KAKAV PETKOVIĆ, BITNIJI JE HULIGAN S PALICOM! Silne uvrede i optužbe lete sa svih strana, a jedna stvar je nevjerojatna

Autor: Andrija Kačić Karlin

Možda naš klupski nogomet i nije tako loš. Samo smo kao društvo toliko zastranili da nam je bitnije gdje se može politizirati, svađati se, nametati svoja mišljenja, bitnije nam je sve nego jedna obična, inače prekrasna igra, koja se zove nogomet

Teško je danas pratiti nogomet, kamoli pisati o njemu. Govorimo iz naše, hrvatske perspektive. Svi, baš svi su bitniji od nogometaša i trenera. Veće zvijezde od svih su Mamići. jakobušić, Nikoličius, Mišković. Pa, toga nema nigdje u svijetu.

Taj nogometni teatar u kojem nogometaši igraju sporednu ulogu, zapravo su čak statisti, umara i obeshrabruje i najzagriženije nogometne fanatike. Igraju se utakmice, kola, derbiji, a u prvome planu nisu akteri, nego oni unaokolo. Predsjednici klubova, disciplinski suci, navijači, huligani, policajci, istražitelji, novinari…





Nemoguće stanje

O svima njima se više piše nego o nogometašima na travnjaku. Kud i kamo više…

Što to znači? Dvije su varijante odgovora. Ili nam je nogomet toliko loš i očajan (a nije, op.p.) da malo koga zanimaju zbivanja na terenu, pa se prirodno fokus okreće na stranu. Ili nogomet i nije tako loš, samo smo kao društvo toliko zastranili da nam je bitnije gdje se možemo pokarati i posvađati se zauvijek…

Skloniji smo ovome drugome odgovoru, zaključku.

Bolest netrpeljivosti jedni prema drugima, nije tu bitna ni nacionalnost, ni klupska opredijeljenost, ni simpatija, nego jednostavno – biti protiv – i to pod svaku cijenu – poput epidemije zarazila je većinu i teško je cijelu situaciju oko nogometa vratiti na poželjno, nazovimo ga normalno stanje.

Kakav Livković, kakav Petković, koga zanima Livaja, bitniji je navijač koji je utrčao sa palicom na terenu, bitniji su predsjednici klubova, a najbitniji postaje disciplinski sudac i onaj iz VAR sobe. Valja sve to otrpjeti, napose silne uvrede i optužbe koje lete sa svih strana – na sve strane.

Nogomet je samo kulisa našoj nesposobnosti da uživamo u jednoj igri koja se zove tako kako se zove.









Evo, igra nam reprezentacija odlično, sjaji i Dinamo, pa nisu u prvome planu nogometaši, nego oni koji će biti na tribinama, potom redarska služba i policijska vlast. Znamo čega se bojimo. Novih incidenata…

Jasno je što nam slijedi, nije bitan Modrić, kamoli Kovačić, bitan je onaj koji bi s vrha tribina mogao nešto ubaciti, a kad je on bitan još je bitniji onaj koji bi to mogao spriječiti. Tako je i prije derbija Dinama i Hajduka, pa i za vrijeme, te kasnije. S time da su se „zvijezde„ prebacile sada na autoceste, gdje se mlate do iznemoglosti.

Stanje je to koje nam je postalo stalno, predsjednici klubova, navijači, direktori, tajnici, menedžeri, u našem učmalom i jadnom nogometnom okružju su odavno veće zvijezde nego bilo koji nogometaš Prve HNL, oni žare i pale, igrači su tu samo da popune formu. Danas i svako dijete zna ime ovih drugih, a ne nogometaša.









Kod nas zaista vrijedi parafrazirati. Zato završavamo sa ovom – Kod nas su nogometaši najveća sporedna stvar u nogometu.