KAKAV START ZA DINAMO! Rani gol ih oduševio, Čačić iznenadio u utakmici istine

Autor: Ivan Lukač

ŠIBENIK-DINAMO 0:1

Šibenik:

Đaković – Mesa, Perić, Matić – Kvržić, Đira, Soldo, Čanadija – Dolček, Špeljak, Arai



Dinamo:

Livaković – Ristovski, Perić, Theophile, Perković – Mišić, Ljubičić – Baturina, Bulat, Menalo – Drmić







2- GOOOOOOOLLLLLL! Kakvo otvaranje za Dinamo. Tek što su prešli centar zabili su za 1:0. 39 sekundi je prošlo, Ljubičić je dodao,a Drmić zabio. Sad sve taktike padaju u vodu.

1- Počela je utakmica.

Pred nama je polufinale SuperSport Kupa između Šibenika i Dinama. Šubićevac će biti domaćin, a susret bi mogao odrediti sezonu i domaćima i gostima.

Šibenik je u ovom trenutku 9. momčad lige za 7 bodova više od zadnje Gorice te bi do kraja moglo biti itekako veselo. Zadnje finale kupa Šibenik je igrao 2010. s Arijanom Ademijem u svojoj ekipi. Tada su izgubili od Hajduka.

Dinamo je u velikoj krizi. Nisu slavili na zadnja tri gostovanja, a serija je baš krenula porazom na Šubićevcu. Nakon toga izgubili su u Puli, a za vikend odigrali neriješeno u Gorici.









Problemi za Čačića

Ova utakmica moga bi odrediti sudbinu Dinama. Poraz bi mogao značiti eventualni otkaz treneru Čačiću koji u Šibeniku neće moći računati na: Petkovića, Perića, B.Šutala te Ivanušeca.

“Što je, tu je, nemamo prvo odricati se našeg cilja i naših ambicija, a to je napad na dvostruku krunu. Slijedi nam utakmica koja vodi do finala Kupa i učinit ćemo sve da tamo budemo. Čeka nas respektabilan domaćin koji nas je, uostalom, nedavno i pobijedio u prvenstvenoj utakmici na svom terenu, a nakon nas je odigrao i dobru utakmicu protiv Osijeka kao i dobro drugo poluvrijeme protiv Hajduka. Bit će to zaista zahtjevna utakmica, ali naše su ambicije jasne” rekao je Čačić.

Trener domaćina je rekao: “Znamo da je Dinamo favorit, ali dat ćemo sve od sebe. U dobroj smo formi, stabilni smo, igramo pred našim navijačima i to će nam puno pomoći. U zadnjoj utakmici atmosfera je bila sjajna, što želimo i sutra. Gladni smo i želimo doći barem do finala, ako ne i dalje. Protiv Dinama nema kalkulacija. Igrat ćemo s najboljim sastavom. Nemamo lijevog beka, Mina je ozlijeđen, Kvesić je bio bolestan, tako da tu moramo nešto izmisliti.”