KAKAV PREOKRET U SAPUNICI GODINE! Kapetan velikana odlučio gdje nastavlja karijeru

Sapunica oko novog ugovora između Real Madrida i Segija Ramosa traje gotovo godinu dana, a čini se da je napokon došlo i do konačne odluke. Goal prenosi kako je Sergio Ramos odlućio gdje želi nastaviti svoju karijeru.

Tvrde kako je kapetan spreman na dogovor s Realom te želi ostati u Kraljevskom klubu.

Sergio Ramos has decided he wants to stay at Real Madrid, according to ABC 🤞 pic.twitter.com/lsw77lkFbS

— Goal (@goal) April 29, 2021