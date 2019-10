KAKAV PREOKRET: Golman Intera u sudačkoj nadoknadi zabio za neriješeno

Nogometaši Intera iz Zaprešića izvukli su bod na gostovanju kod Istre 1961 na Aldo Drosini. Junak utakmice je vratar Ziga Ferlih koji je duboko u sudačkoj nadoknadi zabio gol za konačnih 2:2.

Inter je prvi poveo. Već u 7. minuti Damir Grgić dovodi goste iz Zaprešića u vodstvo golom sa ruba šesnaesterca. Rani pogodak dao je krila domaćoj ekipi koja je preuzela kontrolu nad utakmicom. No do izjednačenja smo čekali do 47. minute kada Antonio Ivančić pogađa za Istru. Pritisak se isplatio u 56. minuti kada ponovno Ivančić dovodi Istru u vodstvo.

Inter Zapresic keeper Ziga Frelih scores with the final kick of the game in the 94th minute to earn a draw against Istra. Amazing. pic.twitter.com/g6J9ETuCLX

