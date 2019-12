KAKAV JE TO SAT LUKA? Modrić se nagradio statusnim simbolom kakvog nose samo najbolji

Autor: Dnevno

Samo nekoliko dana unazad Luka Modrić je kupio vilu od 12 milijuna eura. Jučer su ga slikali kraj novog Audija, poklona madridskog sponzora. No, nešto je nedostajalo. Kuća, auto – sat! Da, to je to. Sat.

Na novoj fotografiji nastaloj za vrijeme klupskog predblagdanskog domjenka, dok je sjedio u društvu Gareth Balea, suigrača još iz Tottenhamovih dana, prišao je predsjednik Real Madrida Florentino Perez.

Oštro oko kamere i vrsnih poznavalaca skupocjenih satova, ohvatilo je pravo bogatstvo oko zapešća kapetana Vatrenih. Snimljen je sa satom Aquanaut Chronograph od nehrđajućeg čelika s crnim remenom.

“Cijena mu je 46.700 dolara, dok najskuplji model tog sata košta 85.000 dolara.”, piše Instagram stranica Insane Luxury Life, koja redovito analizira satove koje nose svjetske zvijezde.

Konvertirano u “našu” valutu, cijena Lukinog sata je između 300.000 i 500.000 kuna. Čestitamo Luka, ti si to zaslužio.