je protiv najvećeg rivala, splitskog Hajduka na Poljudu. Mnogi bi se složili kako je to bilo „vatreno krštenje“. Ušao je posljednjih desetak minuta na Poljudu, zamijenio je Sammira i tu se vidjelo o kakvom se igraču radi. Brze kretnje, promjene smjera, okomitost na gol su samo neke od vještina koje je uspio pokazati u tako kratkom vremenu na derbiju. Na njegov prvi pogodak u HNL-u nije se dugo čekalo. Poslije derbija s Hajdukom, 7. listopada u Koprivnici protiv Slaven Belupa postaje najmlađi strijelac u povijesti Dinama i Hrvatske nogometne lige.

Uspjesi su se nizali, ali najveća čast koju je Alen mogao primiti jest poziv u seniorsku reprezentaciju Hrvatske. Prošao je sve dobne uzraste u reprezentaciji i nastup za „A“ vrstu bilo je ispunjenje sna. No, u to vrijeme pojavila se mogućnost da Alen igra i za drugu reprezentaciju i to onu Bosne i Hercegovine. Nije želio…

Izbornik, u to vrijeme, Igor Štimac, nije želio prepustiti stvari sudbini te je Alena pozvao na okupljanje. Bilo je to za vrijeme reprezentativne akcije protiv Škotske i Portugala. Bio je ujedno i najmlađi igrač ikad pozvan u reprezentaciju, a protiv Portugala je postao i najmlađi igrač koji je debitirao. Zaista impresivno, kao tinejdžer i maloljetnik nastupiti za jednu veliku reprezentaciju kao što je Hrvatska.

Alen je u hrvatskim okvirima postigao sve što je jedan nogometaš mogao postići u tinejđersoj dobi. U Dinamu je u 44 nastupa postigao sedam pogodaka, ali bitan je dojam kakav je ostavljao. Tako da sljedeće što je slijedilo bio prelazak u klub koji bi mu mogao osigurati minutažu i tretman koji zaslužuje takav igrač kao što je Alen.

Takav poziv stigao je od Barcelone, koja je bila očarana njegovim igrama u Dinamu i željeli su ga pod svaku cijenu. Bili su to teški pregovori, mnogi su se klubovi isticali, Tottenham je javno objavljivao što nudi Alenu i njegovoj obitelji, no Barcelona je bila konkretnija. Povijest i tradicija te način ophođenja trenera prema mladim igračima presudili su u njegovoj odluci da ode u Kataloniju.

Broj 30 u Barceloni vam možda ništa ne znači na prvu, no veliki Lionel Messi nosio je taj broj kada je počeo igrati za Barcelonu. Samo po tome se moglo osjetiti i vidjeti što očekuju od Alena. U njemu su prepoznali igrača koji bi mogao zamijeniti velikog Messija i preuzeti Barcelonu pod svoju dirigentsku palicu. U to vrijeme, s još nepunih 19 godina, pred Alena je stavljen izazov karijere. Nije ustrajao… Nije se uspio nametnuti u Barceloni, a s obzirom na to kako klub funkcionira, nisu imali strpljenja i volje čekati Alenovu prilagodbu.

Prvo je posuđen Sporting Gijonu. Imao je svoje trenutke u Gijonu, ali sve je to bilo samo dio onoga što Alen zna i što može. Potom kupljen od strane HSV-a, pa posuđen u Las Palmas, potom prodan u Milan te se danas nalazi u nizozemskoj ligi u Fortuni. Mijenjao je lige, stilove igre, očekivalo se od njega sve ono što je pokazivao u Dinamu, ali kao da je njegova volja i želja za profesionalnim nogometom opadala. Ako nije uspio u Rijeci, u Prvoj HNL onda je upitno kako će reagirati u bilo kojem jačem natjecanju. Šteta.