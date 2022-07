KAKO IH JE JEDNA ‘PUTINOVKA’ NEMOGUĆE OSRAMOTILA: Zabrana im nije pomogla, ovo je lekcija koju će zapamtiti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Život zna katkada biti čudan i satiričan, pa nije uzalud nikla uzrečica – „pazi da ti se ne dogodi ono čega se bojiš„. Davno prije početka teniskog turnira u Wimbledonu organizatori su odlučili zabraniti nastup ruskim i bjeloruskim tenisačima i tenisačicama. Zbog agresije zemalja koje predstavljaju na Ukrajinu.

Odluka je odmah izazvala mnogo prijepora, zabrane nastupa sportaša nikad nisu nailazile na posvemašnje plodno tlo. Ako zbog ičega drugoga onda zbog one stare, ali očito bezvrijedne teze, „da se sport ne smije miješati u politiku„.

I ruskim i bjeloruskim predstavnicima nije bilo omogućeno nastupanje na Wimbledonu, iako je dobar dio sportskog svijeta bio izričito protiv. A neki su čak i predlagali da se dotičnima omogući nastup, pa makar bez nacionalnih obilježja. Nije prošlo.





Zabrana im nije trebala

Samo se prisjetimo, iz WTA su bijesnili, pa su poručili:

“Pojedinačne sportaše ne bi trebalo kažnjavati ili sprečavati da se natječu zbog toga odakle su, ili odluka koje donose vlade njihovih zemalja. Odluka da se takva diskriminacija usredotoči na sportaše koji se sami natječu kao pojedinci, nije ni poštena ni opravdana. WTA će nastaviti primjenjivati svoja pravila kako bi odbacili potencijalnu diskriminaciju i osigurala da svi sportaši mogu natjecatti na Tour događajima„.

Nadalje, ATP je priopćio da će ruskim i bjeloruskim igračima i dalje biti dozvoljeno da se natječu na njegovim događajima pod neutralnom zastavom.

“Naš sport je ponosan što funkcionira na osnovnim principima zasluga i pravičnosti, gdje se igrači natjelu kao pojedinci kako bi zaslužili svoje mesto na turnirima zasnovanim na ATP rang listi”.

Da, Wimbledon je prvi teniski turnir koji je to uradio unatoč, tome što su upravna tijela ovog sporta dozvoljavala tenisačima i tenisačicama da se natječu na WTA, ATP i Grand Slam turnirima kao “neutralni igrači”.









Odluka Wimbledona izazvala je kritike i Novaka Đokovića koji je potez nazvao “suludim”. Đoković je rekao da sportaši nemaju nikakvih dodirnih točaka s ratom:

“Ja ću uvijek osuđivati rat. Nikada neću podržavati rat, jer sam i sam u djetinjstvu prošao kroz rat”!

Kada se donijela ova odluka u britanskom Guardianu objavljena su pisma teniskih zaljubljenika, pa se dalo iščitati da ni javnost nije prihvatila blagonaklono ovu odluku; pisalo se kako je „licemjerno zabraniti nastupe ruskim i bjeloruskim tenisačima” .

Neki su išli još dalje, pa ustvrdili;

“Jesu li zabranili nastupe Stanu Smithu, Jimmyju Connorsu, Johnu McEnroeau ili Peteu Samprasu tokom ratova koje je američka vlada vodila u Vijetnamu, Iraku ili Afganistanu„?

Na koncu, stigle su Wimbledonu i kazne. WTA je Britanskom teniskom savezu izrekao kaznu od 750 tisuća američkih dolara, a All England Club (AELTC) je kaznio sa 250 tisuća dolara. Još se čeka odluka Udruženja teniskih profesionalaca (ATP) o tome hoće li i oni posegnuti za novčanom kaznom, nakon što su, kao i WTA, a potom i ITF (Međunarodna teniska federacija), ukinuli dodjeljivanje bodova za natjecanja u svim konkurencijama na trećem Grand Slam turniru u sezoni.

Velika pouka

I zato je recentni Wimbledon bio posve drugačiji od bilo kojeg do sad, igrači ne igraju za bodove zbog zabrane igranja igračima iz Rusije i Bjelorusije, polufinalist se povukao s te na turnira, a Ruskinja s kazakhstanskom putovnicom je došla do finala. Dapače, postala je pobjednica Wimbledona. Naime, Elena Rybakina ušla je na turnir u Londonu iako je rođena u Moskvi, ali je s 19 godina promijenila državljanstvo i počela je igrati za Kazakhstan i to dosta uspješno.

No, iako je prošla ispod radara u Londonu, nitko ju nije očekivao tako daleko, a ona je u polufinalu pobijedila Halep 2:0 u setovima i došla je u veliki finale.

Hmmm, možda je to i najgora kazna za ljude koji su donijeli odluku o zabranu nastupa tenisača i tenisačica iz Rusije i Bjelorusije. U životu ti se često dogodi ono čega se najviše bojiš.

“Što vam to znači kako se osjećam? Zašto spominjete Rusiju? Došla sam ovdje igrati na najvećoj pozornici. Suosjećam s onima koji nisu mogli da dođu ovdje, ali ja sam ovdje samo kako bih igrala”, rekla je ova rođena Moskovljanka.

Zaslužila je ovacije, a Englezi pouku…