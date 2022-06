KAD MU JE SRBIN DAO PRILIKU, HRVAT JE ISPALIO ‘BOMBU’: Otimali su se po Jugoslaviji za njega, a on je ostao skroman i samozatajan

Autor: Andrija Kačić Karlin

Vijest prije tri godine je bila baš teška, ne samo za njegovu obitelj, Hajdukovu, navijače, ta po njemu su se djeci davala imena, on je bio idol mnogih dječaka, između ostalog i autora ovog sjećanja.

Na današnji dan prije tri godine umrla je velika legenda, Jurica Jerković, igrač koji je plijenio znanjem, šarmom, motivom i napose osebujnošću. Osvojio je mnogo toga, bio je član zlatne Hajdukove generacije, bio je trostruku prvak Jugoslavije i peterostruki osvajač Kupa te države skupio je za ‘Bile’ 529 nastupa, a sa 219 zabijenih golova drži deseto mjesto na ljestvici najboljih strijelaca Hajduka u povijesti.

Osim za Hajduk, čiji je igrač bio 11 godina, odigrao je sezonu na posudbi u RNK Splitu, a nosio je još i dres dva švicarska kluba, FC Zuricha i Lugana. Što se reprezentativne karijere tiče, za reprezentaciju Jugoslavije debitirao je u travnju 1970. godine protiv Meksika, a skupio je 43 utakmice u dresu bivše države, za koju je zabio šest golova. Jerković je, osim igračke karijere, dio svoj života u Hajduku proveo i kao sportskih direktor u razdoblju od 1988. do 1990. godine.





Postavio temeljac za novi stadion

Odigravši preko 500 utakmica za Hajduk, kasnije dvjestotinjak za švicarski Zurich, Jerković je igrao i na dva svjetska prvenstva za reprezentaciju Jugoslavije, 1974. u Njemačkoj i 1982. godine u Španjolskoj.

Imao je čast i postaviti kamen temeljac za novi Hajdukov stadion na Poljudu, građen za Mediteranske igre u Splitu 1979. godine.

Uz sve njegove silne rezultatske dosege neizostavan je podatak u njegovoj biografiji da je zabio pogodak na čuvenoj Maracani pred gotovo dvije stotine tisuća ljudi na oproštaju najbojeg nogometaša svih vremena – Edson Arantesa de Nascimenta Pelea!

Izbornik Vujadin Boškov u igru ga je uveo kao pričuvu, a Jerković je povjerenje kao mlad igrač potvrdio sjajnim golom s nekih tridesetak metara.

Brazilski O’ Globo je drugi dan napisao: “Maracana nikad nije vidjela ljepši gol”.









Jugoslavija je pogotkom Dragana Džajića povela sa 1-0, Gerson i Rivelino preokrenuli su utakmicu, Brazil je poveo sa 2:1, a onda je u 70. minuti Jerković Ušutkao Maracanu.

Sjećamo se Jerkovićevih riječi:

“Zabio sam ga s nekih 27 metara, kažu ljudi da je bilo četrdeset metara. Kako godine odmiču, sve je dalje… Bio je lijep gol, opalio sam, ušla je u mrežu, za Brazil je branio Felix. Ma, koliko je prošlo od te utakmice, više od četrdeset godina, a i danas mi ga svatko malo netko spomene”, nedavno nam je pričao.









Ako nemate vremena pogledajte video tog prekrasnog gola,a ako imate vremena pogledajte cijelu utakmicu!

Legendarni Pele je nakon završetka te utakmice poklonio svoj dao Draganu Holceru. A Jerković je dobio dres Rivelina. Bio je to navlas isti Brazil koji je godinu dana ranije u Meksiku superiorno osvojio naslov prvaka.

No, zanimljivo jest da je Jerković igrao ne samo s Peleom, nego i s Maradonom, 16 godina kasnije. Prisjećao se Jerković u razgovoru s vašim reporterom:

„Tadašnja reprezentacija Jugoslavije 1971. godine bila je pozvana, zbog priča da igra kao europski Brazil, da uveliča oproštaj Pelea u Brazilu. Ja sam dao lijepi zgoditak na njegovom oproštaju i to je ostalo zauvijek u sjećanju. Ali, igrao sam i s Maradonom na jednoj spektakularnoj reviji 1987. godine kad sam nastupao za reprezentaciju svijeta, bili smo u momčadi Maradona, Boniek, Branco, Dirceu i ja„.

Jerković je jedini nogometaš na svijetu koji je, eto, igrao i s Peleom i s Maradonom

Ima igrača o kojima se priča i godinama nakon što su prestali s aktivnom karijerom. Ima i igrača o kojima se priča i desetljećima nakon zadnje utakmice. Jedan od takvih likova zacijelo jest Jurica Jerković. Čuveni broj ‘deset’ splitskog kluba iz trofejne generacije sedamdesetih godina koja je osvajala naslove i kupove jugoslavenskog prvenstva kao da je sakupljala čokoladice, a u europskoj konkurenciji samo spletom i nesretnih i neiskusnih okolnosti nije zauzela vrh koji joj je prema kvaliteti te Ivićeve generacije i pripadao.

Jurica Jerković bio je predvodnik te generacije i o njemu se i danas među Hajdukovim navijačima, ali i kod štovatelja dobrog nogometa, priča s poštovanjem.

Jerković je nakon karijere bio danas miran čovjek, pratio Hajduk iz distance, no izvrsno je bio upućen u aktualna nogometna zbivanja. Jedno vrijeme bio je i direktor u Hajduku, ali uvijek je ostao skroman i samozatajan.

Kao igrač bio je pravi prototip veznog igrača koji je mogao baš sve. Organizirati igru, zabiti, asistirati, bio je ljubimac navijača i u Splitu se još uvijek prepričava njegov oproštaj od kluba u prijateljskoj utakmici protiv Aston Ville 1978. godine. S transparentom na toj utakmici – ‘Radunica kala mala – Juru velikana dala’!

Citiramo njegove riječi:

„Sretan sam da sam bio pripadnik jedne od najuspješnijih generacija Hajdukovih nogometaša kojoj je, spletom okolnosti, nedostajao samo europski trofej da zaokruži misiju o svom velikom nogometnom poslanju„.

Teško je uspoređivao vremena kada je on igrao i nogomet 21 stoljeća:. Pričao je:

„Potpuno su druga vremena i tu su usporedbe teške. Mi smo bili jaka europska snaga, danas to nije slučaj. Mi smo bili dominantni u tadašnjem jakom jugoslavenskom prvenstvu. Stručnjaci vole reći da se igra različito, ja se ne bih složio. Vele da se prije manje trčalo, nisam baš siguran. I mi smo u utakmici protiv ravnopravnih suparnika svi trčali do iznemoglosti, isto kao što i danas atlete tako trče u bitnim utakmicama. Možda se i taktički nešto promijenilo, no opet uspijevaju igrači koji znaju igrati nogomet, a ne oni koji samo trče. Nogomet je jednostavna igra sa složenim rješenjima. Uvijek je tako bilo.

Po Jurici Jerkoviću očevi su davali imena sinovima, a nema Hajdukove utakmice a da se s tribina ne čuje:

„Jerković bi to odigrao ovako„.

Da, on je bio jedan od najvećih naših nogometaša, nesumnjivo!