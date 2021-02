KAJBA ODGOVORIO CINDRIĆU: Nije ti išlo igranje za Hrvatsku ni s dvije noge, tko tu koga je*e?

Autor: M.L.Š

Damir Kajba, bivši fizioterapeut rukometne reprezentacije odgovorio je Luki Cindriću. Luka je spomenuo Kajbu nakon utakmice rukometne Lige prvaka između PPD Zagreba i Barcelone.

“I bez noge ću igrati za Hrvatsku, to je čast i svi koji trebaju znaju kakav sam. Neke laži neću ni komentirati i spuštati se na taj nivo. Svatko od nas ponosno nosi hrvatski dres, za obitelj, koja je uvijek potpora, i za domovinu”, rekao je Cindrić nakon utakmice.

Kajbin odgovor stigao je vrlo brzo.

“Jedino što sam shvatio iz ove izjave je da ako kojim slučajem isti ostane bez noge sigurno nastupa za Hrvatsku budući da mu s dvije baš i nije išlo. Također, pozivam stručnjake za promatranje obrazaca ponašanja i gestikulacija da dobro pogledaju ovaj video te ocjene tko tu koga j… Iznad svih, Hrvatska”, napisao je Kajba na Facebooku uz objavu videa s Cindrićevim intervjuom.

Podsjećamo, Kajbu je s mjesta fizioterapeuta smijenio novi izbornik Hrvoje Horvat. Nakon što je otpisan, on je podijelio na društvenim mrežama video u kojem proziva Horvata, a zatim je jednom portalu rekao da je Cindrić slučaj kojim bi se rukometni Savez trebao pozabaviti.









“Meni nije normalno da taj dečko može godinama reketariti hrvatsku reprezentaciju. Moje mišljenje je da Luka Cindrić ne poštuje ni svoje suigrače, ni medicinski stožer, kao niti stožer izbornika ako nije po njegovom. To je činjenica. Zašto to njemu netko dopušta ili ne, u to neću ulaziti. To sam gledao tri godine, to je meni ludost”, rekao je tad Kajba.