KAD SE HRVATI SRAME PRED SRBIMA I CRNOGORCIMA: Nemoguće je kako su ‘izigrani’ hrvatski velikani

Autor: Andrija Kačić Karlin

Čudo bi bilo kad ne bi bilo čudno, što drugo zaključiti kad se spomene priča o gradnji kampa hrvatske nogometne reprezentacije, ideji koja se spominje i realizira već punih 30 godina, postavljaju se kameni temeljci i upriličuju predstave za javnost – a kampa, kamoli stadiona, nema, pa nema. Neće ga skoro ni biti, to je tako očito.

Priča je tim čudnija što okolne zemlje, u nogometu po europskoj i svjetskoj hijerarhiji u kud i kamo inferiornijem položaju – poput Srbije i Crne Gore – sagradiše takve kampove od kojih nama u Hrvatskoj mogu rasti samo zazubice. S pravom. Jer nakon nekoliko postavljanja temeljnih kamena za kamp Hrvatskog nogometnog saveza u Tuhelju, zagorskoj oazi zelenila i plivališta, nakon kojih se nitko nije niti primio lopate određena je nova destinacija.

I to u samom središtu Zagreba, na Sveticama, odmah kraj Dinamovih prostorija, na užasavanje rekreativaca, sportaša, atletičara i tenisača kojima su Svetice već dekadama drugi dom. I tu smo svjedočili postavljanju temeljnog kamena, poziranju pred fotoreporterima, predmijevajući da se ništa potom neće događati. I nije se dogodilo. Svetice su danas zapuštenije nego ikad, hrvatska nogometna reprezentacija nema svoj kamp, niti će ga skoro imati…

Kasnimo, žestoko kasnimo

Vratimo se malo u povijest, prije desetak godina u Zagrebu se čekala kvalifikacijska utakmica za SP u Brazilu – Hrvatske i Srbije. Hrvatski novinari imali su prigodu vidjeti novosagrađeni kamp srpske nogometne reprezentacije, u Staroj Pazovi, radeći svoj posao u najavljivanju te bitne utakmice koju je Hrvatska u Zagrebu pobijedila s 2-0.

Kako je hrvatsku javnost ipak zanimalo što i kako su se spremali Srbi za ovu utakmicu, to je korpus hrvatskih novinara došao i do novog zdanja Srpskog nogometnog saveza u Staroj Pazovi. I ostao zatečen objektom. U kojem su – hotel najviše kategorije, igrališta s običnom i umjetnom travom, pod rasvjetom dakako, plivališta, prostorije za sedmu silu, sve baš sve. Poput Milanella!

Srpski nogometni savez još 2011. godine dovršio je kamp za sve svoje reprezentacije i već dugo vodstvo srpskog nogometa uvjerljivo vodi kontra vodstva hrvatskog nogometa. Hrvatski nogometni savez nema ni svoje grede od kojih bi sastavio jedan gol, a kamoli kamp.

Hrvatski nogometni savez dosad je sve činio da zamanta javnost glede građenja kampa, bacao je pod zemlju kamene temeljce, a momčad pripremao u slovenskim Brežicama što je zgražavalo običnog hrvatskog navijača. Ništa se nabolje nije promijenilo ni dolaskom Šukera umjesto Markovića. Kampa nema iako se se svi u novom vodstvu Saveza zaklinju “kako samo što nije izgrađen”.

Srećom, HNS ima zacijelo bolju i uspješniju momčad od Srbije pa se svi skupa nekako zadovoljavamo s tom činjenicom. No, tko je vidio u kakvim se uvjetima pripremaju srpski nogometaši, a pritom zna kakve su okolnosti priprema hrvatskih reprezentativaca bez kampa – mora se ozbiljno zamisliti.

Da, kako to da Hrvatski nogometni savez nije znao kapitalizirati sjajnu momčad, sjajne rezultate, plasmane na velika natjecanja, renking među prvih deset reprezentacija svijeta?





Još ne tako davno iz Hrvatskog nogometnog saveza uvjeravali su kako će nogometni kamp u Sveticama biti gotov za dvije godine. Ipak, ništa se nije zbivalo nakon tih najava. Zagreb je dao HNS-u jednu od najboljih lokacija u gradu, Crkva je dala pristanak za komad zemljišta i sve je bilo spremno za gradnju. Direktor iz Saveza Vrbanović tvrdio je da se na Sveticama rade ispitivanja tla, te da su raspisano novi natječaji, jer mnogi su dignuli cijene kako bi zaradili na projektu HNS-a.

No, sve su to ispadale prazne priče, na Sveticama se nije gradilo ništa.

