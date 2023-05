KAD SE HRVATSKA TRESLA, ON JE SMIRIVAO PANIKU! Neki su ga zvali i ‘ubojicom’, ali jedna stvar se ne zaboravlja

Autor: Ivan Lukač

Oko hrvatskog rukometa navukli su se sivi oblaci. Nije još tmurno, s puno grmljavine i olujom kao što je u košarci, ali čini se da nije daleko od toga. Liga je, neki kažu i “negledljiva i poluamaterska”, a igrači se više razvijaju po vani nego u doma.

U vremenu tog crnila uvijek se izvlači spomenar i kategorija “nekad je bilo bolje”. Po pitanju hrvatskog rukometa to je period od 2003. pa do 2014. Period od 11 godina gdje smo uzeli sve moguće medalje osim one zlatne europske.

U prvih pet godina te čudesne ere po desnom krilu letio je Mirza Džomba. I on je tema našeg feljtona o ikonama hrvatskog sporta…





Smirivao paniku

Čudesni Mirza bio je “kauboj” s najmirnijom rukom. Kada se utakmica lomila znalo se da ako Balić ili Metličić daju loptu na krilo da je Džomba tamo i da je spreman zabiti i smiriti paniku. Uvijek hladne glave, nebitno radi li se o kontri, skoku iz mrtvog kuta ili sedmercu u Džombu se moglo pouzdati.

Njegova karijera krenula je u rodnoj Rijeci, u Zametu. Još jednom klubu koji je nekad proizvodio velike talente, a danas je amaterski klub. Tri godine u Zametu gdje je pokazao da ima veliki talent i s kojim osvaja drugu ligu. Ubrzo ga kupuje Zagreb, a iz domaćih dvorana seli u one najveće europske. Sa tadašnjim Badelom igro je tri puta finale Lige prvaka i sva tri puta, Barcelona je bila prejaka. Bilo je to vrijeme kada je Tuđman tjerao BBB sa Maksimira, a oni su utjehu tražili u Ciboni i Badelu.

Džomba se jednom prisjetio tih dana:

“U moje vrijeme, Ledena dvorana, ludnica Bad Blue Boysa, gori dvorana dva sata prije… Po dan-dva prije nisam mogao spavati, još sam bio mlađi igrač. Onaj koji je osjetio Ledenu dvoranu, u vrijeme pravog Zagreba, e taj je osjetio pravu atmosferu. Celje, Barcelona, tu su bile posebne utakmice. Znači, to što su Boysi priređivali nama je bilo strašno nešto, predivno, lijepo jedno vrijeme. Takvo što se ne može zaboraviti, to pamtim i danas i pamtit ću dok sam živ.”

“Ubojica” s osmijehom na licu

Nakon skandala s Metkovićem i sramotnim oduzimanjem naslova Džomba iz Zagreba odlazi u susjedstvo u mađarski Veszprem. Tamo su ga dočekali suigrači iz Zagreba, Zlatko Saračević i Božidar Jović. Mladi Džomba je već sazrio i počeo je biti jedan od najboljih krila svijeta iako se u reprezentaciji navikao na poraze i razočaranja. Ali kako je on rastao u Mađarskoj tako su i “kauboji” tj. tada “pakleni” dizali i te mitske 2003. uzeli naslov prvaka svijeta. Nakon toga objavljeno je da mu je sljedeća destinacija supertim, Ciudad Real.









Tamo dolazi nakon paklene Atene i olimpijskog zlata. U Španjolsku je stigao s jednim ciljem, a to je da konačno uzme Ligu prvaka. 3 puta je u finalu gubio sa Zagrebom, a onda još jednom s Veszpremom. Španjolski super tim u ekipi je imao, a on je došao kao treći najbolji igrač svijeta prema izboru IHF-a. Međutim, te godine doživio je opet razočarenja u finalima. Te 2005. tj prve sezone u Španjolskoj izgubio je 3 finala. Kup od Valladolida, prvenstvo od San Antonia, a kao da to nije bilo dosta u finalu ga po četvrti put pobjeđuje Barcelona, a iste godine u finalu Francuska je bila bolja.

Unatoč puno suza u 2005. zbog 4 izgubljena finala Džomba je još jednom bio odličan U svakom tom finalu zabio je barem 6 golova. Hoš jednom je bio u užem izboru za igrača godine i još jednom je završio treći. Bolje to nego još jedno drugo mjesto.

Sezona 05.-06. bila je i najbolja u karijeri. Nakon svog tog srebra te 2006. konačno uzima Ligu prvaka. Pao je Balićev San Portland, a Džomba je bio najbolji strijelac kluba te treći sveukupno. Kletva Lige prvaka je skinuta iz šestog pokušaja došao je do prvog naslova, sljedeće godine uzima duplu krunu u Španjolskoj i vraća se u Zagreb.









Bio je to Zagreb koji je napadao naslov prvaka Europe s Balićem, Vorijem, Lazaorovom, ali u 3 godine koliko je bio tamo svaki put su zapeli među 8 najboljih. Odradio je sezonu u Kielceu i nakon toga se umirovio.

Umirovio se kao najbolje desno krilo u povijesti. Najbolji strijelac hrvatske reprezentacije. Kao najbolji strijelac u povijesti Lige prvaka. Umirovio se kao jedan od najboljih koji su ikad zaigrali rukomet.

Džomba će tako u svijetu rukometa ostati upamćen kao “ubojica” koji je zabijao s osmijehom i veseljak koji je najviše i slavio sve one naše velike medalje, a njegov “suhi list” ostat će jedan od najvećih rukometnih poteza svih vremena.