KAKAV ĆE TO BITI PRIZOR: Hokejaši će igrati u okruženju nikad viđenom dosad

Hokejaška NHL liga počinje 13. siječnja, a u veljači bi se trebale odigrati dvije utakmice na otvorenom na jezeru Tahoe u Nevadi, ali bez navijača.

Klizalište za te dvije utakmice bit će postavljeno na golf terenu luksuzne turističke destinacije “Edgewood Tahoe Resort”. Prvo će 20. veljače igrati Vegas Golden Knights i Colorado Avalanche, a 21. veljače na rasporedu je susret Boston Bruinsa i Philadelphia Flyersa.

Budući da navijači zbog pandemije koronavirusa još uvijek ne mogu uživo pratiti utakmice, vodstvo NHL-a željelo je ljubiteljima hokeja pružiti jedinstven doživljaj, pa se je odlučilo da organizira dvije utakmice na otvorenom u mjestu prekrasnih prirodnih ljepota. U konkurenciji su bili i Lake Louise u kanadskoj provinciji Alberta te Park City u američkoj saveznoj državi Utah. No, izbor je pao na jezero Tahoe u Nevadi.