Pa se tako reprezentacija pripremala iznajmljujući sobe u zagrebačkom hotelu “As”, vozeći se kroz gradsku gužvi i vrevu do derutnog maksimirskog stadiona. Što doista ne priliči reprezentaciji koja godinama drži jedno od prvih deset mjesta na svijetu. No, zato je Savez brže bolje našao za administraciju bolje prostore u novoizgrađenim zagrebačkom hotelu Hilton, iako je Kuća nogometa u Rusanovoj ulici otvorena ne tako davno, 1999. godine. Uz pomoć Uefe i Fife.

Kada je otvarana ta Kuća nogometa sljedeći potez trebao je biti kamp za pripreme momčadi. No, kampa nema pa nema, ali zato ima novog prostora za papirologiju i šetnju. Kad je već cijeli savez našao nove prostore na zadnjem katu Hilton hotela, red je bio da i reprezentacija dobije kamo koji zaslužuje. Ruku na srce, bilo bi logičnije bilo da je prvo momčadi bio osiguran kamp, a tek onda djelatnicima Saveza novi ambijent!









Dakle, što imaju Srbi u nogometu, a nemaju Hrvati? Sportski centar Nogometnog saveza Srbije ruža mogućnost organizacije priprema za sve sportske momčadi, ali pored toga pruža i visoku razinu usluga usluga korporacijama i raznim drugim organizacijama, s udobnim komercijalnim smještajom, ali je otvoren i za sve sportske, rekreativne i poslovne aktivnosti. Ovo golemo zdanje pedesetak kilometara od Beograda fakat očarava svojom originalnom arhitekturom, modernim enterijerom, visokom razinom usluge…

Riječ je o kompleksu s dva terena, s prirodnom travom koja imaju reflektorsko osvijetljenje. Tu su i tribine za tri tisuće gledatelja na glavnom terenu izgrađenom po Uefinim standardima za odigravanje službenih utakmica mlađih kategorija.

U objektu građevinske površine od 11.000 četvornih metara nalazi se hotel sa 64 sobe i četiri apartmana, restoran s kuhinjom, dvije konferencijske dvorane (170 i 60 mjesta), medicinski centar, teretana i welnnes centar. Tu je i dvorana veličine 1500 četvornih metara.









Možete zamisliti u kakvom se okružju spremaju srpski reprezentativci, a u kakvom hrvatski, u malenom zagrebačkom hotelu, vozikajući se okolo-naokolo do treninga i konferencija za novinare… I to se pritom predstavlja kao organizacijski, logistički uspjeh! Srbi, s druge strane, svojoj su reprezentaciji postavili idealne uvjete. I ne bi nas to toliko boljelo da godinama nismo iz hrvatske Kuće nogometa slušali jedno te isto. Kamp, gradimo kamp, sada će, evo ga…

Srećom, u nogometu uvjeti ne moraju biti odlučujuća prednost, no to u ovoj priči i nije bitno. Vjerovali bi našim reprezentativcima i da se spremaju po pećinama, no ovo nije kritika prema njima, već prema onima koji ih, kao vode…

Prije nekoliko godina i Nogometni savez Crne gore otvorio je svoju Kuću nogometa, moderan centar na čijem otvorenju je bio i tadašnji predsjednik HNS-a Davor Šuker. Koji nam isto može biti razlog za ljubomoru.

Kuća crnogorskog nogometa veličine je gotovo četiri tisuće četvornih metara. U njoj se u najnižoj etaži nalazi garažni prostor, prostorije za opremu, u prizemlju recepcija, dvorana za novinare, druga dvorana za sastanke i prostorije televizije nogometnog Saveza. Na prvom i drugom katu su dvorane za sastanke i uredski i prostor u kojima aktivnosti obavljaju administracija saveza i sve reprezentativne momčadi. Činjenica jest da je Nogometni savez Crne Gore u suradnji s Uefom i Fifom uložio 13 milijuna eura u ovaj centar.

Posebna priča su tereni. Napravljena su dva terena s prirodnom travom, pokraj njih su prostorije, svlačionice i tribine s 1200 mjesta. Sve ono što nogometna Hrvatska nema, nogometna Crna Gora ima. Pa i Srbija, potom i Slovenija na Brdu ponad Kranja, čak i Bosna i Hercegovina improvizirala je svoj centar u Zenici. Ne može biti slučajno da jedino u nogometu najbolja Hrvatska nema – kamp! U 30 godina nisu složene dvije cigle, jedna na drugu!

I zato ova opcija da Hrvatski nogometni savez preuzme zapušteni Nogometni centar „Zagrebello” na Trnju na prvi pogled pragmatički i ne izgleda loše rješenje. Takav centar četveroligašu, što je nažalost danas Nogometni klub Zagreb nije uopće potreban. A reprezentaciji i Savezu bi došao kao prva pomoć, spas, kao hrana za preživljavanje.

Na potezu je i Grad Zagreb i sam Savez. Reprezentacija zaslužuje bolje. Pazite, u ovoj priči spominjali smo samo kamp reprezentacije. A uopće se nismo dotakli stadiona…