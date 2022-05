KAD SU PALI RUSI I TITO JE ZAPUCAO IZ PIŠTOLJA: Toliko je želio eliminirati Sovjete, a onda se dogodilo nešto nemoguće

Autor: Andrija Kačić Karlin

U retro novinskim temama i pričama svako malo se mediji dotaknu bivšeg predsjednika raspadnute Jugoslavije Josipa Broza Tita, a pritom se nerijetko rasčlanjuje i analizira njegov odnos prema sportu. Nagađa se za koga je navijao, koga je simpatizirao… Unatoč svega, misterioznosti u tim pričama nema kraja.

Činjenica jest, Josip Broz Tito je za vrijeme stolovanja Jugoslavijom pomno pazio da se ne izjasni za koji klub navija. Imputirala mu se simpatija prema Partizanu, Hajduku, on se branio tvrdnjama da navija za reprezentacije države kojoj predsjeda.

Kada bi ga neki režimski novinar ipak malo bolje propitkivao o sportu onda je Tito diplomatskim govorom otklanjao sve priče, sumnje i nagađanja.





Navijao za reprezentaciju

Primjerice, između njegovih dužnosnika znali su izbiti i prijepori na temu – za koga Tito navija. Bila su to takva vremena da su svako malo izaslanstva klubova iz cijele Jugoslavije dolazila kod njega na audijencije, primanja. Imati Titove simpatije bila je velika stvar, a u stvarnom životu i privilegija.

Ipak, Tito nikad nije javno rekao za koga je navijao. Nikad! A jednom prigodom, isprovociran tim stalnim pitanjima rekao je u jednom dahu:

„Ne navijam ja ni za jednu momčad. Ali kada reprezentacija igra, redovno pratim njene utakmice. Ja ne smijem biti navijač! Kako bih onda bio predsednik? Ja moram navijati za sve naše klubove. Sviđaju mi se i Partizan, i Dinamo, Crvena zvezda, a i drugi klubovi… Samo mi se ne sviđaju kada grubo igraju„…

Opet, volio je reći što ga je, primjerice, u nogometu naročito smetalo:

„Ne volim što s vremena na vrijeme, naročito u nogometu, dolazi do nereda. Neugodno mi je što do toga dolazi. Naročito kada se prekršaji čine namjerno. To nije sportski. Zato naši sportaši ne bi smjeli tako nešto sebi dozvoljavati. Njihovo ponašanje mora biti primjereno. A još nešto, ne sviđa mi se ni ta kupoprodaja nogometaša.

Međutim, jednom prilikom Tito je bio baš zaluđen nogometom, ne radi nogometa, nego radi politike. Bilo je to 1952. godine, za vrijeme Olimpijskih igara u finskoj prijestolnici, Helsinkiju. Bilo je to neposredno nakon rezolucije Informbiroa, kada su pukle sve spone između Beograda i Moskve i cijeli svijet se tada bojao sovjetske intervencije prema Jugoslaviji, ne samo intervencije, nego i okupacije.









Jugoslavija je od Sovjetskog saveza bila optužena za revizionizam marksističkih ideja. U toj 1952. godine+i s ruskim trupama na mađarskoj-jugoslavenskoj granici, Jugoslavija se borila s teškom sušom i bijedom.

Na nogometnom olimpijskom turniru u Finskoj nastupala je i Jugoslavija koja je imala sjajnu momčad. Ždrijeb je bio neumoljiv, nakon što je Jugoslavija deklasirala Indiju 10:1, a Sovjetski Savez tijesno Bugarsku 2:1, na red je došla utakmica neprijatelja – Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Bila je to osmina finala.

I Tito i Staljin poslali su brzojave svojim momčadima, naglašavajući koliko je važno pobijediti suparnika. I utakmica se nije igrala u Helsinkiju već na Ratina Stadionu u Tampereu. S obzirom na naboj i težinu koju je sa sobom nosio ovaj susret, za suca je određen čuveni Britanac Arthur Ellis. Naravno u to vrijeme nije bilo moguće utakmicu gledati na malim ekranima, pa se radio prijenos slušao onako baš kao u filmu “Otac na službenom putu”.









Na zvučnicima postavljenim po gradovima širom Jugoslavije reporterim su bili Radivoje Marković i Hrvoje Macanović, a djeca su jugoslavensku postavu znala napamet: Beara – Stanković, Crnković – Čajkovski, Horvat, Boškov – Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek, Zebec. Uz Aleksandra Tirnanića na klupi.

