KADA ZLOSTAVLJANI POSTANE ZLOSTAVLJAČ: Conor McGregor izašao pred sud u Dublinu

Autor: Dnevno.hr

Irski “ultimate fighter” Conor McGregor, osim u kavezu, beskompromisan je i u privatnom životu. Danas je trebao odgovarati pred sudom zbog fizičkog napada iz travnja, kada je šakom udario posjetitelja ugostiteljskog objekta u Dublinu.

No, sud je sa svojim odvjetnicima napustio kratko nakon što je tamo pristigao. Zatražena je odgoda koju su i dobili. Pred sud će McGregor ponovno izaći 1. studenog i tad će imati dva izbora. Prvi je priznati krivnju (plea or no contest) i automatski saznati kaznu, a drugi je suđenje, prenosi Fight Site.

Po irskom zakonu, McGregor u slučaju dokazivanja krivnje može dobiti zatvorsku kaznu u trajanju do šest mjeseci, maksimalno 1500 funti kazne ili oboje. Inače, irska policija je već ranije pokrenula kompletnu istragu. Što se tiče starijeg gospodina kojeg je McGregor udario, on je nedugo nakon incidenta medijima rekao da neće prihvatiti nikakvu nagodbu, nego da će mu najveće zadovoljstvo biti ako McGregor kazneno odgovara. No, na kraju bi se isti mogao izvući s financijskom kaznom koju će s obzirom na svoje bogatstvo platiti bez problema.



“Zapravo nije važno što se tamo dogodilo, ja sam bio u krivu. Taj je čovjek zaslužio uživati u pubu bez da je sve završilo onako kako je. To se dogodilo prije pet mjeseci i ja sam više puta pokušao nekako se odužiti, platiti odštetu za to što sam napravio jer sam napravio apsolutno pogrešnu stvar. Moram preuzeti odgovornost za svoje postupke. Dugujem to ljudima kojima me podržavaju, dugujem to majci, ocu, mojoj obitelji. Dugujem ljudima koji su me trenirali da postanem borac. To nije prava slika mene niti je to razlog zašto sam se počeo baviti borilačkim vještinama. Krenuo sam u to zato da bih se znao obraniti u takvom scenariju. Sad je na meni da se suočim s onim što sam napravio”, rekao je tim putem najpopularniji borac svijeta.