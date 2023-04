KAD MLADI HRVATI UMIRU TAMO GDJE SE TO NIKAKO NE OČEKUJE! ‘Panika se ne smije dizati, ali je ovo sušta istina o tom problemu’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Tomislav Vlahović liječnik je hrvatske nogometne reprezentacije. On je, dakle, neizostavni član Vatrenih, doktor kojem se vjeruje i nije naodmet reći da je za uspjehe Dalićeve reprezentacije navlas isto zaslužan kao i naš najbolji igrač.

Znano je odavno da medicinska ekipa koja prati nogometnu momčad, a nogomet je sport u kojem su ozljede teže i opasnije nego u ragbiju, ima golemu odgovornost.

S dugogodišnjem iskustvom u zagrebačkoj Traumatološkoj bolnici, ali i u mladoj reprezentaciji koju je još davno vodio Slaven Bilić s mlađahnim Lukom Modrićem, Vlahović se dokazao i nakon odlaska dr. Zorana Bahtijarevića u Uefu došao je u A reprezentaciju Hrvatske.





Brojni pregledi, ali nema garancije

I do njega nije ni lako ni jednostavno doći. Čovjek je jednostavno prezauzet. Ipak, zaintrigirala ga je tema o kojoj smo željeli razgovarati. Teška tema; smrti na nogometnim igralištima i preventiva tragičnih događaja. A povod su nedavne iznenadne smrt i na hrvatskim travnjacima, prije nekoliko dana umro je u Samoboru jedan tinejdžer…

“U priči se ne smije dizati panika. To se uvijek događalo, ne samo u nogometu, i u rekreativnom sportu dolazi do kobnih posljedica. Jest, danas su pregledi srca precizni i sofisticirani, ali nisu i ne mogu biti stopostotno sigurni. Ne, ne služi to liječnicima kao nekakav alibi, nego je to sušta istina od koje bi svi najradije pobjegli”, objašnjava nam dr. Vlahović.

I nastavlja:

“Vidite, u sportskoj medicini, u kardiološkim pregledima u svijetu je najjača Italija. U njoj je igrao Danac Eriksen, sjetite se situacije na Euru. Kada ga je pogodio srčani zastoj. Preživio je, zbog sjajno napravljene reanimacije. Svi su se potom čudili kako se to dogodilo, jer nalazi su mu bili savršeno uredni. Ali, tu nema pravila. Rekli ste mi da vam je vaš znanac, kardiolog dr. Dražen Zekanović govorio kako unatoč svih ultrazvučnih i ergometrijskih pregleda uvijek ostaje mogućnost da se neka anomalija uopće ne može otkriti. I to je neprijeporna istina. I tu smo svi nemoćni. A kada je već tako onda je bitna preventiva, a nakon preventive i organizacija akcije samog spašavanja na terenu. Ako se to već dogodi”, dodaje dr. Vlahović.

Nismo našeg sugovornika ni stigli pitati nešto više, on nam je počeo objašnjavati.

”Nema tu tajni, iznenadno zatajenje srca vodeći je uzrok smrti nogometaša na terenu, a redoviti pregledi srca te primjerene mjere prve pomoći, kao što su neposredna kardiopulmonalna reanimacija te korištenje defibrilatora, mogu pomoći u prevenciji smrti od srčanih problema. Stoga je FIFA još, 2014. godine otvorila registar iznenadnih smrti, a 2018. godine FIFA je započela i kampanju o iznenadnom zatajenju srca kako se poboljšao nivo edukacije o pružanju prve pomoći među nogometnih zaposlenicima i širom javnosti”.









Konkretno, to je priča i o defibrilatorima koje si se uz pomoć Hrvatskog nogometnog saveza kod nas na stadionima i u klubovima pojavili još prije desetak godina?

“Da, upravo tako. Defibrilator je sjajna stvar, ali morate znati da se defibrilator u slučaju srčanog zastoja može upotrijebiti tek nakon pravodobnog postupka reanimacije. Defibrilator je najlakše upaliti i spojiti s unesrećenim, no potrebna je ultimativna reanimacija od prvih sekundi. Pa, nije Eriksen preživio zbog defibrilatora, nego zbog uspješne reanimacije. Mi smo opskrbili klubove i igrališta defibrilatorima, rade to i gradovi i općine na ulicama. Ali je reanimacija potrebna istog trenutka kada čovjek doživi srčani zastoj”, kaže dr. Vlahović i nastavlja…

”I Fifa i Uefa održavati će seminare na kojima će se igrače i osoblje na terenu učiti reanimaciji. Mi doktori to znamo, ali kada to hna puno više ljudi, jer u tim trenucima su u pitanju sekunde, onda je zaista jako dobro da taj postupak oživljavanja zna veliki broj ljudi. Podsjećam na nešto. Kod nas, u našem nogometnom Savezu sličnu aktivnost imali smo 2015. godine s klupskim liječnicima te liječnicima svih reprezentativnih uzrasta, a ne tako davno u Rovinju su kroz tečaj reanimacije prošli i hrvatski reprezentativci te članovi stožera.”









Sjećamo se tih dana, tada je čelni čovjek medicinske službe u reprezentaciji bio dr. Zoran Bahtijarević. Razgovarali smo tada s njime i sjećamo se njegovih riječi:

“Svjedoci smo učestalih smrtnih slučajeva na terenu pa smo gledajući snimke tih slučajeva vidjeli da su prve reakcije igrača uglavnom bile loše. Mislim da se mnogo mladih života moglo spasiti. Naši reprezentativci sada imaju oko sebe vrhunsku liječničku skrb, no i oni se sami mogu naći na svakodnevnom mjestu u takvoj situaciji – na cesti, u kinu, kod kuće, gdje se najveći broj takvih slučajeva i događa!”

Podsjetili smo dr. Vlahovića na taj događaj, pa nam je dometnuo:

”Da, kao što sam rekao, mi liječnici to znamo, a kada zna reakciju i netko tko se nalazi kraj tebe to znači samo jedno – šansa da će ti se spasiti život tada je velika. Srčanih iznenadnih zastoja uvijek je bilo, nekada nekoga uhvati i u snu. Kako je to iznenadna pojava tako i reakcija mora biti promptna. U profesionalnom nogometu, s teškim i napornim ritmom, šansa za takav akcident je višestruka”, rekao je i zaključuje:

“I kada znate da većina ljudi na terenu znaju pristupiti reanimaciji onda možemo reći da smo napravili najviše što se može u zaštiti ljudi koje dohvati srčani atak. Pritom, ako je i defibrilator u blizini, a što smo učinili davno, šanse za preživljavanje unesrećenog se multipliciraju. Teške su to stvari na koje svi moramo biti pripremljeni. Ne samo zbog igrača, pa i nekome u publici može pozliti, a reakcija mora biti brza”.