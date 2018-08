KAKAV ŠAMAR MOURINHU: Brighton & Hove Albion srušio Manchester United

Nogometaši Brighton & Hove Albiona priredili su iznenađenje pobijedivši u susretu drugog kola engleskog prvenstva Manchester United sa 3-2.

Bila je to treća uzastopna domaća pobjeda Brightona protiv Uniteda. Prvu su ostvarili davne 1982. (1-0), drugu prošle sezone (1-0), a u nedjelju i treću rezultatom 3-2.

Zanimljivo, čak četiri gola pala su u prvom poluvremenu nakon kojeg je domaćin vodio sa 3-1. “Galebovi” su poveli u 25. minuti lijepim golom Glenna Murrayja, a samo dvije minute kasnije Shane Duffy je u gužvi u kaznenom prostoru zabio za 2-0. Nadu United vratio je Romel Lukaku u 34. minuti, no u posljednjoj minuti prvog dijela Pascal Gross je realizirao kazneni udarac za 3-1.

“Crveni vragovi” su u nastavku susreta sve karte bacili na napad, međutim nisu stvorili niti jednu ozbiljnu priliku. U posljednjim trenucima susreta Paul Pogba je postavio konačnih 3-2 iz jedanaesterca.

ManU je tijekom utakmice uputio svega tri udarca u okvir suparničkog gola, a nakon još jedne blijede partije pozicija Josea Mourinha sve je klimavija.

U ranije odigranom susretu aktualni engleski prvak Manchester City pobijedio je Huddersfield Town sa 6-1. Junak utakmice igrane pred 54.000 gledatelja na stadionu Etihad bio je argentinski napadač Sergio Aguero koji je postigao tri gola (25, 35, 75), a među strijelce upisali su se i Gabriel Jesus (31), David Silva (48) i Terence Kongolo (84-ag). Pogodak za goste zabio je Jon Stankovič u 43. minuti.

Zanimljivo, za prvi pogodak Cityja asistirao je vratar Ederson koji je uputio dugačku loptu Agueru. Brazilac je tako postao prvi vratar u povijesti ‘Građana’ koji je zabilježio asistenciju.

Agueru je to bio deveti hat-trick u Premiershipu i samo je Alan Shearer uspješniji. Bivši napadač Southamptona, Blackburn Roversa i Newcastle Uniteda je u elitnom razredu engleskog nogometa upisao 11 hat-trickova.

Pobjedu i to drugu ove sezone, ostvario je i Watford koji je na gostovanju pobijedio Burnley 3-1. Watford je do sada samo jednom otvorio prvenstvo s dvije pobjede. Bilo je to 1983. godine kada je na koncu bio drugi.

Golove za Watford zabili su Gray (3), Deeney (48) i Hughes (51), a za domaći sastav Tarkowski (7).

Na ljestvici vode Manchester City, Chelsea, Watford, Tottenham i Bournemouth sa po šest bodova.

REZULTATI

Subota, 18. kolovoza

Cardiff City – Newcastle United 0-0

Leicester City – Wolverhampton Wanderers 2-0

Leicester: Fuchs auf der Bank

Everton – Southampton 2-1

Tottenham Hotspur – Fulham 3-1

West Ham – Bournemouth 1-2

Chelsea – Arsenal 3-2

Nedjelja, 19. kolovoza

Burnley – Watford 1-3

Manchester City – Huddersfield 6-1

Brighton and Hove Albion – Manchester United 3-2

Ponedjeljak, 20. kolovoza

Crystal Palace – Liverpool 21.00

LJESTVICA:

1. Manchester City 2 2 0 0 8-1 6

2. Chelsea 2 2 0 0 6-2 6

3. Watford 2 2 0 0 5-1 6

4. Tottenham Hotspur 2 2 0 0 5-2 6

5. Bournemouth 2 2 0 0 4-1 6

6. Everton 2 1 1 0 4-3 4

7. Liverpool 1 1 0 0 4-0 3

8. Crystal Palace 1 1 0 0 2-0 3

9. Leicester City 2 1 0 1 3-2 3

10. Manchester United 2 1 0 1 4-4 3

11. Brighton and Hove Albion 2 1 0 1 3-4 3

12. Newcastle United 2 0 1 1 1-2 1

. Southampton 2 0 1 1 1-2 1

14. Wolverhampton Wanderers 2 0 1 1 2-4 1

15. Burnley 2 0 1 1 1-3 1

16. Cardiff City 2 0 1 1 0-2 1

17. Arsenal 2 0 0 2 2-5 0

18. Fulham 2 0 0 2 1-5 0

19. West Ham 2 0 0 2 1-6 0

20. Huddersfield 2 0 0 2 1-9 0