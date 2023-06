KAD TINEJDŽERI HRVATI POSTAJU MILIJUNAŠI! Mnogi izgube glavu i utapaju se u brojne greške

Autor: Ivan Lukač

Puno mladih igrača vrlo brzo napusti Hrvatsku i potpiše za prvog velikana koji ih pozove. Naravno, zov treniranja s boljim igračima te bolje financije navuku ih van pa zaborave da bi bolji razvoj mogli imati doma. Mnogi od njih vani ne uspiju, ali neki su se i probili. Zadnji transfer koji je izazvao veliku pozornost je Bayernova kupovina.

Kako se najavljivalo svoj potpis na ugovor s muenchenskim Bayernom stavio je, sada već bivši, mladi 16-godišnji branič Osijeka i Hrvatske U-17, Ljubo Puljić. Ljubo Puljić bit će priključen Bayernovoj U-17 momčadi, gdje već igra dvije godine stariji Lovro Zvonarek, kojeg je Bayern doveo iz Slaven Belupa za 1,8 milijuna eura. Zvoranek je jedan od mnogih u nizu koji je kao mlad otišao. On je imao dobre nastupe u Slaven Belupu, a Bayern ga je htio još od najranijih dana.

Oni su još mladi i ne znamo što će biti, ali zato možemo pogledati povijest. Matej Delač je postao zvijezda preko noći kada je kao kadet debitirao za Inter iz Zaprešića i ubrzo ga je kupio Chelsea s 18 godina.





Prerani odlazak?

Bio je njihov član osam godina, ali je odigrao ravno nula službenih utakmica te bio po raznim posudbama, a sada odlično brani za danski Horsens zadnje četiri godine.

Upravo je londonski klub često kupovao Hrvate. Malo se vratite u HNL i prije 10 godina tamo je jedan talentirani napadač briljirao, a ime mu je Stipe Perica. Tada najveći talent Zadra je s 18 godina potpisao za “bluese”. Iznos od 2,5 milijuna eura nije spasio klub od bankrota, a on za svoj novi klub nikad nije odigrao ni minute. Bio je redovan u21 reprezentativac, sedam godina pod ugovorom u Chelseaju. Nakon toga ostaje u Watfordu, a odličan je bio Maccabiju gdje je ispisao povijest te postao prvi strijelac u povijesti Konferencijske lige. Delač i Perica se nisu probili, ali zato je Mario Pašalić. Ni on se nije naigrao, ali se naposljetku kroz posudbe probio u Atalanti i došao do svjetske bronce.

Zaboravljeni

Znate li tko je najmlađi HNL debitant uz nedavno dodanog na listu Luku Vuškovića? Marko Dabro je točan odgovor. Talentirani Slavonac je sa 16 godina otišao u Fiorentinu, postao je član Viola, ali za njihove seniore nikad nije proigrao. Vratio se kući u Cibaliju, a onda preko Gorice i Brava stigao u BSK gdje je zabio 40 golova u 49 utakmica. Sve to omogućilo mu je transfer u Lokomotivu gdje je igrao odlično i zatim otišao u Kinu da konačno naplati teški nogometni kruh. Danas je u Rigi gdje ga vodi Tomislav Stipić. Fiorentina nije znala ni što da radi s Antom Rebićem, ali prgavi Ante je eksplodirao u Frankfurtu kod Kovača i tako si spasio karijeru u kojoj je došao do svjetskog srebra.

Samo 18 godina i 13 seniorskih utakmica u nogama imao je Tin Jedvaj kada je stigao u Romu. Izdržao je samo jednu sezonu i onda dolazi u Bayer. Mučio se tamo s ozljedama, a samim time i forma je jako varirala. Ipak, došao je do srebra, no ispao je nakon toga iz Dalićevih planova. Trenutno igra za Al Ain iz UAE-a. Bolje u Romi nije prošao ni Ante Ćorić. Tamo je grijao klupu, a na posudbama se nije nametnuo. Cijelu ovu sezonu je bez nogometa jer ga Mourinho ne treba i spominje se povratak u HNL.

Put jače lige sa 17 godina otišao je i Fran Brodić. Iako je za razliku od ostalih nije otišao u jednu od liga ‘Petice’ Brodić se nije snašao u Belgiji. Club Brugge pa Royal pa lutanje po Italiji da bi na kraju pogodio tek dolaskom u drugu hrvatsku ligu. Uz gore spomenutog Dabru, Brodić je bio najbolji igrač lige i to mu je omogućilo transfer u Goricu. No tamo pored Lovrića nije mogao do minuta i otišao je u Varaždin gdje je i danas i iza njega je odlična sezona. Jednu od liga ‘Petice’ izbjegao je i Robert Murić. Nakon svađe s Mamićem došao je u Ajax, ali priliku nikad nije dobio pa je uskoro potpisao za B momčad Brage. Čudna odluka i došao je kao velika enigma u Rijeku, ali ubrzo je pokazao kakav igrač. Sjajna ljevica učinila ga je jednim od najboljih krila lige. Ovu sezonu igrao je u Turskoj. Iako je imao solidan broj nastupa, pravi učinak je izostao.

Ovo su samo neki od igrača koji su otišli prerano. Nažalost, više je primjera onih koji nisu nikada do kraja zabljesnuli, ali nadajmo se da će toga biti sve manje.