Ono malo navijača na tribinama nisu navijali s pokličima, imenima reprezentacija. Jedni su vikali – ”Tito, Tito„, drugi samo ”Staljin, Staljin”:

Jugoslavija je počela savršeno. Prva tri gola reprezentacije Jugoslavije su stigla kao plod sjajnih i munjevitih akcija. Zabijali su Mitić, Ognjanov, pa Zebec. Između još jednog gola Zebeca i Bobeka, Sovjeti su uspjeli preko Bobrova smanjiti na 5:1. A na semaforu pislao da je petnaestak minuta do kraja. Trebalo je sve biti gotovo,

Ali, dogodilo se rijetko viđeno čudo. Kod 5:1 za Jugoslaviju promašeno je još nekoliko „zicera„, igračima Jugoslavije ti promašaji nisu teško pali jer su bili uvjereni da je sve gotovo. A onda je uslijedio nevjerojatan povratak Bobrova i društva.

Krenulo je golom napadača moskovskog Dinama Vasilija Trofimova. Dvije minute kasnije, ponovno je strijelac bio Bobrov, ali to nije sve. Tri minute prije kraja Bobrov je i treći put strijelac, a onda u posljednjim trenucima Aleksandar Petrov zabija za nevjerojatnih 5:5.

Nitko na stadionu nije mogao doći k sebi. Igrali su se produžeci, golova nije bilo. Po prvilima se morala igrati nova utakmica.

Godinama kasnije Tihomir Ognjanov je pričao:

„Nakon takvog raspleta situacija u reprezentaciji Jugoslavije bila je sve samo ne dobra„.

Ivica Horvat je to jednom prilikom najbolje opisao.

„Beara i ja smo se dugo osjećali krivim. On mi još kaže: ‘Imam ruke i ništa im ne mogu’. Ma nismo spavali. Nismo ni jeli ni pili iduća dva dana. Beara je kažu cijelu noć nakon utakmice hodao po ulicama Tamperea, bilo mu je jako teško. Ne znam jesmo li se opustili, prepali ili umorili. Valjda sve pomalo. Nismo više mogli. Možda bi bilo lakše da smo vodili s manjom razlikom. Siguran sam da 2:1 ili 3:1 ne bismo ispustili, ovako… Olovo u nogama„.

Nogometašima je došla i depeša od samog Tita s porukom da ne posustanu. Bilo je to pitanje gotovo života ili smrti. Za izbornika Tirnanića dva dana do sljedeće utakmice bila su najteža u životu.

Ali, niti u taboru Sovjeta nije bilo ništa bolje. Naprotiv čak i gore, jer su mediji očekivali njihovu sigurnu pobjedu. Pojačali su trening pred utakmicu, iz zemlje su stizale prijetnje što bi im se moglo dogoditi ako izgube drugu utakmicu. Spominjali su se i kazamati u Sibiru.

I na red je došla druga utakmica, Tito je odgodio sve obaveze i slušao je radijski prijenos. Sovjeti su prvi poveli u drugoj utakmici već nakon šest minuta. Međutim tada slijedi preokret. Prvo Mitić za 1:1 a onda i Bobek s bijele točke za 2:1. Priču je zaključio Čajkovski u 54. minuti.

Na ulicama Jugoslavije se slavilo, kažu da je i Tito koji put zapucao iz pištolja. Usput poslao je telegram igračima te je svakog igrača nagradio s 200 dolara! Kasnije će njegova ponuda porasti jer je Jugoslavija nastavila pobjeđivati. Danska je pala u četvrtfinalu, Njemačka u polufinalu. Mađarska laka konjica jedna od najboljih momčadi ikada koju je upoznao svijet nogometa je bila prejaka u finalu. Ali nitko nije žalio. Igračima je nakon Olimpijade trebalo pripasti po 500 dolara bonusa. No, igrači nisu dobili te novce, tek možda trećinu.

Nakon Tamperea Jugoslavija više nikada nije pobijedila Sovjetski Savez. Naravno, igrače je primio Tito, bilo je rečeno da će se nagrade isplatiti. Nitko kasnije nije imao hrabrosti pitati što je s nagradama. Srebrna olimpjska medalja bila je velik uspjeh, ali eliminacija Sovjeta još i veći. Bila je to pobjeda za Tita, tako su pisale novine.