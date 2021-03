KADA JE LONDONSKA MOMČAD BILA CROTTENHAM: Četiri Hrvata u postavi dio su klupske povijesti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bilo je to 15. ožujka 2010. godine. Na utakmici Tottenham – Blackburn na terenu su bila čak četiri Hrvata. Tottenham je na svom stadionu pobijedio Blackburn s 3:1, a ta utakmica će ući u povijest jer su po prvi puta u povijesti Premier lige na terenu bila čak četiri Hrvata.

Kod Spursa su cijelu utakmicu odradili asistent kod prvoga zgoditka Vedran Ćorluka i Niko Kranjčar, Luka Modrić je izašao u 89. minuti, a kod Blackburna je cijelu utakmicu odigrao Nikola Kalinić kome je sudac u 90. minuti poništio regularan zgoditak.

U povijesti nogometne igre nije rijetkost da su klubovi kupovali strance mahom iz jedne zemlje. Logika je to koja ima smisla, ako u jednoj postavi igraju dva, tri ili četiri igrača iz iste zemlje tada se odmah dobija na uigranosti i homogenosti.

Neki treneri su pristalice te teorije, no ima ih i onih koji nisu. Jer, tvrde da postoji opasnost da se „zemljaci„ malo zaigraju, te unatoč profesionalnih obveza počnu zajedno izlaziti do duboko u noć…. Napose se to odnosi na Brazilce u momčadi.

Podsjetit ćemo se nekih klubova s nacionalnim „štihom„ kroz povijest nogometa.









I u toj nogometnoj povijesti klubova s nacionalnom notom svoje mjesto ima i Hrvatska. Sjećate se izvedenice – Crottenham. Naime, u jednom trenutku u tom londonskom klubu bila su čak četiri hrvatska reprezentativca – Modrić, Ćorluka, Kranjčar i Pletikosa.

Nakon svjetske smotre u Zapadnoj Njemačkoj 1974. godine dva najbogatija španjolska kluba, isto kao i danas, odlučili su dati nacionalni štih svojim postavama. Morate znati da je tada u momčadima bilo dozvoljeno igranje samo dva stranca.

Madridski Real se odlučio za njemačku osovinu, kupio je dva igrača svjetskog prvaka, Zapadne Njemačke, Günthera Netzera i Paula Breitnera. Na predstavljanju ova dva igrača na Santiagu Bernabeuu gostovao je zagrebački Dinamo, u jesen te 1974. godine uzeo mjeru „njemačkom Realu„ s 4-2.









Barcelona se, pak, odlučila za nizozemsku kombinaciju, a baš su Nizozemci te godine u finalu svjetske smotre bili poraženi od Nijemaca 1-2. Katalonci su kupili dva Johana, Cruyffa i Neeskensa. U nekakvoj analizi rezultata bolji uspjeh sa svojom nizozemskom kombinacijom imala je Barcelona.

Znameniti primjeri momčadi s nacionalnim štihom su milanski klubovi osamdesetih godina.

Milan je imao nizozemsku crtu, Inter njemačku notu u momčadi. Tada su bila dozvoljen već tri stranca u prvoj postavi.

Inter je imao njemački motor, s Brehmeom, Klinsmannom i Matthäusom. I nije to loše izgledalo, ali bolji je bio gradski suparnik Milan koji se odlučio za nizozemsku kombinaciju, s Gullitom, Rijkaardom i Van Bastenom. Milanska momčad s tri nizozemska igrača smatra se jednom od najvećih u klupskoj povijesti.