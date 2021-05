KAKO ĆE REAGIRATI HRVATSKA? Protivnik na Euru izveo neočekivani zaokret

Hrvatska se u Rovinju priprema za dolazeće Europsko prvenstvo. Nakon što se odradi prva faza ‘zagrijavanja’ za Euro, Hrvatska bi trebala stići u svoju bazu u Škotskoj, ali čini se da boravak ondje donosi ozbiljnu prepreku.

Na to upozorava potez koji je povukao Češki nogometni savez. U subotu je stigla objava da će češka reprezentacija, jedan od hrvatskih protivnika u skupini prvog kruga na Euru, putovati na utakmice avionom iz svoje domovine, iz Praga.

Češka, tako, neće imati bazu u Škotskoj, u Edinburghu, što je bio prvotni plan.

Češki nogometni savez je ovakav potez pojasnio strogim pravilima koja vladaju u Škotskoj, s jakim oprezom kako ne bi došlo do širenja koronavirusa.

Češki nogometni savez je u objavi na Twitteru otkrio da sadašnja pravila govore da bi samo jedan pozitivni test na koronavirus u reprezentaciji značio da cijela momčad mora u izolaciju. Takve restrikcije, upozoravaju Česi, nisu u skladu s Uefinim protokolom za povratak nogometu uslijed koronavirusa, u izvornoj verziji na engleskom, Return to Play Protocol.

One positively tested member of the team would mean the quarantine for the whole team as Scotland’s restrictions say right now.

It doesn’t go along with the UEFA Return to Play Protocol. The Czech team has to negotiate accommodation, training pitch, and other logistic things.









