KAKAV FILM OBJAVLJEN UPRAVO O ĆIRI BLAŽEVIĆU! Jedna stvar je apsolutno nevjerojatna, to se mora pogledati

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sjajan film pod imenom – „Nikad ispričana priča„ – najpoznatijeg sportskog komentartora u Bosni i Hecegovini, Sabahudin Topalbećirevića, uradak o Ćiri Blaževiću imao je u Zagrebu u četvrtak svečanu promociju. Pred nekoliko stotina bio je tu i izbornik Zlatko Dalić, mnogi znani nogometaši… Stotine gostiju, novinari, dobronamjernici. Pogledali su film i izašli iz kino dvorane smijući se i plačući.

Doista, Topalbećirević je napravio fino djelo u kojem je Ćiru predstavio na osebujan način, s puno intimnih dijaloga i s čak tridesetak gostiju, sve su to bili redom igrači koje je Ćiro vodio kroz pedesetak godina trenerske karijere,

No, kako veli autor, snimljeno je toliko materijala da će uskoro biti i napravljena dugačka filmska serija, od čak sedam epizoda.

„Mi smo se odlučili da napravimo jedan serijal od sedam epizoda. Mogu kazati da ćemo početak serijala emitirati na Ćirin rođendan 5. veljače” rekao je Topalbećirević.

Čak 30 sugovornika u filmu!

Bosnskohercegovački novinar potom još kaže:

„Kada je Ćiro gledao film u prostorijama Sport Kluba u Zagrebu, četiri puta je prekidao gledanje i svaki put je plakao. To je meni nevjerovatna satisfakcija. Nazvao me i rekao hvala ti. Nije bilo lako snimiti 30 sugovornika i zateći ih raspoložene za snimanje po nekoliko sati. Film prikazuje Ćirinu lavovsku borbu koja kreće iz siromaštva i neimaštine. Zbog toga se borio kao lav, kada kaže da je otišao Švicarsku i kada je šetao sa njegovom kćerkom sa samo pet franaka u džepu sa kojim je morao prehraniti obitelj, on uzima taj novac i kupuje lutku za svoju kćerku. Eh upravo Blaževićeva borba koju je prenio iz svog djetinstva kada je izgubio i dva brata pretočena je u njegove pobjede i poraze, ali u većini slučajeva bile su to pobjede koje su napravile osobu kao što je Ćiro Blažević. U planu su nam premijere u Osijeku i Rijeci.

Ali moje velika želja je da napravimo premijeru u Travniku, ne znam da li bi Ćiro mogao doći u Travnik, ali sve ću učiniti da to realiziramo”, kaže autor.

Početak filma baziran je na Ćirinom odrastanju u Travniku u vrijeme Dugog svjetskog rata, da bi se u nastavku govorilo o trenucima iz Švicarske, bivše države Jugoslavije te Hrvatske i u konačnici Bosne i Hercegovine.

I sve se da shvatiti iz tog filma. Pojava Miroslava Ćire Blaževića u nogometnom i društvenom životu, ne samo u njegovoj domovini Hrvatskoj, već u širokim europskim i svjetskim razmjerima, nevjerojatno podsjeća na energiju velikog meteora koji za sobom ostavlja sjajan trag, a pri svom dodiru s tlom eksplodira i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. I taj udar pamtimo cijelog života!

Meteor kojeg od dragosti ljudi širom svijeta nazivaju – Ćiro – utkao je svojim glasnim udarom u naše živote jednu dodatnu dimenziju koju tako rijetko dobijamo od ljudi koje susrećemo.









Da, Ćiro nam je dao radost života, on nam je otkrivao poeziju sporta, on je čarobnjak društva, zapravo je umjetnik koji nam je dokazao da je sport prenesena slika stvarnog života.

Rođenje, odgoj, sazrijevanje, uspjesi i neuspjesi, borba za opstanak u surovom materijalističkom svijetu, priča je ista i u svakodnevnom životu, navlaš ista kao i u sportu.

Trenerske majstorije i ekshibicije Miroslava Blaževića opčinjavale su mnoštva na svim meridijanima i paralelama. To što je Blažević kao trener imao kud i kamo više uspjeha nego neuspjeha može se pripisati njegovoj stručnosti, znanju i radu, naravno i nadarenosti, te nadasve nepokolebivosti i odlučnosti.

Osvojio je tolike milijune koji mu se žele približiti, dodirnuti ga, biti s njim u društvu, slušati ga….Probajte hodati zajedno s Ćirom nekom od svjetskih metropola. Ili nekom zabiti našeg lijepog planeta. Svejedno….









Morat ćete stajati po strani, jer ljudi će doslovce trčati u njegovo društvo, lijepiti se za njegove trenutke poput magneta na željezo. I nikad nikoga neće taj Ćiro odbiti, naći će za svakog riječ, rečenicu, sitnicu, poklon, osmijeh. On jako dobro zna kome što treba!

Kad nas je osvajao na počecima svoje impresivne karijere mnogi od nas smo mislili kako je u naše živote ušao nenadmašan glumac. Oh, kako smo se prevarili. Što je više vremena prolazilo to su nam srca bila sve bliže Ćirinom srcu, počeli smo osjećati i razmišljati kao on. To je ta umjetnička simbioza između stvaraoca i publike, između umjetnika i kritike, makar se konkretno radilo o odnosu između trenera i navijača.

Poput umjetnika koji se posve preda stvaranju, tako je i Blažević u svojim trenerskim epizodama davao sve od sebe i to na nekoliko frontova. Bio je klasičan trener, pa pedagog, pa psiholog, po potrebi i psihijatar, bio je uspješniji u poticanju društva od svih svjetskih marketinških tvrtki zajedno. “Bio je i ostao najveća reklama za nogomet koju je svijet vidio”, jednoć je rekao njegov kolega, trener Ivica Osim.

Uostalom, priznanje koje je Ćiro Blažević dobio od trenera svih reprezentacija sa Svjetskog prvenstva 1998. godine u Francuskoj, kada je Hrvatska sa svojim prvim koracima u svjetskom nogometu umalo postala svjetski prvak, sve jasno govori. Priznanje se zvalo – ‘trener svih trenera’!

Nepogrešivo točno. Trener svih trenera. To je Ćiro Blažević, naše Hrvatske list, no sa svojom karizmom on pripada cijelom svijetu. Jer, gdje god je radio meteor imena Ćiro sjajio je i glasno tutnjao i sve nas činio boljima. Neke ljude jednostavno nikad ne možete zaboraviti, a upravo takav je naš Ćiro.

Opisati njegovu briljantnu karijeru poduhvat je dostojan sastavljanja enciklopedije klasične književnosti. Zahtjevan je to i dugotrajan posao, a mi vam ovim putem želimo olakšati i dočarati čovjeka kojem je posvećena ova stranica. Od njega možete puno naučiti, on će Vas rado podučiti. Mi, koji imamo sreću raditi s njim, družiti se, veseliti i tugovati, živjeti i promišljati svijet – sretni smo što ga poznajemo.

“Ćiro Blažević svima je nama oplemenio živote. Sretan sam, jer sam upoznao tog čovjeka”, kazao je jednom prigodom Alen Bokšić.

No, isto kao i mi razmišljaju i milijuni ljudi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Švicarskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Kini, Iranu, Australiji…. Svi se s njim osjećaju bliski. Jer Ćiro iskreno voli ljude!