KAKO GA JE ZUBAR IZ SRBA POGURAO DO HAJDUKA! Znao je ‘zaiskriti’ na terenu, a i danas mu je žao propuštene jedne velike prilike

Autor: Andrija Kačić Karlin

Danas uživa u hrvatskoj sportskoj mirovini, onoj za izvrsnost. Jer je kao nogometaš bivše države bio član reprezentacije koja je na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine osvojila brončanu medalju. Kao nogometaš Hajduka. I danas postariji navijači Hajduka znaju reći da Hajduk nije imao borbenijeg braniča od Branka Miljuša.

Svaki bi ga trener onog vremena poželio u momčadi. Bio je žustar, britak, ponekad i oštar, igrač zadatka, borac bez mane i straha. Branko Miljuš rođen je 17. svibnja 1960. godine u Kninu. Igrao je na mjestima desnog i lijevog beka, te na boku u veznoj liniji. Bio je A jugoslavenski nogometni reprezentativac, ne samo olimpijski.

Druženje s nogometnom loptom počeo je u Srbu u klubu Ustanik. I već s 14 godina, nevjerojatno, postao član prve momčadi. Klub je igrao u podsaveznoj ligi, a Branko je, već tada zaljubljenik u nogometnu loptu, još kao dječak počeo putovati Likom.





Zubar ga prepoznao

Njemu je to, tada još dječaku, svakako imponiralo. Igrao je po potrebi, ili u veznom redu ili na krilu. I tko zna kako bi se sve nastavilo da u Srbu nije živio zagriženi hajdukovac, zubar Slavko Skeja. Ne oklijevajući Slavko je nazvao Split i Miljuša su došli vidjeti na djelu. Tko drugi nego dvije legende Frane Matošić i pokojni Andrija Anković. Brzo je sklopljen dogovor i Miljuš je 1975. godine postao lički Splićanin.

Njegova je karijera od dolaska u Split bilježila samo uspjehe. S omladincima Hajduka osvojio je sve što se osvojiti moglo. Kako ne bi sjedio na klupi, u dogovoru sa stručnim štabom 1981. godine, odlazi na jednu sezonu u susjedni drugoligaš Solin. Odličnim igrama u plavom dresu uz Jadro natjerao je Hajdukovo čelništvo da ga već nakon šest mjeseci vrate na Poljud. Od tada, pa do 1988. godine, Branko Miljuš je stalni član prve momčadi Hajduka.

S Hajdukom nije osvojio naslov prvaka Jugoslavije, ali je u sezoni 1978/79. bio vrlo blizu seniorske momčadi, a čak je i nastupao na prijateljskim utakmicama. Sudjelovao je u osvajanju dva jugoslavenska kupa i to u sezonama 1984. i 1987. godine. U finalnim utakmicama bio je jedan od najboljih. Za Hajduk je odigrao 357 utakmica i postigao 2 zgoditka. Potom 1988. godine Miljuš odlazi u španjolski Valladolid čiji dres nosi do 1991. godine. Portugalska Vitorija Setubal sljedeća je Brankova destinacija za koju nastupa od 1991. do 1993. godine.

Za A reprezentaciju Jugoslavije Branko Miljuš nastupao je 14 puta. Debitirao je u prijateljskoj utakmici protiv Portugala u Lisabonu 2. lipnja 1984. godine (3:2), a od plavog dresa se oprostio u Dublinu 27. travnja 1988. godine u prijateljskoj utakmici protiv Republike Irske (0:2). Sudionik je Europskog prvenstva 1984. godine u Francuskoj i Olimpijskih igara, također 1984., u Los Angelesu, gdje se Miljuš zakitio brončanom olimpijskom medaljom. Ta 1984. godina ostat će mu cijeloga života zapamćena kao najdraža, najplodnija i najuspješnija. Nakon Olimpijskih igara Miljuš je tvrdio da se moglo i moralo doći do zlata.

Međutim, i brončana medalja veliki je uspjeh. U sportu je tako, treba uvijek ići naprijed i težiti višemu cilju. Medalje, pogotovo one olimpijske, imaju trajnu vrijednost. Osvajačima tih medalja za sva vremena pripada mjesto u analima olimpijskog pokreta. Ti trenuci nikada se ne zaboravljaju. A tu je, eto, i zaslužena sportska mirovina.









Miljuš posebno pamti utakmicu protiv Crvene Zvezde u Beogradu 1984. godine kada je s Hajdukom prvi put osvojio kup Jugoslavije. U sjećanje doživljaja u bijelom dresu urezala mu se i utakmica protiv Tottenhma u Londonu. Govori kako nikada neće prežaliti taj poraz. Bila je to šansa generacije, kaže, i uvjeren je kako je Hajduk te 1984. godine mogao osvojiti kup UEFA.

Branko Miljuš je igračku karijeru počeo kao napadač. Nije ni sanjao da može igrati u obrani, međutim, upravo na poziciji beka dao je svoje najbolje partije, osvojio olimpijsku medalju i stekao nogometnu slavu. To mu je mjesto u momčadi, u konačnici najviše odgovaralo iako je često odlazio i u napad, kada bi igra to od njega zahtijevala.

Hajdukovi navijači voljeli su njegov način igre, onakav “muški”, bez zadrške, a splitska publika znala je cijeniti Miljušev učinak. Svoju žustru, britku, a ponekad i malo oštriju igru, smatrao je neodvojivim dijelom nogometa. Branko Miljuš pošteno je odradio svoje dane u bijelom dresu i u sjećanju navijača ostao kao istinski borac za kojeg nije postojala izgubljena lopta. U ostvarenju cilja mnogo puta nije žalio sebe, ne obazirući se na moguće posljedice. Takav je kao igrač bio Branko Miljuš. Beskompromisan!