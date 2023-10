Kako Hrvati uživaju u drami koju je ‘zakuhao’ Ivanišević: Svojom ponoćnom akcijom malo se zaletio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Stabilan čovjek, smiren i decentan, s razumijevanjem za složene odnose među ljudima, napose između bivših supružnika, ne bi trebao birati stranu u bilo kakvom prijeporu. Pa i u ovome koji trenutačno trese našu javnost, između našeg proslavljenog bivšeg tenisača i danas trenera Gorana Ivaniševića i njegove bivše supruge Tatjane Dragović.

Kao i uvijek u takvim slučajevima istina je, njihova međusobna, ostala negdje davno između četiri zida. I svako opredjeljivanje ne može biti točno, realno i pošteno. Po onoj staroj zagorskoj “svaka hiža ima svoga križa”, tako su i bivši supružnici, koji su se dugo nakon razvoda javno hvalili da su u dobrim odnosima, došli to točke pucanja.





Jednom je naš slavni novinar Žarko Susić na svojim predavanjima budućim mladim žurnalistima postavio zanimljivo pitanje:

Uvijek je novac u igri

“Ako ne znaš odgovor na pitanje – odgovor ti je već ponuđen. I samo je jedan. Koji je to odgovor”?

Učenici su ga gledali u čudu. Nitko ni da zausti. Susić je ponovio:

“Ako ne znaš odgovor na neko pitanje? Nemaš se što dvojiti. Uvijek je u takvom slučaju odgovor jedan, isti i nepogriješiv”.

I dalje su budući novinari bili zbunjeni. Pa je ljutiti Susić rekao:

“Dakle, kada na neko pitanje ne možete doći do odgovora onda je odgovor jedan jedini. Odgovor je – novac! Kada ne možete proniknuti u razloge sukoba nemate što razmišljati. Odgovor za razlog sukoba je samo – novac”!

Ova zgodna pričica kao da dočarava sve ovo što se događa između Gorana Ivaniševića i Tatjane Dragović. Bivših supružnika koji imaju dvoje zajedničke djece. Danas i Goran i Tatjana imaju nove životne partnere. No, očito da su problemi između davnih supružnika popucale po svim nitima.









Sud očito ima posla s njima, a problem je, kako zanimljivo, jest upravo novac. Nisu oni jedini bivši supružnici koji se tuku oko imovine. Danas se brakovi raspadaju poput atoma u eksploziji atomske bombe. U razredima egzistira više djece iz razvedenih nego iz stabilnih brakova.

Takva su, nažalost, vremena. I sve to kao društvo možda ne shvaćamo, ali trpimo. Nema nam druge. No, jedna činjenica je neshvatljiva, nerazumna i nedostojna. Na što aludiramo?

Objavljivati razloge sukoba na društvenim mrežama. Bez obzira je li riječ o istinitim ili lažnim podacima iznositi detalje sukoba javno, jer društvene mreže su danas prejak medij, ne može biti prihvatljivo. A upravo je za takvom vrstom iznošenja svoje istine posegao Goran Ivanišević.

Naravno, kako kroz društvene mreže živimo u nakaradnoj stvarnosti, tako su kao pčele na med na Ivaniševićevu objavu nasrnuli ljudi koji žive svoj život u paralelnom svijetu društvenih mreža. I ima mnogo onih koji imaju nasušnu potrebu dati svoje mišljenje, sud, optužbu ili podršku. Bez da znaju najmanji konkretni podatak iz sukoba Gorana Ivaniševića i Tatjana Dragović. U priču su upletena i djeca, te je dojam takve objave s pratećim komentarima još ljigaviji.

Razvodi su mučna pojava današnjice, sukobi nakon razvoda znaju se vući godinama i dekadama, u takvim svađama svi se osjećaju oštećeni i sve mora završiti na sudu. Hajde, to nam je jasno, u civiliziranim društvima sudovi rješavaju prijepore.

Ipak, objašnjavati na društvenim mrežama razloge prijepora, tražiti na taj način javnu podršku nekako nam se čini nepriličnim. I tu je Goran Ivanišević, pa sve da je posve u pravu, pogriješio. No, ne čini samo on greške. Svi mi koji smo po društvenim mrežama kao na nekom korzu činimo slične greške. Pa, neka nam ovo bude pouka.

Dobro, Goran je pogriješio, boreći se za ono što misli da je njegovo pravo. No, još šokantniji su komentari ispod njegove objave, sve te pohvale ili pokude, uz masu seksističkih i divljačkih ispada, pa sve skupa to nalikuje na javnu dramu koja stabilnim, smirenim i decentnim ljudima ostavlja gorak okus. Pa se možemo zapitati: kakvi mi to ljudi? Ili, među kojim ljudima mi to živimo?